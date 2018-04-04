Два варианта для Киева: очень плохой и хуже некуда • 452 • Аналитика







Большой любитель одерживать эпохальные «победы» над Россией Петр Порошенко, похоже, уже находится в предвкушении очередной «величезной пэрэмоги». На этот раз связанной с ожидаемым междусобойчиком его закадычных друзей в немецком Ахене, который, по явному недоразумению, уже окрестили «саммитом по Донбассу».





С учетом недавно продемонстрированной в очередной раз полной подкаблучности американо-британскому дуэту практически всех европейских правителей, исправно исполнивших англосаксонский циркуляр о солидарной высылке российских дипломатов, поименование «саммитом», то есть встречей на высшем уровне, собрания некоторых из этих малозначительных господ, в том числе глав ФРГ и Франции, выглядит явно неуместной гиперболой.



Саммит исторически является таким форматом, который подразумевает встречу реальных мировых лидеров, от которых в этом мире действительно что-то зависит. Например, России и США. Но поскольку в город Ахен ни Путин, ни Трамп не собираются, не очень понятно, что там в их отсутствие может быть решено.



Тем не менее, оный псевдосаммит может оказаться довольно занятным мероприятием. Но вовсе не в том смысле, в котором его предвкушает киевский местоблюститель западных геополитических интересов.



Дело в том, что эти интересы при всем их тактическом переплетении в стратегическом плане все более заметно расходятся. И если тем же США, судя по их нулевому вкладу в умиротворение киевского режима и поставкам ему летальных вооружений, вполне подходит дальнейшее углубление украинского кризиса с плавным его переходом в общеевропейский, то самой Европе, которая слишком близко, чтобы бездумно играть с огнем, такие милитаристские устремления не очень-то свойственны.



Налицо реальная вилка интересов между европейским и англосаксонским Западом, предполагающая их существенно разные подходы к практическим шагам в отношении данной проблемы.



В этой связи любопытно, что осведомленные круги в европейских столицах хоть и указывают, что напряженная политическая атмосфера не способствует участию России в «саммите по Донбассу», тем не менее, выражают уверенность, что позицию Кремля на этих переговорах так или иначе придется учитывать.



И вот здесь начинается самое интересное. Поскольку российская точка зрения на донбасское урегулирование хорошо известна и заключается в том, что Москва может согласиться на ввод миротворцев ООН в этот регион исключительно в качестве разделительной силы между сторонами конфликта, с дислокацией «голубых касок» в основном на линии фронта. Но никак не на блокирование ими границы донецких республик с РФ. С этой позиции Россию не сдвинуть хотя бы потому, что она имеет своей незыблемой опорой дух и букву Минских соглашений второй фазы.



Этого не могут не понимать политики в Берлине и в Париже. И если исходить из того, что они это понимают, тогда усеченный «саммит» нормандской тройки в Ахене приобретает несколько иной смысл, чем тот, который наверняка видится Порошенко.



С учетом того, что европейские гранды по определению не заинтересованы в дальнейшей эскалации военного противостояния на Украине, но строго наоборот, хотели бы, в отличие от американских поборников стратегии управляемого хаоса, надежно предохранить себя от этой головной боли, та самая позиция России, которая очерчена выше, может выглядеть для них более чем приемлемой. И действительно, ведь ее основная суть сводится к реальному разделению противоборствующих сторон и к пресечению самой возможности продолжения военной конфронтации.



С учетом этого обстоятельства интересы тех же Германии и Франции могут существенно отличаться от интересов киевского режима, который рассматривает миссию миротворцев ООН не иначе как прикрытие для силового захвата всего Донбасса. К тому же Порошенко находится под неслабым прессингом так называемых «радикалов», то есть бешеных нацистов, которые никаких иных вариантов, кроме покорения Донбасса, в принципе не признают. Ты приготовился к походу на Пентагон?



Однако и Меркель, и Макрон наверняка будут исходить не из интересов Порошенко и его режима, но из своих собственных. Которые настоятельно диктуют им необходимость приложить максимум усилий для того, чтобы купировать украинский нарыв.



Нельзя исключать, что именно в этом духе они и будут беседовать с киевским хунтократом, терпеливо объясняя ему ровно то же самое, что уже давно объяснила Россия. А именно то, что у него есть всего два варианта.



Вариант первый — просто плохой: ввести МС ООН на линию огня и тем самым фактически снять свои амбиции насчет «возвращения Донбасса» в нынешнюю Украину.

И совсем плохой вариант, в том числе и для самого Порошенко: полномасштабная военная авантюра на Донбассе с гарантированным разгромным финалом и далеко не торжественным выносом тела самого «ясновельможного» ногами вперед из Мариинского дворца.



В общем, Порошенко, если вдуматься, действительно есть из чего выбирать. И делать этот выбор ему будет максимально комфортно не в присутствии Путина, а как раз при его физическом отсутствии. Именно физическом, потому что евролидеры, вполне вероятно, будут излагать своему горемычному киевскому партнеру путинскую позицию. В части которой они с российским лидером, по большому счету, вполне солидарны.



Так что замысел неполноценного псевдосаммита по Донбассу может оказаться совсем не таким уж глупым, как это может выглядеть на первый взгляд. Конечно, Европа, даже в лице ее ключевых стран, сегодня крайне несамостоятельна и вынуждена действовать с оглядкой на Вашингтон. Но с другой стороны и цена вопроса (мир и стабильность всего европейского континента) такова, что бесконечно идти на уступки тем из англосаксов, которые явно заинтересованы в «большом бадабуме», у европейцев точно не получится. Чемпионат мира? Нет, новый Сталинград!



Конечно, если Порошенко почует, куда дует европейский ветер, он сразу побежит жаловаться в Вашингтон на то, что его с потрохами сдают Путину. Но как на это отреагируют за океаном? Тоже вопрос непростой. В Штатах сейчас вполне очевидный элитный разлом чуть ли не по всем вопросам внутренней и внешней политики. И уж во всяком случае один из тамошних лагерей занимает несколько менее агрессивную позицию в отношении внешнего мира, чем другой.



Какая из этих группировок возьмет там верх, таким и будет американский курс на европейском и украинском направлениях. И сегодня я бы не стал полностью исключать, что здесь возможны варианты. Во всяком случае, судя по тому, что Дональд Трамп начинает все более упорно добиваться встречи с Путиным, подготовка некоего поля для компромиссов, на котором только и может состояться такая встреча, совершенно неизбежна. И вполне вероятно, что Донбасс станет частью этого поля.



В таком случае европейская незаинтересованность в конфронтации с Россией может быть подпитана аналогичной позицией США. И тогда никакого иного выбора, кроме реализации путинского варианта миротворческой миссии у главных сторон этой дискуссии просто не останется. А мнения киевской власти в этой ситуации никто спрашивать не станет. Не царское это дело — холопские слезы утирать. Вероятность физического отсутствия Владимира Путина на предстоящем «саммите по Донбассу» в германском Ахене вряд ли помешает ему доминировать на этой площадке.Большой любитель одерживать эпохальные «победы» над Россией Петр Порошенко, похоже, уже находится в предвкушении очередной «величезной пэрэмоги». На этот раз связанной с ожидаемым междусобойчиком его закадычных друзей в немецком Ахене, который, по явному недоразумению, уже окрестили «саммитом по Донбассу».С учетом недавно продемонстрированной в очередной раз полной подкаблучности американо-британскому дуэту практически всех европейских правителей, исправно исполнивших англосаксонский циркуляр о солидарной высылке российских дипломатов, поименование «саммитом», то есть встречей на высшем уровне, собрания некоторых из этих малозначительных господ, в том числе глав ФРГ и Франции, выглядит явно неуместной гиперболой.Саммит исторически является таким форматом, который подразумевает встречу реальных мировых лидеров, от которых в этом мире действительно что-то зависит. Например, России и США. Но поскольку в город Ахен ни Путин, ни Трамп не собираются, не очень понятно, что там в их отсутствие может быть решено.Тем не менее, оный псевдосаммит может оказаться довольно занятным мероприятием. Но вовсе не в том смысле, в котором его предвкушает киевский местоблюститель западных геополитических интересов.Дело в том, что эти интересы при всем их тактическом переплетении в стратегическом плане все более заметно расходятся. И если тем же США, судя по их нулевому вкладу в умиротворение киевского режима и поставкам ему летальных вооружений, вполне подходит дальнейшее углубление украинского кризиса с плавным его переходом в общеевропейский, то самой Европе, которая слишком близко, чтобы бездумно играть с огнем, такие милитаристские устремления не очень-то свойственны.Налицо реальная вилка интересов между европейским и англосаксонским Западом, предполагающая их существенно разные подходы к практическим шагам в отношении данной проблемы.В этой связи любопытно, что осведомленные круги в европейских столицах хоть и указывают, что напряженная политическая атмосфера не способствует участию России в «саммите по Донбассу», тем не менее, выражают уверенность, что позицию Кремля на этих переговорах так или иначе придется учитывать.И вот здесь начинается самое интересное. Поскольку российская точка зрения на донбасское урегулирование хорошо известна и заключается в том, что Москва может согласиться на ввод миротворцев ООН в этот регион исключительно в качестве разделительной силы между сторонами конфликта, с дислокацией «голубых касок» в основном на линии фронта. Но никак не на блокирование ими границы донецких республик с РФ. С этой позиции Россию не сдвинуть хотя бы потому, что она имеет своей незыблемой опорой дух и букву Минских соглашений второй фазы.Этого не могут не понимать политики в Берлине и в Париже. И если исходить из того, что они это понимают, тогда усеченный «саммит» нормандской тройки в Ахене приобретает несколько иной смысл, чем тот, который наверняка видится Порошенко.С учетом того, что европейские гранды по определению не заинтересованы в дальнейшей эскалации военного противостояния на Украине, но строго наоборот, хотели бы, в отличие от американских поборников стратегии управляемого хаоса, надежно предохранить себя от этой головной боли, та самая позиция России, которая очерчена выше, может выглядеть для них более чем приемлемой. И действительно, ведь ее основная суть сводится к реальному разделению противоборствующих сторон и к пресечению самой возможности продолжения военной конфронтации.С учетом этого обстоятельства интересы тех же Германии и Франции могут существенно отличаться от интересов киевского режима, который рассматривает миссию миротворцев ООН не иначе как прикрытие для силового захвата всего Донбасса. К тому же Порошенко находится под неслабым прессингом так называемых «радикалов», то есть бешеных нацистов, которые никаких иных вариантов, кроме покорения Донбасса, в принципе не признают.Однако и Меркель, и Макрон наверняка будут исходить не из интересов Порошенко и его режима, но из своих собственных. Которые настоятельно диктуют им необходимость приложить максимум усилий для того, чтобы купировать украинский нарыв.Нельзя исключать, что именно в этом духе они и будут беседовать с киевским хунтократом, терпеливо объясняя ему ровно то же самое, что уже давно объяснила Россия. А именно то, что у него есть всего два варианта.Вариант первый — просто плохой: ввести МС ООН на линию огня и тем самым фактически снять свои амбиции насчет «возвращения Донбасса» в нынешнюю Украину.И совсем плохой вариант, в том числе и для самого Порошенко: полномасштабная военная авантюра на Донбассе с гарантированным разгромным финалом и далеко не торжественным выносом тела самого «ясновельможного» ногами вперед из Мариинского дворца.В общем, Порошенко, если вдуматься, действительно есть из чего выбирать. И делать этот выбор ему будет максимально комфортно не в присутствии Путина, а как раз при его физическом отсутствии. Именно физическом, потому что евролидеры, вполне вероятно, будут излагать своему горемычному киевскому партнеру путинскую позицию. В части которой они с российским лидером, по большому счету, вполне солидарны.Так что замысел неполноценного псевдосаммита по Донбассу может оказаться совсем не таким уж глупым, как это может выглядеть на первый взгляд. Конечно, Европа, даже в лице ее ключевых стран, сегодня крайне несамостоятельна и вынуждена действовать с оглядкой на Вашингтон. Но с другой стороны и цена вопроса (мир и стабильность всего европейского континента) такова, что бесконечно идти на уступки тем из англосаксов, которые явно заинтересованы в «большом бадабуме», у европейцев точно не получится.Конечно, если Порошенко почует, куда дует европейский ветер, он сразу побежит жаловаться в Вашингтон на то, что его с потрохами сдают Путину. Но как на это отреагируют за океаном? Тоже вопрос непростой. В Штатах сейчас вполне очевидный элитный разлом чуть ли не по всем вопросам внутренней и внешней политики. И уж во всяком случае один из тамошних лагерей занимает несколько менее агрессивную позицию в отношении внешнего мира, чем другой.Какая из этих группировок возьмет там верх, таким и будет американский курс на европейском и украинском направлениях. И сегодня я бы не стал полностью исключать, что здесь возможны варианты. Во всяком случае, судя по тому, что Дональд Трамп начинает все более упорно добиваться встречи с Путиным, подготовка некоего поля для компромиссов, на котором только и может состояться такая встреча, совершенно неизбежна. И вполне вероятно, что Донбасс станет частью этого поля.В таком случае европейская незаинтересованность в конфронтации с Россией может быть подпитана аналогичной позицией США. И тогда никакого иного выбора, кроме реализации путинского варианта миротворческой миссии у главных сторон этой дискуссии просто не останется. А мнения киевской власти в этой ситуации никто спрашивать не станет. Не царское это дело — холопские слезы утирать. Автор: Юрий Селиванов Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники 452 Источник Похожие новости Номер с «дохлой кошкой» от британского клоуна Россия и США молчат, а Турция завоёвывает Ближний Восток Косово против Сербии: провокация спланирована

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