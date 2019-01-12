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Два в одном: в ГИБДД представили новые правила проведения экзамена на право управления автомобилем

12 января 2019, 00:09  •  85 • В России
МВД опубликовало доработанный вариант нового экзамена на получение водительских прав. Предполагается, что документ будет согласован с другими ведомствами и внесён на рассмотрение правительства в I квартале 2019 года. Если изменения вступят в силу, то будущим водителям предстоит сдавать не два, а один практический экзамен — так называемый «город». Впрочем, в него также включат элементы «площадки».
 
РИА Новости © Павел Лисицын
 

В ГИБДД определились с окончательным вариантом практического экзамена на получение водительских прав. После широкого обсуждения предложенных поправок в Правила проведения экзамена на право управления транспортными средствами и выдачи водительских удостоверений их обновленная версия появилась на портале проектов нормативных актов regulation.gov.ru.

Документ, о котором идёт речь, был впервые опубликован в начале августа 2018 года. Ввиду того что изменения при проведении экзаменов предполагались достаточно серьёзные, неудивительно, что предложение МВД вызвало широкий резонанс у представителей автошкол и экспертов. В ГИБДД постарались учесть появившиеся замечания и предложения и доработали текст.

Процедура стала менее бюрократизированной из-за сокращения количества экзаменов, но при этом должна дать исчерпывающее представление о навыках будущего водителя. Несмотря на упразднение «площадки», её элементы войдут в единый экзамен и будут проверяться наравне с ездой в реальных дорожных условиях. В опубликованном тексте эти элементы названы «специальными манёврами по управлению транспортными средствами при проведении практического экзамена».

Документ детально регламентирует всю процедуру будущего единого практического экзамена, а также указаны сроки, когда будущие водители могут сдавать или пересдавать его в случае неудачи.

Если осенью при обсуждении документа в ГИБДД заявляли, что в случае необходимости инспектор в ходе единого экзамена сможет попросить будущего водителя сделать те или иные упражнения, предусмотренные «площадкой», то теперь этот пункт является обязательным. Речь идёт о таких упражнениях, как разворот в ограниченном пространстве, параллельная парковка, заезд в бокс задним ходом с поворотом на 90 градусов.

Вышеописанные приёмы будут выполняться на закрытых площадках и автодромах, в том числе автоматизированных, территориях, имеющих твёрдое покрытие и ограниченных для движения иных транспортных средств и пешеходов, и (или) на участках дорог с малоинтенсивным движением, тупиковых участках дорог, преимущественно за пределами жилой застройки.

Затем испытуемый на дорогах общего пользования должен будет в обязательном порядке продемонстрировать выполнение ряда упражнений, например проезд нерегулируемых перекрёстков неравнозначных дорог, поворот налево и направо, обгон других транспортных средств, торможение и остановка на различных скоростях, умение начинать движение на подъёме и спуске и так далее.

Одним из важных новшеств, по сравнению с первоначальной версией документа, стало отсутствие в машине во время экзамена представителя автошколы — даже в том случае, если он владеет этим транспортным средством. Теперь это запрещено, и в салоне должны будут находиться только испытуемый и инспектор ГИБДД.

«Представители профессионального сообщества положительно оценивают данную инициативу МВД. «Площадку» в Европе у кандидатов вообще нигде не принимают, акцент сделан на то, как будущий водитель ведёт себя в реальных дорожных условиях, насколько он может создавать вокруг себя безаварийное пространство, как умеет прогнозировать дорожную ситуацию. В этом плане данный документ — шаг в нужную сторону, но на ситуацию нужно воздействовать комплексно. Конечно, в реформах нуждается не только сама процедура экзамена, но и (что главное) программы обучения будущих водителей, которые давно устарели», — заявил RT председатель правления некоммерческого партнёрства «Гильдия автошкол» Сергей Лобарев.

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Он посетовал, что в автошколах лишь 17% времени уделяется езде по дорогам общего пользования, а остальное время обучаемые проводят «на площадке» и у классной доски».

«Этот документ приближает нас к европейским стандартам, но, повторюсь, проблемы с подготовкой водителей нужно решать комплексно, есть много разных вопросов, и я надеюсь, что руководство ГИБДД России найдёт время, чтобы отдельно встретиться с представителями профессионального сообщества и выслушать все наши предложения. Обидно слышать, как коллеги из-за рубежа называют наших водителей «парковщиками», потому что простые упражнения выполнять они умеют, а вот грамотно вести себя на дороге в сложных ситуациях — очень часто нет», — добавил Лобарев.

Ещё в декабре прошлого года в МВД сообщили, что окончательное согласование документа с другими заинтересованными федеральными органами исполнительной власти должно произойти в I квартале 2019 года, после чего его внесут в правительство РФ. Учитывая, что согласования ещё будут продолжаться, а окончательно постановление вступит в силу только через полгода после его официального опубликования, велика вероятность, что новые правила проведения экзамена заработают лишь в 2020 году.

Такая пауза сделана специально, чтобы привести в соответствие с обновленным документом Административный регламент МВД, а также дать возможность подготовиться к вводимым требованиям самим автошколам и регистрационным подразделениям.

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