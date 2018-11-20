Два в одном – союзники России и партнёры Порошенко

Украина и Казахстан – стратегические партнёры в области ВТС?

Как-то совершенно незаметно прошла информация о том, что несколько дней назад представители Министерства оборонной и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан посетили предприятия украинского ВПК и встретились с руководством этих предприятий.

Делегация из Астаны работала на Украине с 14 ноября и ознакомилась с предложениями и продукцией частных украинских производителей, входящих в Лигу оборонных предприятий Украины». Наиболее серьёзным был визит на завод ЗАО «НПО "Практика"», где казахстанцам организовали встречу с представителями предприятий-членов Лиги оборонных предприятий Украины – «Доля і Ко.ЛТД», «Термо проджектс Україна», «ЮА.РПА» и «Практика»; эти предприятия в ответ на запрос исполнительной дирекции Лиги выразили заинтересованность в сотрудничестве с казахстанскими партнёрами.

Баннер компании "Доля і Ко.ЛТД"

«НПО "Практика"», помимо прочего, занимается изготовлением серии броневиков типа «Козак» (конструктор Малашин), БТР 6х6 «Отаман», бронированных «крепостей на колёсах» на базе КрАЗ, мобильных штабных комплексов, бронежилетов «Сварог 6» и др.

Броневик "КОЗАК 2M"

БТР "ОТАМАН 6Х6"

«Доля і Ко.ЛТД» является ведущим украинским разработчиком и производителем средств радиосвязи AGENT® и ЛИБИДЬ®, тесный партнёр американской корпорации MOTOROLA SOLUTIONS.

ООО «Термо Проджектс Украины» (Webasto Ukraine) занимается проектированием и разработкой систем отопления и кондиционирования, модульных кондиционеров, автономных жидкостных отопителей Webasto Thermo Top, которые предварительно прогревают двигатель транспортного средства до оптимальной температуры, увеличивают оперативную готовность двигателя и срок его службы.

«ЮА.РПА» занимается разработкой и производством модернизированных ПНВ (приборы ночного видения) для танков ТКН-ЗУМ, ТКН-ЗУММ, ТКН-ЗУМУМ, лазерных систем выявления снайперов, SDR сканеров эфира, лазерных дальномеров ЛПР-1, радиостанций дальней связи, тренировочных интерактивных лазерных комплексов для стрельбы.

То есть принимающая украинская сторона была представлена довольно широко, это подчёркивает разносторонний интерес казахстанских специалистов. Украинские оружейники ознакомили гостей из Казахстана с продукцией своих предприятий и предоставили им предложения по перспективным направлениям сотрудничества. Генеральный директор Лиги оборонных предприятий Украины Александр Ясинский и её исполнительный директор Олег Брюшковский провели с представителями Республики Казахстан переговоры, содержание которых пока неизвестно. Таким образом, казахстанские оружейники подтвердили слова Порошенко, сказанные в 2015 году о возобновлении военно-технического сотрудничества Киева и Астаны.

Казахстанские оружейники в Киеве

Стоит напомнить, что до событий 2014 года связи ВПК Казахстана и Украины были системными. Астана интересовалась украинскими вертолётными двигателями, ракетным оружием, Киев присматривался к казахстанским тепловизорам компании КАЕ. В рейтинге крупнейших экспортёров вооружений в Казахстан Украина занимала четвёртое место после России, Израиля и Испании.

В октябре 2015 года во время визита Порошенко в Астану стороны пытались договориться о создании совместного предприятия по производству в Казахстане комплектующих для КБ "Антонова" и двигателей ПАО «Мотор-Сич», оговаривалась также возможность совместного производства БПЛА.

Затем на IV Международной выставке вооружения и военно-технического имущества KADEX-2016 в Астане ТОО «Казахстанская авиационная индустрия», входящее в состав национальной компании «Казахстан инжиниринг», заключило долгосрочное соглашение с украинской компанией «Мотор Сич» о передаче технологий по модернизации вертолётов Ми-2, Ми-8 и капитальному ремонту двигателей для вертолётов Ми-8.

Модернизированные на "Мотор-Сич" вертолеты Ми-8МСБ-Т и Ми-2МСБ на выставке в Астане 2018

Среди последних крупных поставок оружия госкомпании «Укроборонпром» Казахстану были корабельные ракетные комплексы малой дальности «Арбалет-К» и комплексы морского ракетного управляемого вооружения «Барьер-ВК» по контракту ещё 2013 года, который держится в секрете.

Украинскими комплексами вооружен ракетно-артиллерийский корабль ВМС РК «Мангыстау» (проект 0250 типа «Казахстан»), введенный в строй в конце декабря 2017 года. «Мангыстау» – это увеличенный вариант больших сторожевых катеров проекта 0300 («Барс»); переработка проекта 0300 в проект 0250 по требованиям ВМС Казахстана выполнялась украинским николаевским казённым предприятием «Исследовательско-проектный центр кораблестроения» по контракту стоимостью 8 млн долларов, заключённому казахстанской стороной с ГК «Укрспецэкспорт». Затем за 400 тыс. долларов николаевские корабелы осуществили корректировку проекта второго корабля проекта 0250 «Орал» с целью размещения на нем систем вооружения украинского производства.

Ракетный катер «Орал» ВМС РК

Украинские комплексы «Арбалет-К» стоят на вооружении ракетного катера «Сарыарқа», то есть 3 корабля ВМС РК имеют системы киевского конструкторского бюро «Луч». Кроме того, на всех этих кораблях установлены система управления вооружением «Каскад-250» и двухкоординатная РЛС «Дельта-250» разработки и производства киевского ГП «НИИ Квант-Радиолокация», а также оптико-электронная система управления огнём артиллерии Sens-2 разработки и производства киевского ГП «НИИ «Квант». Однако здесь разгорелся скандал из-за некачественных украинских систем, которые украинские специалисты методично пытаются «довести до ума».

Кроме того, в августе 2017 года Украина оказалась замешанной в скандал с поставками в Казахстан контрафактных двигателей УТД-20 (силовой агрегат для БМП-1 и БМП-2) и, возможно, их подделок, выполненных на «Дизельстроительном заводе» в Токмаке Запорожской области.

Говорит гендиректор выпускающей боеприпасы для стрелкового оружия киевской компании «Стилетто Украина (входит в состав международной инжиниринговой компании Stiletto Systems Limited) Александр Калачёв: «Наше предприятие выиграло тендер в Казахстане по производству патронов полного цикла. Мы готовы принимать участие в такой работе и здесь… Стоимость одной производственной линии для винтовочных патронов составляет около $25 млн». Появилась также информация, что Stiletto Systems Limited и Waterbury Farrel уже строят в Казахстане свой патронный завод.

Если не считать ноябрьского визита казахстанцев, то последние договорённости состоялись на V Международной выставке вооружений и военного имущества KADEX-2018 в Астане, где министр обороны Республики Казахстан Сакен Жасузаков провел переговоры с замглавы госконцерна «Укроборонпром» Сергеем Омельченко. СМИ отмечали, что обсуждались вопросы развития украинско-казахстанского ВТС в области бронетанкостроения, авиации, высокоточных вооружений, кораблестроения, а «украинская сторона подтвердила интерес к совместному производству отдельных видов современной военной техники». По итогам переговоров замглавы «Укроборонпрома» заявил: «Казахстан был и остается для Украины стратегическим партнером в области ВТС. По результатам встречи с министром обороны Казахстана есть серьезные разработки. Мы перешли к практической реализации двух перспективных проектов. Конкретизировать эту информацию пока рано, но считаю, что в ближайшее время и Казахстан, и Украина ощутят в этой сфере серьезную коммуникацию».

Да, интересные «перспективные проекты» развивает одно из государств-членов Организации договора о коллективной безопасности с военно-промышленным комплексом необандеровской Украины.