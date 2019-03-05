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Два условия: Медведев объяснил Киеву, что надо сделать ради сохранения транзита газа после 2019 года
05 марта 2019, 04:09 • 76 • Политика
Премьер России Дмитрий Медведев назвал два условия сохранения транзита газа через Украину после истечения действующего контракта в конце 2019 года.
У России есть два условия сохранения транзита газа в Европу через Украину - это стабильная политическая обстановка и коммерчески выгодные условия. Об этом заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев в интервью зарубежному изданию Luxemburger Wort.
В 2019 году подходит к концу контракт на транспортировку газа в Европу через украинскую газотранспортную систему. Одновременно с этим завершается строительство газопровода "Северный поток - 2" по дну Балтийского моря, который соединит Россию напрямую с Германией. Тем не менее Москва готова сохранить транзит газа через Украину, если Киев сможет выполнить два условия, заявил Медведев.
Первое условие - это предоставление выгодных коммерческих предложений для сохранения транзита. Второе условие - стабильная политическая обстановка.
Медведев добавил, что России, как поставщику газа, выгодно иметь множество путей транспортировки голубого топлива потребителям.
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