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Два украинца попытались ночью пересечь границу в Крыму

30 декабря 2019, 19:24  •  92 • Украина
Крымские пограничники задержали двух граждан Украины, которые пытались пересечь границу в обход пунктов пропуска.
 
© Александр Полегенько РИА Новости
 

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на крымское погрануправление ФСБ России.

«Крымскими пограничниками задержаны двое граждан сопредельного государства, попытавшихся ночью обойти пункт пропуска», — заявили в ведомстве.

Там добавили, что оба украинца «имеют криминальное прошлое и на территории Республики Крым перебивались случайными заработками».

По данному факту возбуждены уголовные дела за незаконное пересечение границы. Задержанные взяты под стражу.

В июне в пункте пропуска «Джанкой» в Крыму задержали гражданина Украины, девять лет находившегося в розыске Интерпола.

Выяснилось, что он фигурант уголовного дела, связанного с вымогательством на территории Чехии.

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