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Два украинских города оставят без воды из-за загрязнения реки

09 июня 2019, 21:24  •  23 • Украина
Города Умань в Черкасской области и Белая Церковь в Киевской области Украины 9 июня будут отключены от водоснабжения в связи с загрязнением химикатами реки Рось. Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил мэр Белой Церкви Геннадий Дикий.
 
© wikipedia.org
 

По его словам, состоялось заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям.

«Было принято решение с 23:00 остановить водоснабжение в городе Белая Церковь и Умань», — приводит слова Дикого РИА Новости.

По данным пресс-службы полиции Винницкой области, в районе села Збаржевка автомобиль, перевозивший похищенные химикаты, упал в водоём.

В результате произошла разгерметизация ёмкостей и химикаты попали в реку.

Ранее на Украине потребовали обеспечить жителей населённых пунктов Донбасса на подконтрольной Киеву территории водой.

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