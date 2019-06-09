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Два украинских города оставят без воды из-за загрязнения реки
09 июня 2019, 21:24 • 23 • Украина
Города Умань в Черкасской области и Белая Церковь в Киевской области Украины 9 июня будут отключены от водоснабжения в связи с загрязнением химикатами реки Рось. Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил мэр Белой Церкви Геннадий Дикий.
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По его словам, состоялось заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям.
«Было принято решение с 23:00 остановить водоснабжение в городе Белая Церковь и Умань», — приводит слова Дикого РИА Новости.
По данным пресс-службы полиции Винницкой области, в районе села Збаржевка автомобиль, перевозивший похищенные химикаты, упал в водоём.
В результате произошла разгерметизация ёмкостей и химикаты попали в реку.
Ранее на Украине потребовали обеспечить жителей населённых пунктов Донбасса на подконтрольной Киеву территории водой.
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