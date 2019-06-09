Два украинских города оставят без воды из-за загрязнения реки

• 23 • Украина

Города Умань в Черкасской области и Белая Церковь в Киевской области Украины 9 июня будут отключены от водоснабжения в связи с загрязнением химикатами реки Рось. Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил мэр Белой Церкви Геннадий Дикий.

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По его словам, состоялось заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. «Было принято решение с 23:00 остановить водоснабжение в городе Белая Церковь и Умань», — приводит слова Дикого РИА Новости. По данным пресс-службы полиции Винницкой области, в районе села Збаржевка автомобиль, перевозивший похищенные химикаты, упал в водоём. В результате произошла разгерметизация ёмкостей и химикаты попали в реку. Ранее на Украине потребовали обеспечить жителей населённых пунктов Донбасса на подконтрольной Киеву территории водой.

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