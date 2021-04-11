Два удара по русской вакцине: "Россия что-то скрывает"

По русской вакцине было нанесено два удара, но информационная атака получилась смазанной и неубедительной. Впрочем, легковерному западному обывателю и этого должно быть достаточно. "Россия что-то скрывает", - теперь уверен он.

Автор популярного Twitter-блога "Голос Мордора" напомнил, что первый удар был нанесён Словакией. Местный регулятор заявил, что Россия поставила совсем не тот препарат, о котором рассказывалось в авторитетном медицинском журнале The Lancet. Мол, Россия не предоставила какую-то документацию, но какую конкретно - ответа нет.

При этом в Словакии "Спутник V" прошёл всевозможные проверки и заключение было положительным. Другими словами, в лабораториях установили, что вакцина именно та, но словацкие политики и медицинские чиновники утверждают обратное.

"История, приключившаяся со "Спутником V" в Словакии, не имеет ничего общего с наукой и качеством вакцины. Она исключительно политическая", - подчеркнул "Голос Мордора".

Второй удар поступил от журнала EUobserver. Там некий "аноним" поделился внутренними секретными данными Роспотребнадзора. Якобы в России уже четыре человека умерли от "Спутника V" и уже есть десять случаев осложнений после вакцинации.

"Зачем надо было искать эти данные в России? Ответ очень прост: чтобы сказать, что "Россия что-то скрывает". Западному обывателю в это поверить очень легко", - отметил автор статьи, опубликованной РИА ФАН.

На Западе люди вряд ли будут задумываться, что "Спутник V" используется уже в десятках стран, а в Венгрии и Аргентине этот препарат - единственный для защиты населения от COVID-19. И нет никаких сообщений о побочных эффектах и летальных исходах. Но объективность - не главное. Западу важнее "вбросить что-то в информационное пространство, а уж там фейк начинает жить своей жизнью", считает "Голос Мордора".