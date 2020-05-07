Два удара для Решетникова: После критики Путина чиновник лишился места

Соответствующее распоряжение об исключении Решетникова за подписью главы государства было опубликовано на официальном портале правовой информации.

Исключить из рабочей группы Совета Решетникова М. Г., - говорится в документе.

В то же время президент распорядился назначить в рабочую группу заместителя Решетникова Полину Крючкову и представителя Общероссийского народного фронта Арсения Беленького.

Отметим, что незадолго до этого глава МЭР подвергся критике со стороны Владимира Путина.

В ходе онлайн-совещания в среду президент обратил внимание чиновника на существующие в его отрасли проблемы.

Он посоветовал разобраться, куда уходят бюджетные средства во время эпидемии коронавируса.

Максим Решетников возглавляет министерство экономического развития с января этого года. Его предшественником на этом посту был Максим Орешкин. Тот в свою очередь был назначен помощником президента РФ.