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Два удара для Решетникова: После критики Путина чиновник лишился места
07 мая 2020, 00:10 • 69 • Политика
Министр экономического развития Максим Решетников в среду был исключён из состава рабочей группы по развитию национальных проектов. Впрочем, для чиновника в среду было сразу два удара - не только потеря места в комиссии, но и жёсткая критика со стороны президента России Владимира Путина.
Соответствующее распоряжение об исключении Решетникова за подписью главы государства было опубликовано на официальном портале правовой информации.
В то же время президент распорядился назначить в рабочую группу заместителя Решетникова Полину Крючкову и представителя Общероссийского народного фронта Арсения Беленького.
Отметим, что незадолго до этого глава МЭР подвергся критике со стороны Владимира Путина.
В ходе онлайн-совещания в среду президент обратил внимание чиновника на существующие в его отрасли проблемы.
Он посоветовал разобраться, куда уходят бюджетные средства во время эпидемии коронавируса.
Максим Решетников возглавляет министерство экономического развития с января этого года. Его предшественником на этом посту был Максим Орешкин. Тот в свою очередь был назначен помощником президента РФ.
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