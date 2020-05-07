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Два удара для Решетникова: После критики Путина чиновник лишился места

07 мая 2020, 00:10  •  69 • Политика
Министр экономического развития Максим Решетников в среду был исключён из состава рабочей группы по развитию национальных проектов. Впрочем, для чиновника в среду было сразу два удара - не только потеря места в комиссии, но и жёсткая критика со стороны президента России Владимира Путина.
Соответствующее распоряжение об исключении Решетникова за подписью главы государства было опубликовано на официальном портале правовой информации.
Исключить из рабочей группы Совета Решетникова М. Г., - говорится в документе.
В то же время президент распорядился назначить в рабочую группу заместителя Решетникова Полину Крючкову и представителя Общероссийского народного фронта Арсения Беленького.
Отметим, что незадолго до этого глава МЭР подвергся критике со стороны Владимира Путина.
В ходе онлайн-совещания в среду президент обратил внимание чиновника на существующие в его отрасли проблемы.
Он посоветовал разобраться, куда уходят бюджетные средства во время эпидемии коронавируса.
Максим Решетников возглавляет министерство экономического развития с января этого года. Его предшественником на этом посту был Максим Орешкин. Тот в свою очередь был назначен помощником президента РФ.

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