Два Ту-160 у границ Канады напугали Командование воздушно-космической обороны Северной Америки

Два российских стратегических бомбардировщика Ту-160 пролетели рядом с воздушным пространством Канады и вызвали панику в Командовании воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD). Подробности сообщила в Twitter пресс-служба NORAD.

Отмечается, что инцидент произошёл в пятницу, 31 января. В NORAD точно опознали два российских бомбардировщика Ту-160, которые вошли в Канадскую зону идентификации ПВО. Ведомство признаёт, что российские самолёты оставались в международном воздушном пространстве и не углублялись в суверенное воздушное пространство США или Канады. Однако это не помешало NORAD поднять панику и заявить об агрессии.

"Наши противники продолжают наращивать свои системы оружия большой дальности и принимают всё более агрессивные меры, включая подходы к США и Канаде", - передаёт пресс-служба слова командира NORAD американского генерала Терренса О'Шонесси.

Напомним, что американские стратегические бомбардировщики также регулярно наведываются к границам России и имитируют ядерную бомбардировку. При этом в США не считают это "агрессивными мерами".