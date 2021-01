Два Ту-142 заставили американцев понервничать и вспомнить о войне

Обычный рейд двух российских патрульных самолётов Ту-142 в международном воздушном пространстве не на шутку переполошил американцев. Так, объединённое Командование воздушно-космической обороны Северной Америки - США и Канады (NORAD) у себя в аккаунте Twitter сообщило о том, что оба самолёта были идентифицированы, а их путь отслежен.

"Приблизительно в 19:00 по восточному стандартному времени регион NORAD на Аляске успешно идентифицировал и отслеживал два российских морских патрульных самолета Ту-142, вошедших в опознавательную зону ПВО Аляски", - говорилось в сообщении NORAD.

При этом американцы всё же признали, что никаких нарушений границы российские лётчики не совершили и самолёты оставались строго в международном воздушном пространстве.

Под твитом собралось немало откликов. Кто-то просто поблагодарил NORAD за пост, некоторые напомнили о том, что подобные полёты проводятся регулярно. Но были и те, кого Ту-142 заставили понервничать и вспомнить о войне.

"Повседневное явление в дни холодной войны, - пишет @marmail. - Как насчёт всех подводных лодок, которые мы не видим, сидящих у наших берегов?"

"Вот и тесты для Байдена", - сделал вывод @FreezingAk.

