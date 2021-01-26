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Два Ту-142 заставили американцев понервничать и вспомнить о войне

26 января 2021, 22:30  •  133 • В мире
NORAD сообщило о слежке за двумя российскими патрульными самолётами Ту-142, вошедшими в опознавательную зону ПВО Аляски. Американцев российские самолёты заставили понервничать, а некоторые тут же вспомнили о холодной войне с русскими.
Обычный рейд двух российских патрульных самолётов Ту-142 в международном воздушном пространстве не на шутку переполошил американцев. Так, объединённое Командование воздушно-космической обороны Северной Америки - США и Канады (NORAD) у себя в аккаунте Twitter сообщило о том, что оба самолёта были идентифицированы, а их путь отслежен.
"Приблизительно в 19:00 по восточному стандартному времени регион NORAD на Аляске успешно идентифицировал и отслеживал два российских морских патрульных самолета Ту-142, вошедших в опознавательную зону ПВО Аляски", - говорилось в сообщении NORAD.
При этом американцы всё же признали, что никаких нарушений границы российские лётчики не совершили и самолёты оставались строго в международном воздушном пространстве.
Под твитом собралось немало откликов. Кто-то просто поблагодарил NORAD за пост, некоторые напомнили о том, что подобные полёты проводятся регулярно. Но были и те, кого Ту-142 заставили понервничать и вспомнить о войне.
"Повседневное явление в дни холодной войны, - пишет @marmail. - Как насчёт всех подводных лодок, которые мы не видим, сидящих у наших берегов?"
"Вот и тесты для Байдена", - сделал вывод @FreezingAk.
At approx. 7pm EST, Alaskan NORAD Region positively identified and tracked two Tu-142 Russian maritime patrol aircraft entering the Alaskan Air Defense Identification Zone.

The aircraft remained in int'l airspace and did not enter or sovereign airspace #WeHaveTheWatch
— North American Aerospace Defense Command (@NORADCommand) January 26, 2021

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