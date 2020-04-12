«Два цикла по 14 дней»: Голикова назвала сроки проявления эффекта от самоизоляции

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что результат режима самоизоляции можно будет увидеть к 30 апреля. Она объяснила это тем, что для понимания эффекта необходимо, чтобы прошли два цикла по 14 дней, а также призвала не делать прогнозов относительно возможности продления карантинных мер. Число заражённых коронавирусной инфекцией в России за сутки возросло на 2186, из них 1306 — в Москве.

Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что темпы выхода из самоизоляции зависят от поведения всех граждан страны.

«Сможем быть дисциплинированными, значит, выйдем благополучно из этой ситуации, будем к лету жать друг другу руки», — сказала она в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1».

Голикова добавила, что в преддверии Дня Победы всем бы хотелось «выйти из этой ситуации», но призвала не делать преждевременных выводов о возможности продления карантинных мер после 30 апреля.

Она также пояснила, что к 30 апреля можно будет увидеть эффект от режима самоизоляции.

«Дата 30 апреля абсолютно не случайна... 30 апреля определили потому, что нам нужно, чтобы прошло два цикла по 14 дней», — уточнила вице-премьер.

Число заражённых коронавирусной инфекцией в России за сутки возросло на 2186, из них 1306 — в столице. Об этом сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19.

Новые случаи зафиксированы в 52 регионах страны.

Таким образом, общее число заражённых с момента начала распространения COVID-19 в России достигло 15 770. Всего было зафиксировано 130 летальных исходов, 1291 человек вылечился.

Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко сообщил, что на лечении там сейчас находятся 503 пациента. Из них диагноз «пневмония» был поставлен 487 поступившим, коронавирус был подтверждён у 286. В отделении реанимации и интенсивной терапии находятся 52 человека, 24 — на искусственной вентиляции лёгких.

«За сутки поступили 49, выписаны пять», — добавил Проценко.

Тем временем губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв заявил о готовности обеспечить проведение около 7 тыс. тестов на коронавирус в сутки.

«Еще три недели назад мы имели всего 500 тестов. Это ничто, это мало. Сегодня готовы к тому, чтобы развернуть тестирование примерно на 7 тыс. тестов в сутки», — приводит его слова ТАСС.

Напомним, в Москве и Подмосковье с 15 апреля начинает действовать система пропусков, необходимых для поездок на личном и общественном транспорте. Передвигаться пешком по-прежнему можно будет без них, но только при соблюдении всех установленных ограничений.

Здание мэрии Москвы на Тверской улице во время режима самоизоляции жителей

РИА Новости

© Алексей Майшев

Глава международного комитета Совфеда Константин Косачёв в беседе с RT отметил, что страна ещё не прошла пик эпидемии.

«Требования по наличию пропусков начинают действовать с 15 апреля. Гражданин на сайте mos.ru сможет заказать себе пропуск, указав причины, по которым он ему нужен. Это может быть посещение поликлиники, работы, уход за родственниками. Если я правильно читаю этот указ, то процедура достаточно простая, удобная и доступная. Ей смогут воспользоваться все те, кому действительно необходимо перемещаться по городу, несмотря на возникающие при этом риски», — пояснил сенатор.

Косачёв добавил, что на сегодняшний день любые предпринимаемые шаги, «если не являются радикально запретительными, уместны».

«Сейчас слишком высока опасность для всего общества», — добавил он.

Между тем в Госдуме предложили на период нерабочих дней расширить меры поддержки многодетных и малообеспеченных семей. Соответствующее предложение депутат Михаил Щапов направил премьер-министру Михаилу Мишустину.

В частности, предлагается на период нерабочих дней обеспечить каждого ребёнка из указанных категорий семей продуктовым набором. Помимо этого, в связи с распространением коронавируса малообеспеченные семьи необходимо обеспечить индивидуальными средствами защиты, указал депутат. Он также призвал расширить сумму пособий нуждающимся семьям и компенсировать родителям потерянный из-за пандемии доход.

В Москве за 11 апреля отмечено четыре случая нарушения карантина гражданами с подтверждённой коронавирусной инфекцией, проходившими лечение на дому, сообщили в оперативном штабе. Там добавили, что всего за нарушение карантина были оштрафованы 30 жителей столицы.

Кроме того, столичные полицейские за сутки составили 1358 протоколов за нарушения режима повышенной готовности.

«За субботу сотрудники полиции совместно с сотрудниками ОАТИ, Департамента торговли, префектур составили 1358 протоколов за нарушение правил социальной дистанции по ст. 3.18.1 КоАП города Москвы. Нарушившие собирались в группы или находились на улице без конкретной причины, установленной указом мэра (поход в магазин, аптеку, поликлинику, прогулка с собакой, вынос мусора)», — рассказали в оперштабе.