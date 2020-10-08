Два трупа в Подмосковье: Подозрения пали на бизнесмена и экс-депутата?

Полиция в Подмосковье завершила поиски пропавшего мужчины, который по заявлению супруги уехал из дома в Химках на личном автомобиле "Лексус" ещё 5 октября и больше не давал о себе знать. По словам источника Царьграда, сначала нашли машину пропавшего. Находилась она в Звенигороде на Нахабинском шоссе у дома №11 - кто-то припарковал её на местной стоянке. Никаких повреждений на машине не обнаружили, вероятно, оставил её хозяин или тот, у кого был ключ от машины.

Тело хозяина автомобиля обнаружили в колодце неподалёку. Причём там же находился и ещё один погибший мужчина. В обстоятельствах смертей разбираются следователи, по факту возбуждено уголовное дело. Кроме того, как пояснил собеседник Царьграда, есть и первый задержанный. Судя по открытым данным, человек в Звенигороде - довольно известный. Если информация в справочных системах верна, речь идёт о бизнесмене с несколькими компаниями. Кроме того, несколько лет назад он был депутатом сельского поселения и планировал продолжить свою политическую карьеру, однако не прошёл - вероятно, не собрал подписи или допустил нарушения в ходе избирательной гонки.

Впрочем, официальной информации о задержании и расследовании уголовного дела нет. Если информация будет подтверждена официально, в материал будут включены и более подробные данные о задержанном.