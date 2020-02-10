Два триллиона, которые США зарыли в ближневосточный песок • 61 • Аналитика

Как известно, парламент Ирака после злодейского убийства генерала Сулеймани принял решение, согласно которому американские войска должны покинуть территорию страны. Понятно, что американцы домой не торопятся, но понятно также и то, что Иран через своих проиранских прокси и через в значительной степени проиранское правительство спокойной жизни американцам в Ираке не даст.



Нежелание уйти оттуда, откуда уйти придется

Среди армии и сил безопасности Ирака наиболее боеспособную часть составляют шииты. Поэтому пребывание американцев в стране может постепенно стать, как сейчас любят говорить, "токсичным" настолько, насколько это было на пике партизанской войны против оккупации, когда и контингент американцев и их союзников и сателлитов был на порядок больше. На штыках, конечно, усидеть можно, но дорого и неудобно. Таким образом, можно сказать, что американская иракская эпопея, как и афганская, приходит к заслуженному успеху. В Ираке у власти, причем давно, проиранское правительство, страна активно укрепляет связи с Россией и Сирией и Китаем. А в Афганистане к власти неизбежно придут талибы. Как говорится, за что боролись…







Да, Трамп не хочет, в отличие от Афганистана и Сирии, уходить из Ирака. Он недавно на совещании в Пентагоне обозвал войну в Афганистане "войной лузера" и раскритиковал генералов за неспособность положить ей конец. Про Сирию он сказал, что "там русские, а еще там песок и смерть", и, мол, нечего там американцам делать, кроме возможности нанесения какого-нибудь одиночного удара по террористам (типа ударов с УБПЛА типа "Рипер", которые они там наносят иногда). Трамп заявил, что он искал, ищет и продолжает искать пути выхода из обоих мест как можно быстрее. Но генералы и различные политиканы в Вашингтоне ему это сделать не дают, несмотря на то, что армия в целом строго за то, чтобы свалить с Ближнего Востока подальше и забыть как страшный сон, — нет, этого он не заявлял, но именно так ситуация и обстоит. Но он, видите ли, "не давал обещаний Ираку уйти оттуда", и считает, что если уйти, то "ИГИЛ [запрещена в РФ] может возродиться". Хотя в свое время он был против иракской войны. Но потом стал считать, что именно вывод из Ирака американских войск и вызвал к жизни мощный "спурт" игиловцев в Ираке и Сирии в 2013-2014 годах. Мол, если бы войск США было достаточно, этого бы не случилось. Ну, "боролись" американцы с ИГИЛ целой коалицией — толк-то был? Тот как наступал — так и наступал далее, пока русские не пришли.



Но хочет Трамп или нет, а уходить из этой богатой нефтью страны рано или поздно придется.



Цена авантюры

Не менее интересен вопрос, во сколько же встала США иракская авантюра. Оказывается, на нее есть более-менее точный ответ — порядка 2 триллионов бумажек с портретами одного видного американского рабовладельца и его последователей. Эта цифра включает 838 млрд. долл. в виде финансирования “чрезвычайных ситуаций” (Emergency) и “чрезвычайных заморских операций” (Overseas Contingency Operations) и 59 млрд. долл., потраченных Госдепартаментом и USAID (Федеральное агентство США по международному развитию) на Ирак и Сирию.



Даже если бы американская администрация решила немедленно покинуть Ирак или была вытеснена из него, то цена военной кампании США на сегодняшний день составила бы не менее 1922 миллиардов долларов по текущему курсу. Эта цифра включает не только финансирование, выделенное Пентагоном непосредственно на войну, но и расходы на Ирак со стороны Государственного департамента, уход за ветеранами войны в Ираке и проценты по долгам, понесенным для финансирования 16-летнего военного участия США в стране. С 2003 года МО США получило около 838 млрд. долл. для финансирования операций в Ираке до 2019 финансового года включительно. Правда, эта сумма включает в себя (начиная с 2014 года) деньги, выделенные на борьбу с ИГИЛ, в регионе, включающем Ирак и Сирию.



Основной бюджет Пентагона — средства, необходимые для поддержания постоянной работы военной машины США, также "раздулся" за время войны в Ираке. Связанные с войной увеличения бюджета включают в себя повышенную безопасность на базах, снабжение и перевооружение частей, увеличение военного жалования и расходов на медицинское обслуживание солдат. Профессор политологии Нита Кроуфорд из Бостонского университета оценивает эти расходы почти в 800 миллиардов долларов со времени 11 сентября 2001 г. с долей Ирака в этих расходах не менее 382 миллиардов долларов. Эта оценка представляется сильно заниженной, учитывая длительность присутствия и масштабность группировок войск.



К этому надо добавить приблизительно 59 миллиардов долларов, потраченных Госдепартаментом и USAID на Ирак и Сирию для развития демократии, восстановления, обучения и удаления неразорвавшихся мин, снарядов и бомб. А еще есть расходы на разминирование. Плюс не учтены расходы на "восстановление" Ирака, который не сказать чтобы кто-то восстанавливал, но денежек заинтересованные лица "напилили" на этой теме приблизительно до 800 млрд. долл. Лица, кстати, относились к компаниям, связанным с администрацией Буша-младшего, прежде всего с креатурами г-на Чейни и г-на Рамсфельда. С ними расходы могут превысить 2.5 трлн. долл., а то и дойти до 2,8 трлн. долл — разные оценки существуют.



Между тем около 4,1 миллиона ветеранов "войны с террором", как ее называют в США (или войны пчел с медом, если хотите), после 11 сентября 2001 г. получают медицинскую помощь, компенсации за инвалидность и другие компенсации. Примерно половина расходов на этих ветеранов связана с Ираком, а общая сумма приближается к 200 миллиардам долларов. А еще есть проценты по займам, которые были сделаны, чтобы оплатить расходы на войну в Ираке — 444 млрд. долл.



Расходы МО США на Ирак резко сократились в последнее десятилетие после достижения пика в размере около 140 миллиардов долларов в 2008 году. Что до нынешних расходов на "войну с террором", то в декабре 2019 года Конгресс выделил около 70 миллиардов долларов в рамках закона о расходах на национальную оборону на сумму 738 миллиардов долларов.



Пентагон первоначально запросил около 10 млрд. долл. из этой суммы для проведения операции "Несокрушимая решимость" в Ираке и Сирии — войск там практически никаких, боевых действий тоже толком не ведется, сумма сильно избыточна. В Ираке с ИГИЛ воюют местные военные и проиранские формирования (те самые, командиров которых в благодарность убили), в Сирии — сирийская армия, местные милиции, проиранские формирования. Группировка войск (сил) ВС РФ в САР и указанные силы сделали практически всю работу, несмотря на "помощь" американцев в виде палок в колеса и поставок оружия бандитам. Американцы могут спокойно заниматься самопиаром, отстреливая одиночных "амиров" бандформирований, из тех, кто много знал, ракетами с БПЛА. И постепенно выводить группировку. А вот из Ирака уходить им очень не хочется. Но весьма вероятно, что из-за обострения обстановки в Ираке, которое американцы устроили себе сами, бюджетные расходы придется пересматривать.



Что такое хорошо и что такое плохо

Хорошо или нет, что американцы спустили от 2 триллионов и более на никому не нужную, кроме "нужных" людей в США, наживавшихся на нефти, "восстановлении", военных поставках или героине, войну в Ираке или Афганистане? Да, безусловно, хорошо. Ведь эти деньги они могли потратить на что-то более путное, например, на поддержание в надлежащем количестве и качестве своего ядерного арсенала или ядерно-оружейного комплекса, который сейчас по многим важнейшим технологиям надо восстанавливать заново.



И результат всех эти кампаний один — практический проигрыш. В Афганистане к власти придут те, с кем и боролись все эти годы. В Ираке давно у власти шииты, которые смотрят в рот рахбару Ирана и вообще Тегерану. В Сирии Асад давно никому не "должен уйти" и пережил у власти почти всех тех, кто поднимал девиз о его обязательном уходе. Но Сирия еще стала бастионом главного геополитического соперника США в ключевом регионе мира, а американцы в итоге оказались в позе Траволты из известного фильма, не понимая, что они вообще забыли в этой Сирии…



Как известно, парламент Ирака после злодейского убийства генерала Сулеймани принял решение, согласно которому американские войска должны покинуть территорию страны. Понятно, что американцы домой не торопятся, но понятно также и то, что Иран через своих проиранских прокси и через в значительной степени проиранское правительство спокойной жизни американцам в Ираке не даст.Среди армии и сил безопасности Ирака наиболее боеспособную часть составляют шииты. Поэтому пребывание американцев в стране может постепенно стать, как сейчас любят говорить, "токсичным" настолько, насколько это было на пике партизанской войны против оккупации, когда и контингент американцев и их союзников и сателлитов был на порядок больше. На штыках, конечно, усидеть можно, но дорого и неудобно. Таким образом, можно сказать, что американская иракская эпопея, как и афганская, приходит к заслуженному успеху. В Ираке у власти, причем давно, проиранское правительство, страна активно укрепляет связи с Россией и Сирией и Китаем. А в Афганистане к власти неизбежно придут талибы. Как говорится, за что боролись…Да, Трамп не хочет, в отличие от Афганистана и Сирии, уходить из Ирака. Он недавно на совещании в Пентагоне обозвал войну в Афганистане "войной лузера" и раскритиковал генералов за неспособность положить ей конец. Про Сирию он сказал, что "там русские, а еще там песок и смерть", и, мол, нечего там американцам делать, кроме возможности нанесения какого-нибудь одиночного удара по террористам (типа ударов с УБПЛА типа "Рипер", которые они там наносят иногда). Трамп заявил, что он искал, ищет и продолжает искать пути выхода из обоих мест как можно быстрее. Но генералы и различные политиканы в Вашингтоне ему это сделать не дают, несмотря на то, что армия в целом строго за то, чтобы свалить с Ближнего Востока подальше и забыть как страшный сон, — нет, этого он не заявлял, но именно так ситуация и обстоит. Но он, видите ли, "не давал обещаний Ираку уйти оттуда", и считает, что если уйти, то "ИГИЛ [запрещена в РФ] может возродиться". Хотя в свое время он был против иракской войны. Но потом стал считать, что именно вывод из Ирака американских войск и вызвал к жизни мощный "спурт" игиловцев в Ираке и Сирии в 2013-2014 годах. Мол, если бы войск США было достаточно, этого бы не случилось. Ну, "боролись" американцы с ИГИЛ целой коалицией — толк-то был? Тот как наступал — так и наступал далее, пока русские не пришли.Но хочет Трамп или нет, а уходить из этой богатой нефтью страны рано или поздно придется.Не менее интересен вопрос, во сколько же встала США иракская авантюра. Оказывается, на нее есть более-менее точный ответ — порядка 2 триллионов бумажек с портретами одного видного американского рабовладельца и его последователей. Эта цифра включает 838 млрд. долл. в виде финансирования “чрезвычайных ситуаций” (Emergency) и “чрезвычайных заморских операций” (Overseas Contingency Operations) и 59 млрд. долл., потраченных Госдепартаментом и USAID (Федеральное агентство США по международному развитию) на Ирак и Сирию.Даже если бы американская администрация решила немедленно покинуть Ирак или была вытеснена из него, то цена военной кампании США на сегодняшний день составила бы не менее 1922 миллиардов долларов по текущему курсу. Эта цифра включает не только финансирование, выделенное Пентагоном непосредственно на войну, но и расходы на Ирак со стороны Государственного департамента, уход за ветеранами войны в Ираке и проценты по долгам, понесенным для финансирования 16-летнего военного участия США в стране. С 2003 года МО США получило около 838 млрд. долл. для финансирования операций в Ираке до 2019 финансового года включительно. Правда, эта сумма включает в себя (начиная с 2014 года) деньги, выделенные на борьбу с ИГИЛ, в регионе, включающем Ирак и Сирию.Основной бюджет Пентагона — средства, необходимые для поддержания постоянной работы военной машины США, также "раздулся" за время войны в Ираке. Связанные с войной увеличения бюджета включают в себя повышенную безопасность на базах, снабжение и перевооружение частей, увеличение военного жалования и расходов на медицинское обслуживание солдат. Профессор политологии Нита Кроуфорд из Бостонского университета оценивает эти расходы почти в 800 миллиардов долларов со времени 11 сентября 2001 г. с долей Ирака в этих расходах не менее 382 миллиардов долларов. Эта оценка представляется сильно заниженной, учитывая длительность присутствия и масштабность группировок войск.К этому надо добавить приблизительно 59 миллиардов долларов, потраченных Госдепартаментом и USAID на Ирак и Сирию для развития демократии, восстановления, обучения и удаления неразорвавшихся мин, снарядов и бомб. А еще есть расходы на разминирование. Плюс не учтены расходы на "восстановление" Ирака, который не сказать чтобы кто-то восстанавливал, но денежек заинтересованные лица "напилили" на этой теме приблизительно до 800 млрд. долл. Лица, кстати, относились к компаниям, связанным с администрацией Буша-младшего, прежде всего с креатурами г-на Чейни и г-на Рамсфельда. С ними расходы могут превысить 2.5 трлн. долл., а то и дойти до 2,8 трлн. долл — разные оценки существуют.Между тем около 4,1 миллиона ветеранов "войны с террором", как ее называют в США (или войны пчел с медом, если хотите), после 11 сентября 2001 г. получают медицинскую помощь, компенсации за инвалидность и другие компенсации. Примерно половина расходов на этих ветеранов связана с Ираком, а общая сумма приближается к 200 миллиардам долларов. А еще есть проценты по займам, которые были сделаны, чтобы оплатить расходы на войну в Ираке — 444 млрд. долл.Расходы МО США на Ирак резко сократились в последнее десятилетие после достижения пика в размере около 140 миллиардов долларов в 2008 году. Что до нынешних расходов на "войну с террором", то в декабре 2019 года Конгресс выделил около 70 миллиардов долларов в рамках закона о расходах на национальную оборону на сумму 738 миллиардов долларов.Пентагон первоначально запросил около 10 млрд. долл. из этой суммы для проведения операции "Несокрушимая решимость" в Ираке и Сирии — войск там практически никаких, боевых действий тоже толком не ведется, сумма сильно избыточна. В Ираке с ИГИЛ воюют местные военные и проиранские формирования (те самые, командиров которых в благодарность убили), в Сирии — сирийская армия, местные милиции, проиранские формирования. Группировка войск (сил) ВС РФ в САР и указанные силы сделали практически всю работу, несмотря на "помощь" американцев в виде палок в колеса и поставок оружия бандитам. Американцы могут спокойно заниматься самопиаром, отстреливая одиночных "амиров" бандформирований, из тех, кто много знал, ракетами с БПЛА. И постепенно выводить группировку. А вот из Ирака уходить им очень не хочется. Но весьма вероятно, что из-за обострения обстановки в Ираке, которое американцы устроили себе сами, бюджетные расходы придется пересматривать.Хорошо или нет, что американцы спустили от 2 триллионов и более на никому не нужную, кроме "нужных" людей в США, наживавшихся на нефти, "восстановлении", военных поставках или героине, войну в Ираке или Афганистане? Да, безусловно, хорошо. Ведь эти деньги они могли потратить на что-то более путное, например, на поддержание в надлежащем количестве и качестве своего ядерного арсенала или ядерно-оружейного комплекса, который сейчас по многим важнейшим технологиям надо восстанавливать заново.И результат всех эти кампаний один — практический проигрыш. В Афганистане к власти придут те, с кем и боролись все эти годы. В Ираке давно у власти шииты, которые смотрят в рот рахбару Ирана и вообще Тегерану. В Сирии Асад давно никому не "должен уйти" и пережил у власти почти всех тех, кто поднимал девиз о его обязательном уходе. Но Сирия еще стала бастионом главного геополитического соперника США в ключевом регионе мира, а американцы в итоге оказались в позе Траволты из известного фильма, не понимая, что они вообще забыли в этой Сирии… Я. Вяткин, специально для "Военного обозрения" Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





61 Источник Похожие новости Закон вне науки, наука вне закона Удар по амбициям Эрдогана: сирийская армия готовится занять весь Идлиб Следующая война будет с Польшей. Топливная Скандал в Тюрингии: демократия и "Альтернатива" — для Германии Споры о «лучшем танке в мире» В чем истребитель Су-57 превосходит F-35: некоторые сравнительные параметры Новости партнеров