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Два супа, зарядка и сон по расписанию: Как живет экипаж на малом противолодочном корабле «Казанец»

26 июля 2019, 16:24  •  104 • В России

Мощь боевых кораблей, невские воды и особая красота праздника военных моряков. В Петербурге и Кронштадте полным ходом идет подготовка ко Дню Военно-морского флота. Северная столица традиционно принимает главный парад этого торжества. В масштабном смотре 28 июля пройдут 40 кораблей, катеров и подводных лодок, 41 воздушное судно и около 4 тысяч военнослужащих. Один из участников парада - малый противолодочный корабль «Казанец». Перед Днем ВМФ «Комсомолке» удалось побывать на борту этого судна и узнать, как готовятся моряки к своему главному празднику: мы заглянули в каюты и расспросили, как проходит служба в море.

В экипаже "Казанца" состоит 80 человек.Фото: Олег ЗОЛОТО

«ЗАХВАТЫВАЕТ ДУХ»

На «Казанце» драят каждый сантиметр, обновляют краску, проверяют работу всех систем. Участвовать в параде - мало сказать, дело ответственное. Впрочем, для экипажа корабля это не впервой. «Казанец» уже не раз с гордостью представлял Балтийский флот в День ВМФ. Но особенно военным морякам запомнился 2017-й - именно в этот год в Северной столице был введен главный военно-морской парад. «Казанец» шел первым на Кронштадтском рейде - он открывал строй боевых кораблей. Почетную миссию и офицеры и матросы запомнили на всю жизнь. Сегодня капитан-лейтенант Евгений Петров помощник командира корабля, а тогда был на «Казанце» штурманом. Он как никто знает о сложностях вести за собой строй.

- Главное здесь - расчет времени. Есть определенные точки, через которые корабль должен пройти минута в минуту. Задержка допускается только 20-30 секунд, не больше. И если остальные корабли просто выдерживают дистанцию, то головной корабль задает темп и выдерживает время, - рассказывает Евгений.

Перед Днем ВМФ "Казанец" регулярно выходит на репетиции.Фото: Олег ЗОЛОТО

А ведь могут повлиять и внешние факторы - ветер, волны, и если чуть судно отклонилось от курса, необходимо выровняться.

- Тренировки тогда проходили в течение месяца каждые трое суток. Сначала на открытой воде, а затем уже на узком участке Кронштадтского рейда, - говорит командир «Казанца» капитан-лейтенант Александр Латышев.

Регулярно тренируются к параду военные моряки и в этом году: «Казанец» вновь пройдет в строю в акватории Кронштадта. А в 2018-м он участвовал в статическом показе на Неве - стоял на рейде у Петропавловской крепости. Главный военно-морской парад тогда принимал президент России - на катере он обошел строй кораблей и поприветствовал экипажи.

В прошлом году МПК "Казанец" участвовал в статическом показе на Неве.Фото: Олег ЗОЛОТО

- Это было потрясающее зрелище. Волнения не было, но было что-то, что захватывает дух, - рассказал командир радиотехнической боевой части и связи, нештатный заместитель командира корабля по военно-политической работе Генрих Лучунас.

ПО РАСПИСАНИЮ

Деталь праздника, на которую невозможно не обратить внимание, - это белоснежная форма моряков. Военным вообще присущ порядок во всем. Внешний вид тоже должен быть безупречным: выглаженные брюки, начищенные до блеска ботинки, каждая пуговица сияет.

- Форма обязательно должна быть с иголочки. А на белой внимание вообще ко всему, вплоть до соринки, - отмечает Генрих Лучунас.

Участвовать в параде в честь Дня ВМФ – особая гордость для моряков.Фото: Олег ЗОЛОТО

Зрители парада всегда с восторгом разглядывают стоящих на палубе моряков. Но, оказывается, их не выбирают для этой миссии за какие-то заслуги. Все гораздо прозаичнее. Выходят в строй те, чья смена закончилась. А те, кто должен заступить на свои посты, продолжают заниматься текущей работой. Праздник и парад никак не влияют на боевое расписание - все-таки военный корабль! Поэтому труженики внутри судна одеты в повседневную форму. И если обед по расписанию совпадает с торжественным шествием, кок на судне все равно готовит пищу.

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Перед праздником все на корабле должно быть в идеальном порядке.Фото: Олег ЗОЛОТО

К слову, питаются на «Казанце» четыре раз в день. Завтрак, обед, ужин и вечерний чай с пряниками, печеньем или конфетами. Особенно интересно, что суп военные моряки едят два раза в день - в обед и ужин. И важное условие: повторяться он не может.

- Перерыв между приемами пищи не должен быть больше пяти часов. Не считая, конечно, сна. Отбой у нас в 23.00. Подъем - в 06.00, - говорит командир корабля.

"Казанец" стоит на страже Балтики.Фото: Олег ЗОЛОТО

В обычные дни жизнь на корабле идет своим чередом. Несмотря на всю строгость службы, здесь не забывают о праздниках. Членов экипажа поздравляют с днем рождения и всегда стараются сделать памятный подарок, кок готовит пироги именинникам. Кстати, на Масленицу всех угощает блинами, а на Пасху - куличами.

ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ СОСЕД

Живут на «Казанце» в так называемых кубриках по 14-15 человек в каждом. Кровати широкими не назовешь, но и разлеживаться тут некогда. У офицеров, конечно, своя каюта. У командира отдельная. Всего экипаж 80 человек. Есть на корабле даже небольшой спортзал. Медпункт, кухня, столовая. А перед вечерним чаем по общему телевизору смотрят новости. Но никаких смартфонов и Интернета - таковы правила для военных. С родными здесь созваниваются с простых кнопочных телефонов.

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Военным присущ порядок во всем.Фото: Олег ЗОЛОТО

Среди моряков ходит шутка про крейсер «Адмирал Кузнецов». Экипаж там - под две тысячи человек. Иногда, пересекаясь у общих друзей или на мероприятиях, военные знакомятся и с удивлением обнаруживают, что служили в одно время на одном корабле и ни разу не встретились! Так вот на «Казанце» совсем другое дело.

- У нас ощущается сплоченность коллектива. Не каждый сам за себя, а все друг за друга, - делится Генрих Лучунас. - Но есть другой момент: если взять большой корабль и маленький - задачи у них одни и те же, но только здесь людей меньше.

Кот-матрос узнает своего спасителя из тысячи.Фото: Олег ЗОЛОТО

Кроме самих служащих, на «Казанце» есть еще один «помощник». В экипаже «состоит» кот. Да, усатый живет на боевом корабле! Кличка у него звучит по-армейски - Кот. Подчиняется он только командиру, в остальном чувствует себя наравне со всеми. Не боится ни качки, ни штормов. Вот только с водой, как и у всех хвостатых, не задалось: Кот однажды свалился за борт и чуть не потонул. Его спас от лютой смерти матрос.

- Кот вырвался из рук мичмана и упал в воду. Я сразу решил нырнуть за ним. Рядом был командир и я говорю: «Разрешите прыгнуть за борт спасти кота!» Дали добро, и я спустился в воду. Когда подплыл к нему, кот вцепился мне в голову сильно-сильно. Так до трапа и доплыл, передал его сослуживцам. Высушили, отмыли, - рассказывает моторист моторной команды, старший матрос Максим Толкач.

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Хвостатый однажды свалился за борт и чуть не утонул, но на помощь матрос пришел.Фото: Олег ЗОЛОТО

КРЕПКИЙ ТЫЛ

Каждый год посмотреть на парад, конечно, приезжают семьи военных моряков. Для них это не просто красивое зрелище, а еще и лишний шанс увидеть своих защитников, ведь порой расставаться приходится не на один месяц. 28 июля жена командира «Казанца» Анастасия поспешит в Кронштадт вместе с детьми.

- Самая первая наша разлука была через два месяца после свадьбы. Он уехал в августе, а приехал только в ноябре. И тогда я поняла, что такое быть женой военно-морского офицера. Что ты за все отвечаешь сама. И все домашние заботы и дела в это время ложатся на твои плечи, - делится Анастасия. - Но когда семейный тыл крепкий, а дома уютная атмосфера, то и на работе у мужа будет все хорошо. Для меня это важно.

Крепкий тыл любого военного - это семья.Фото: Олег ЗОЛОТО

Крепкий тыл для любого экипажа - это не только родные и близкие, это еще и традиция шефства. Иметь в подшефных боевой корабль для региона или города почетно и ответственно. У «Казанца» такая связь со столицей Татарстана. Именно в честь нее и был назван корабль в 1998 году. Шефствующий всегда может протянуть руку помощи, поддержать в быту или просто приехать в гости и навестить экипаж. На корабле, например, всегда ждут призывников из Татарстана. Однако в последние годы они не прибывают на «Казанец», и, как говорят в экипаже, шефские связи, к сожалению, начали угасать.

КОНКРЕТНО

МПК «Казанец» предназначен для поиска и уничтожения быстроходных подводных лодок противника и охраны водных районов в прибрежной и ближней морской зоне. Корабль стоит на охране Ленинградской военно-морской базы - от российского Кронштадта до шведского острова Готланд, а также выполняет задачи на южной Балтике, у Калининграда.

ТТХ «Казанца»

Длина: 75,2 метра.

Скорость: 24,5 узла.

Экипаж: 80 человек.

Водоизмещение: 935 тонн.

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