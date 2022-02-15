Два сценария вторжения на Украину. Оба расстроили страны Запада

Учёные описали два сценария вторжения на Украину, и ни один из них не будет выгоден Евросоюзу и, в целом, странам Запада. Удивительно, но о несуществующем вторжении уже сейчас начали писать научные работы...

Вторжение России на Украину стало... темой научных исследований. Наш удивительный мир подкидывает всё новые и новые сюрпризы. Вторжения нет, а исследования есть.

Обратимся к сути. Итак, учёные из Венского института международных экономических исследований представили два возможных сценария вторжения России на Украину, чтобы понять, какими будут последствия. Вывод наших западных оппонентов не порадовали.

Базовый сценарий вторжения

Россия ограничивается вторжением на юго-восток Украины. Попросту забирает себе Донбасс - к слову, и без того русский регион, так всегда было исторически. В этом случае страны Запада сделают вид, что наказывают Россию. Санкции будут "мягкими", пишут авторы исследования. Например, будет ограничен каким-то образом банковский сектор или, например, госдолг на вторичном рынке. Одновременно западные страны будут оказывать помощь Украине.

Неблагоприятный сценарий вторжения

Россия предпримет полномасштабное вторжение. Видимо, с точки зрения учёных, это означает, что Украина войдёт в состав России. Что ж, с исторической точки зрения это справедливо. Имеет ли это отношение к действительности? Вопрос провокационный, и его, наверняка, можно использовать для политических манипуляций.

В случае такого варианта развития событий Запад введёт "ядерные санкции" против России. Но уничтожит сам себя, считают учёные. "Ядерные санкции" - это блокировка импорта российских энергоносителей, включая запрет на ввод в эксплуатацию газопровода "Северный поток-2". Для мировой экономики это будет означать губительную рецесиию, и первыми удар на себя примут жители Евросоюза.

Таким образом, страны Запада в патовой ситуации. И печально, что, придумывая вторжение России на Украину, наши оппоненты не замечают реальной войны в Донбассе, где мирных граждан Киев убивает с 2014 года.

НАТО под ударом. Не стоит провокаций

Остаётся лишь добавить, что вторжение России на Украину - это метод политического давления стран Запада в условиях, когда Москва поставила ультиматум НАТО и США. Мы требуем гарантий безопасности и непродвижения НАТО на восток. США же обвиняют нас в подготовке вторжения на Украину, забалтывая проблему. И это большая ошибка, о чём ранее, например, говорил израильский государственный деятель, дипломат, руководитель службы "Натив" в 1992—1999 годах.

Яков Кедми не исключает, что США и НАТО могут пожертвовать Украиной ради провокации против России, чтобы потом объявить её агрессором. Однако, даже если Россия будет вынуждена нанести ответный удар по Украине, одновременно с этим будут нанесены удары по базам НАТО в Европе.

По крайней мере такой вывод следует из недавнего заявления президента России Владимира Путина, которое было озвучено на встрече с лидером Франции Эммануэлем Макроном. Президент России указал, что Франция может оказаться втянута в войну с Россией из-за Украины.

Что бы ни было на Украине и какая провокация ни была, НАТО, и американские базы в Восточной Европе, и базы, которые угрожают России, своей участи не избегут,

- сказал Яков Кедми в эфире YouTube-канала "Соловьёв Live".

Напомним, что Путин и раньше делал непрозрачные намёки Западу на этот счёт. Так, президент прямо заявлял, что в случае агрессии против России ответный удар будет нанесён сразу по "центрам принятия решений". Что это за центры и где они находятся - догадаться несложно.