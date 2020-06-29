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Два сценария для Молдавии: плохой и катастрофический

29 июня 2020, 12:00  •  95 • Украина
«Молдавская политика непредсказуема и может измениться в любой момент»
Молдавские оппозиционные политики продолжают делать смелые заявления, обещая отставку правительства Иона Кику. Лидер партии Pro Moldova Андриан Канду уверяет, что ждать осталось день – два, а лидер партии «Платформа "Достоинство и правда"» (DA) Андрей Нэстасе уже составил программу для будущего правительства, которое лично возглавит.
И все в один голос говорят о том, что парламент нежизнеспособен и должен уйти. При этом забывают, что с 23 июня парламент не может быть распущен: согласно Конституции Молдавии «высший законодательный орган страны не может быть распущен в последние шесть месяцев до истечения срока полномочий президента». А срок полномочий президента Молдавии Игоря Додона истекает 23 декабря.
По мнению эксперта в области права Иона Дрона, только после президентских выборов будет понятно, какая ситуация в стране и будут ли досрочные выборы парламента. А до этого можно только делать громкие заявления, чем и занимается оппозиция.
Что касается отставки действующего правительства, то здесь всё также на уровне заявлений.
«Парламент пока не вынес Кабинету министров вотум недоверия, поэтому реальных оснований для отставки правительства нет. Тем более что сам премьер-министр, будучи ответственным человеком, заявил, что не уйдёт с поста и доведёт свой мандат до конца. Другое дело – это желание некоторых политиков прийти к власти как можно быстрее и любой ценой»,
– уверен Ион Дрон, отсюда и составление заранее программы для «своего» правительства, и отсчёт дней, когда «правительство падёт».
Адвокат Штефан Глигор считает, что главная проблема не в том, как отправить в отставку действующее правительство, а в том, как избрать новое, вернее – из кого.
«Где гарантии, что оно также не будет отправлено в отставку через две недели, даже если там будут, как нас заверяют, неподкупные профессионалы, фамилии которых, кроме кандидатов на пост премьера, не озвучены? Если это произойдёт, мы можем остаться без правой оппозиции, поскольку граждане разочаруются в Платформе DA и Партии PAS, которые проголосуют вместе с Pro Moldova»,
– переживает адвокат за судьбу «проевропейцев».
А из Бухареста напоминают, что сместить правительство можно лишь в одном случае – если на его место придёт более грамотная, более работоспособная команда, которая гарантированно справится со всеми вызовами, стоящими перед страной.
«Избрание же нового правительства в течение трёх дней по принципу «всё равно проголосуют», несерьёзно. Так это будет воспринято внешними партнёрами Республики Молдова. Такое правительство не будет устойчивым»,
– предупреждает румынский аналитик в области внешней политики Юлиан Кифу. Но главное, что необходимо учитывать в новом правительстве, это его проевропейскую направленность и тогда всё получится, не сомневается Кифу.
Штефан Глигор считает, что сегодня существует всего два сценария развития дальнейших событий в молдавской политике.
«Первый – очень плохой, когда правительство Кику продолжит свою работу, второй – отставка правительства Кику – будет катастрофическим и продолжительным. Второй сценарий приведёт к тому, что Партия социалистов одержит безоговорочную победу на президентских и парламентских выборах независимо от того, когда они произойдут»,
– констатировал Глигор. И добавил, что ситуация в политике Молдавии непредсказуемая и может в любой момент измениться на прямо противоположную.
Соб. корр. ФСК

Фонд Стратегической Культуры

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