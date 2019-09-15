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Два сценария Армагеддона: Как может начаться ядерная война между Россией и США

15 сентября 2019, 03:09  •  32 • Политика
На фоне ухудшающейся ситуация в сфере стратегической стабильности были названы два наиболее вероятных сценария ядерной войны между Россией и США.
Два наиболее вероятных сценария начала ядерной войны между США и Россией озвучил руководитель Центра международной безопасности ИМЭМО РАН, академик Алексей Арбатов. Он считает, что обмен ядерными ударами может начаться из-за реакции на ложную тревогу или резкой эскалации локального конфликта.
По словам замглавы МИД России Сергея Рябкова, ситуация в сфере стратегической стабильности неуклонно ухудшается. Он предупредил, что это может привести к ядерному конфликту, даже если обе его стороны не имеют намерения такой конфликт развязать.
Академик Алексей Арбатов отмечает, что преднамеренное нападение США на Россию или России на США с применением ядерных вооружений - это весьма маловероятное событие, так как все понимают, что в ядерной войне победить невозможно. С другой стороны, непреднамеренное начало ядерного конфликта вполне возможно.
Первый вероятный сценарий ядерной войны предполагает технический сбой систем предупреждения о ракетном нападении. Академик Арбатов отмечает, что системы предупреждения не редко дают сбой. Если это случится в разгар кризиса, и реакция на предупреждение будет излишне резкой - это может стать началом ядерной войны.
Второй вероятный сценарий — перерастание локального конфликта в глобальный. По словам академика Арбатова, это может произойти в Черном море, в Балтийском, на Севере, в Прибалтике, на Украине - везде, где могут потенциально столкнуться войска России и США. Если одна из сторон в этом столкновении начнет проигрывать, то она может решиться на ограниченное применение ядерного оружия.
"Другая сторона тоже применит ядерное оружие, и так по лестнице эскалации будет нарастать обмен ударами: сначала с уровня тактического, потом средней дальности, а потом стратегического", - цитирует РИА Новости слова эксперта.

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