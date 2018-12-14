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Два сотрудника американской антарктической станции скончались по неизвестным причинам

14 декабря 2018, 06:54  •  128 • В мире
Специалисты по пожарной безопасности были найдены мертвыми на станции Мак-Мердо в Антарктиде
Два тела было обнаружено на антарктической станции Мак-Мердо ещё во вторник. Об инциденте сообщил Национальный научный фонд США. На данный момент известно, что гибель людей произошла в корпусе, где расположен генератор местного радиопередатчика. Погибшие были наемными работниками, специализирующимися на пожарной охране.
Фонд сообщает, что они должны были провести соответствующий осмотр помещений. Личности их пока не раскрываются, но известно, что они были субподрядчиками фирмы Leidos.
Судмедэкспертам предстоит выяснить причину их гибели, но на данный момент, как сообщают представители Национального научного фонда США, нет оснований видеть в этом криминальное преступление.

Ранее ученые сняли видео в водах Антарктики, установив камеру на спине кита.

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