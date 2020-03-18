Два случая в Черногории: во всех странах Европы зафиксирован коронавирус

В Черногории обнаружены два случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Таким образом, заболевание зафиксировано во всех европейских странах. Между тем лидеры государств ЕС в ходе видеоконференции согласовали рекомендованный Еврокомиссией запрет на поездки граждан третьих стран на территорию объединения на 30 дней. В свою очередь, глава ЕК Урсула фон дер Ляйен отметила, что приоритетом Евросоюза сейчас является разработка вакцины.

Случаи заражения новым коронавирусом зафиксированы во всех европейских странах. Последней страной, где не было заболевших, оставалась Черногория, однако 17 марта премьер-министр страны Душко Маркович сообщил о двух подтверждённых случая коронавирусной инфекции COVID-2019.

Как пояснил РИА Новости сербский эпидемиолог доктор Зоран Радованович, Черногория так долго оставалась единственной европейской страной без заболевших из-за небольшого населения — чуть более 600 тыс. человек.

«Кроме того, они успешно выявили всех, кто контактировал с больными и вовремя их изолировали, видно, что трудятся, и у них есть технические возможности», — выразил мнение эксперт.

Власти Черногории ранее закрыли учебные заведения, запретили массовые мероприятия, закрыли границу и приостановили железнодорожное, автобусное и авиасообщение.

В свою очередь, авиакомпания S7 сообщила, что не может получить от властей Черногории разрешения на выполнение вывозных чартерных рейсов из Тивата.

Тем временем главы государств и правительств стран Евросоюза в ходе видеоконференции согласовали рекомендованный Еврокомиссией запрет на поездки граждан третьих стран на территорию ЕС на 30 дней для сдерживания распространения вируса.

В свою очередь, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отметила, что ЕС придаёт первостепенное значение разработке вакцины.

«Мы переживаем серьёзный кризис, поэтому можем ускорить все необходимые процедуры, которые в нормальной обстановке занимают много времени, очень забюрократизированы. У нас есть возможность эти процедуры ускорить. Нам необходимо сконцентрироваться на главном», — пояснила она.

«Этот кризис ударит не только по ЕС, но и по всему миру. Представьте, что эта вакцина попадет и в другие регионы мира, представьте, что значит иметь вакцину. Для нас это имеет первостепенное значение», — отметила глава Еврокомиссии.

Наиболее тяжёлая эпидемиологическая обстановка среди европейских стран остаётся в Италии — там число заболевших превысило 30 тыс., жертвами стали более 2,5 тыс. человек. Глава национального агентства по лекарственным средствам Никола Магрини объявил, что Италия приступает к тестировнию препарата «тоцилизумаб», применяющегося при ревматоидном артрите, для лечения коронавируса. Он пояснил, что препарат показал эффективность в больницах Неаполя и Модены.

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Во Франции за последние сутки число случаев заражения возросло более чем на тысячу человек и достигло 7730. Об этом сообщает France Info со ссылкой на главу Генеральной дирекции здравоохранения страны Жерома Саломона. По его словам, в результате болезни скончались 175 человек.

Тем временем министр обороны США Марк Эспер рассказал, что ВМС страны готовят судно-госпиталь для борьбы с распространением заражения.

«Есть два таких судна: Comfort на восточном побережье в Норфолке и Mercy на западном в Сан-Диего. Comfort проходит техническое обслуживание, а Mercy в порту. Несколько дней назад мы отдали приказ о подготовке к передислокации», — пояснил он.

В США, согласно данным университета Джонса Хопкинса, который следит за распространением заболевания в режиме онлайн, от коронавируса скончались 85 человек. При этом газета The Washington Post сообщила о 100 погибших.

Между тем власти Сербии приняли решение ввести комендантский час для людей старше 65 лет. Президент страны Александр Вучич назвал такую меру непопулярной, добавив, что она должна спасти человеческие жизни.

О первом погибшем от короновируса также сообщили власти Турции, отметив, что всего в стране заболели почти 100 человек.

В свою очередь, в российском посольстве во Франции рассказали, что прорабатывают возможность эвакуации из страны россиян силами МЧС. Такая мера будет задействована в случае запрета Парижа на осуществление регулярных рейсов в Россию.

В Москве на фоне ситуации с распространением коронавируса часть московских ресторанов с 18 марта приостанавливает работу и переходит на формат доставки еды. Об этом говорится в письме Федерации рестраторов и отельеров, направленном премьер-министру России Михаилу Мишустину, которое есть в распоряжении ТАСС.

Кроме того, Минэкономразвития, Минпромторг и Минкомсвязь в качестве меры профилактики приняли решение перевести сотрудников на удалённую работу.

Напомним, по данным на 17 марта, число случаев заражения новым коронавирусом в России возросло до 114 человек, заболевание было зафиксировано в 26 регионах.