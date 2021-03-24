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Два словацких министра подали в отставку после скандала со "Спутником V"
24 марта 2021, 16:30 • 131 • Политика
Президент призвала премьера покинуть пост для урегулирования ситуации
Глава словацкого МИД Иван Корчок вместе с главой Министерства образования Словакии Брониславом Грюлингом объявили о своей отставке. Соответствующее заявление госслужащие сделали сегодня, 24 марта, на фоне нарастающего политического кризиса в стране.
Оба члена правительства, выступающие от Либеральной партии, уведомили о своем решении президента Зузану Чапутову.
Как отмечает источник, из-за возникшего государственного кризиса свои посты покинули 16 членов правительства, возглавляемого Игорем Матовичем, который сам столкнулся с давлением оппозиционной блока.
Часть членов кабмина настаивают на его отставке. Из-за государственного кризиса спикер парламента Борис Коллар принял решение о временной приостановке заседания нижней палаты, в повестке которой также присутствуют законопроекты, связанные с коронавирусной эпидемией.
Президент также призывает премьера сложить полномочия для восстановления прежнего состава правительства. По мнению главы государства, такой шаг со стороны премьера позволит сгладить напряжение.
"Ничья позиция и положение не должны быть важнее интересов страны и ее граждан", – приводит заявление лидера Словакии Hospodarske Noviny.
Политический кризис в Словакии продолжает набирать обороты из-за решения главы кабмина приобрести для граждан российскую вакцину "Спутник V", разработанную против коронавирусной инфекции. Недовольство части госаппарата вызвано тем, что Матович принял решение о приобретении доз не прошедшей в стране регистрацию вакцины без согласования с подчиненными.
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