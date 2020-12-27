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Два слова: в Кремле придумали определение санкциям против "Северного потока – 2"

27 декабря 2020, 15:35  •  77 • Политика
Дмитрий Песков. Фото: Kremlin Pool/www.globallookpress.com
Давление на российский газопровод жестко прокомментировал Песков
Пресс-секретарь президента Владимира Путина назвал рестрикции против "Северного потока – 2" рейдерской атакой. Он привел в пример "Газпром", который работает над строительством газопровода совместно с европейскими партнерами.
"Совершенно неприкрытая, такая ковбойская, рейдерская атака. Я имею в виду эти санкции против "Северного потока — 2". А как это еще назвать?"
– высказался Песков в эфире канала "Россия – 1". (Цитата по "Вести.ру").
При этом пресс-секретарь главы РФ заверил, что нашей стране все равно удается приближаться к завершению строительства. Работа над "Северным потоком – 2" продолжается.
Ранее эксперт назвал главный риск для газопровода после достройки и запуска. Игорь Юшков заявил, что последствия новых санкций, которыми США угрожают "Северному потоку – 2", непредсказуемы. Неизвестно, кто окажется в черном списке на этот раз.

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