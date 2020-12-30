Два слова и три буквы: Русский мат помог патрулю в Сирии - видео опубликовал Соловьёв

Российский боец в Сирии выразился перед журналистами так, что не потребовался и перевод. Видеоролик появился в Instagram телеведущего Владимира Соловьёва.

Название ролика - "Великий и могучий" - говорит само за себя. Боец одной фразой, приправленной крепким словом из трёх букв, донёс свою мысль до любопытствующих.

"Что такое, ***?" - недоумевающе восклицает боец и разводит руками.

Подписчики пришли в восторг от столь простого и доходчивого пояснения. Запись за несколько часов набрала почти 100 тысяч просмотров.

Русский язык на записи звучит крайне убедительно, отмечают комментаторы. Тем более что в этом случае перевод вопроса военнослужащего не требуется и его можно понять на интуитивном уровне.

"Великий, могучий, в меру вежливый, но очень убедительный", - отмечает f.m.r.

"В армии тяжело доходчиво по-хорошему... зато на этом языке до всех доходит", "Перевода не надо, они всё поняли", "Вопрос и настроение командира сразу понятны", - указывают комментаторы.