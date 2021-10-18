Два шага России "серьёзно повредят отношениям" с Западом – глава МИД Германии

Глава МИД Германии Хайко Маас рассказал, какие два шага России "серьёзно повредят отношениям" с Западом. Эти шаги Москва уже сделала.

В начале октября НАТО информировало о лишении аккредитации восьми сотрудников миссии России при альянсе. Ещё две должности упразднили. В результате русское представительство сократилось вдвое: с 20 до 10 человек. До конца декабря дипломаты должны покинуть Брюссель.

В ответ на это 18 октября министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил о приостановке постоянного представительства страны при НАТО. Также поставят на паузу деятельность военной миссии связи и информационного бюро Североатлантического альянса в Москве.

Эти два шага, отметил глава МИД Германии, сильно осложнят взаимоотношения России и Запада, которые и так были непростыми. После планового заседания Совета Евросоюза на уровне министров иностранных де, Хайко Маас подчеркнул, что Германия всегда стремилась к диалогу с Россией в рамках НАТО.

Маас добавил, что решение Москвы вызывают у него сожаления.

"Оно серьёзно повредит отношениям", - приводит слова дипломата агентство Reuters.