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Два сенатора испортили праздник демократам. Чиновник-трансгендер поплыл на вопросах о медицине

26 марта 2021, 21:40  •  81 • Политика
Два сенатора испортили праздник демократам, отмечающим назначение в правительство первого чиновника-трансгендера. Выдвинутый ими кандидат откровенно поплыл на конкретных вопросах о медицине, хотя должен курировать данную область.
Инцидент произошёл на слушаниях по утверждению кандидатуры доктора Рейчел Левин - сменившего пол мужчины, который назначен на должность помощника министра здравоохранения и социальных служб. Демократы назвали это "значительной вехой" и "исторической новинкой".
Однако республиканцы отказались разделять восторг своих коллег по парламенту. Они обратили внимание на то, что Пенсильвания, где Левин руководил департаментом здравоохранения, провалила борьбу с коронавирусом. В частности, местные врачи не смогли предотвратить смерти в доме престарелых, пишет "ИноСМИ" со ссылкой на Fox News.
Сенатор Ричард Бёрр заявил, что сейчас Левин, чьё ведомство не уберегло стариков, совершает грубые ошибки в кампании по вакцинации. Пенсильвания сегодня считается самым опасным штатом в плане заболеваемости.
А сенатор Рэнд Пол, в свою очередь, поинтересовался у Левин, что она думает по поводу "уродования половых органов" подростков, которые из-за пропаганды сексуальных меньшинств начинают принимать гормоны и делать операцию по смене пола.
Ни на один из этих вопросов новый помощник министра здравоохранения ответить не смог. Он лишь заявил, что медицина в сфере смены пола - очень сложная область, в которой, тем не менее, разработаны "надёжные исследования и нормы обращения".

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