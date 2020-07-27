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Два секрета в одной могиле. Что с собой забрал Лермонтов?

27 июля 2020, 04:05  •  150 • Аналитика
© РИА Новости / Павел Балабанов
Труп заливало дождем. Решили оттащить его в сторону. Приподняли – покойник шумно зевнул. Но это был последний выдох. 27 июля 1841 года был убит 26-летний Михаил Лермонтов.
Два секрета в одной могиле. Что с собой забрал Лермонтов?
03:00
Странная дуэль! На нее почему-то не взяли доктора. Причина дуэли кажется пустяковой: свидетели словно сговорились давать невинные показания. Никто не смог объяснить главного: почему пуля прошла сквозь тело по траектории, немыслимой при выстреле в упор.
Доктор не нужен
Дуэль Лермонтова и Мартынова стала обрастать легендами уже на следующий день. В советское время ее украсили благородным жестом поэта: будто бы Лермонтов стрелял первым и демонстративно в воздух. Но следствие сразу показало: его пистолет не был разряжен. Первый выстрел сделал отставной майор Николай Мартынов, соученик Лермонтова по юнкерской школе. Он сразу понял, что убил наповал. Скрываться не собирался. Напротив, поехал к коменданту Пятигорска: в случае убийства требовалось немедленно объявить о дуэли. Его, разумеется, посадили в тюрьму. С телом Лермонтова остались двое. Еще двое отправились искать доктора, но вернулись только с погребальной повозкой. Ни один медик не захотел ехать куда-то к подножию горы Машук – вечером да еще во время чудовищной грозы. На дуэль врача не взяли. Четверо из шести участников – секунданты и свидетели – были уверены: эти двое разрешат недоразумение на словах, пожмут руки, и можно будет ехать отмечать событие. Мечтали попасть на бал князя Голицына. Там всегда были красивые женщины.
© РИА Новости / Александр Невежин
Рисунок Михаила Лермонтова (из личного альбома)
Винтовка против пистолета
В присутствии женщин произошел и инцидент, который принято считать причиной дуэли. Лермонтов пошутил по поводу черкески и кинжала Мартынова. Мартынов сказал, что не любит его шуток при дамах. В ответ услышал: "Тогда потребуйте у меня удовлетворения". Это была провокация вызова на поединок. Однако не все так просто. Говорит научный сотрудник Государственного литературного музея Кристина Сарычева:
"Все участники следствия составляли протоколы. В них масса непонятного. Кажется, что было какое-то дело, о котором договорились не рассказывать. Другой всеобщий камень преткновения – пуля. Она очень странно поразила Лермонтова, это до сих пор вызывает вопросы. Но нет достаточных оснований считать, что убийцей стал какой-то посторонний человек".
© РИА Новости / Ирина Нехорошкина
Пятигорск. Место дуэли Михаила Лермонтова
И все же присутствие таинственного киллера остается самой живучей версией гибели поэта. Пуля попала в правый бок, прошла вверх под углом 45 градусов и вышла, пробив легкие и сердце. Это значит, что кто-то стрелял снизу – например, из кустов. И при этом имел в руках винтовку. Пули крупнокалиберных пистолетов Кухенройтера, на которых стрелялись Мартынов и Лермонтов, не могли пройти навылет. Только у стрелковой винтовки была такая пробивная сила.
Автор Ольга Бугрова, радио Sputnik
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