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Два сапога и оба левых. СДПГ может выйти из коалиции с Меркель

04 декабря 2019, 22:54  •  77 • Аналитика
© REUTERS / Kevin Lamarque
Два сапога и оба левых. СДПГ может выйти из коалиции с Меркель
18:42
Может, это пока не политическое землетрясение. Но толчок. В хорошем, как они думают, смысле этого слова. К переменам. Одна, радикальная, у них уже произошла. СДПГ возглавил тандем. Парочка простых, пусть и немолодых ребят, но с девизом как в песне. "Утекай!". Если еще не от "мутти", то от прочной и, как они говорят, порочной зависимости от нее. Именно поэтому социал-демократическое большинство предпочло, по сути, антикризисному управляющему партией Олафу Шольцу – вице-канцлеру и министру финансов в правительстве Меркель – малоизвестных политиков земельного уровня Норберта Вальтера-Борьянса и Саскию Эскен.
Решили, а почему бы вновь не проверить на себе что-то новенькое. Первая в истории СДПГ женщина, Андреа Налес, ею уже руководила. Не помогло. Это закончилось серией сокрушительных провалов на региональных выборах. Вот теперь попробуют, как это – вдвоем. По гамбургскому-то счету, терять им все равно уже нечего, кроме тех самых своих цепей, которыми они прикованы к союзу с ХДС/ХСС. Отсылка к известной цитате известного автора уместна еще и потому, что дуэт лидеров, как два сапога – пара, только оба левые. Что-то подобное в Германии уже было. Карл Маркс и Фридрих Энгельс. Клара Цеткин и Роза Люксембург.
Вальтер-Борьянс и Эскен тоже за счастье трудового народа. Сторонники революционного обновления курса. Именно на это сейчас запрос. Особенно у партийной молодежи. С порога потребовали от канцлерин изменений в коалиционном договоре, чтобы с повышением минимальной оплаты труда и с налоговыми льготами. "О том, чтобы уже на предстоящем съезде поднять вопрос о выходе из правящего альянса, речь не идет. Однако требования сформулированы предельно конкретно и жестко", – оценивает прыть социал-демократической двойки Spiegel online. Среди возможных сценариев теперь называют и развал коалиции чуть ли не к Рождеству.
Впрочем, СДПГ сколько входит во власть на правах младшего партнера, столько и стремится оттуда выйти. И каждый раз после выборов в бундестаг успешно возвращается назад за должности и незначительные уступки. Но, вот беда, следующего-то раза может и не быть. Партия сейчас совсем не в той форме, чтобы на что-то рассчитывать в открытом политическом сражении. Рейтинг 15 процентов. Это ниже, чем у "Зеленых". И уже почти как у "Альтернативы для Германии" – разница в пару пунктов. Растеряли они своих сторонников. Многих безвозвратно.
В том числе, из-за того, что ценность, как ее называли, "народной" партии свели к уровню трости, что позволяет "хромой утке" держаться на плаву. Но, лишив Меркель поддержки, СДПГ так и останется палкой, пусть и в колеса ХДС. Нет сейчас в Германии той самой плодородно-электоральной почвы, в которую эту палку воткнешь и зацветет. Поэтому немецкие политологи, если их, конечно, кто-то спросит, не стали бы рекомендовать Вальтеру-Борьянсу и Эскен резкие шаги. Пока достаточно того, что СДПГ в их лице поставила Меркель двойку. Хотя, получается, что и себе тоже.
Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik
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