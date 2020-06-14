Два русских Владимира и сигнал Западу: Путину нашли влиятельного соратника в России

Джеймс Роджерс в материале для Forbes рассказал о двух Владимирах, готовых служить России. Роджерс специализируется именно на российской тематике, он говорит об истории нашей страны, в том числе новейшей, и политике. В свежем обзоре одним Владимиром стал президент Путин, а вторым - подлодка.

Через метафору Роджерс показал, какие вызовы стоят перед Россией сегодня. И, безусловно, не забыл уколоть русских. Речь в материале идёт, с одной стороны, о грядущем голосовании по поправкам в Конституцию России, а с другой - о сигнале, который Путин передаёт странам мира, выводя новейшую подлодку "Князь Владимир".

Интересно, что Foxnews, рассказывая о спуске подлодки на воду, обратили внимание не столько на важные политические события внутри России, скольку на то, что Владимир Путин появился на публике без маски "после двух месяцев в бункере".

Таким образом, западные средства массовой информации сделали свои выводы из планируемого и реализованного спуска на воду подлодки "Князь Владимир", проведя свою повестку. История о двух Владимирах получилась показательной.

Как напоминают Nation News, финальным днём голосования по поправкам в Конституцию России станет 1 июля. А голосовать мы будем в течение недели до этого из-за пандемии коронавируса.