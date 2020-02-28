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Два русских корабля с "Калибрами" - это "ясный сигнал": Перекроет ли Турция проход через Босфор и Дарданеллы?
28 февраля 2020, 16:54 • 215 • Политика
Сразу два русских фрегата "Адмирал Макаров" и "Адмирал Григорович" проходят турецкие проливы Босфор и Дарданеллы. Но в турецких СМИ не исключают, что Анкара может закрыть нашим кораблям проход. Эксперт, капитан первого ранга Михаил Ненашев отметил, что два наших корабля с "Калибрами" - это "ясный сигнал террористам".
Ранее стало известно, что для пополнения постоянной группировки российского флота в Средиземноморье направлены сразу два наших фрегата - "Адмирал Макаров" и "Адмирал Григорович". Оба корабля оснащены ракетным комплексом "Калибр-НК".
Фрегаты начали переход через турецкие проливы Босфор и Дарданеллы. Как отмечается, переход плановый.
Однако в медиапространстве появилась информация о том, что турецкие СМИ не исключили закрытие проливов для прохождения этих российских фрегатов. Это, мол, может быть реакция Анкары на вчерашнее обострение конфликта в Идлибе.
Эксперты объяснили, что может означать проход наших военных судов через турецкие проливы. Экс-командующий Черноморским флотом адмирал Виктор Кравченко обратил внимание на то, что "если где-то в мире складывается сложная обстановка, то корабли США там обязательно присутствуют". Он задал логичный вопрос: почему бы и нашим кораблям не присутствовать?
"Это может и устрашающая мера какая-то быть", - не исключил адмирал, отметив также, что эти корабли могут быть и охраной для наших судов, которые проходят в том районе.
Председатель Общероссийского движения поддержки флота капитан первого ранга Михаил Ненашев обратил внимание на тот момент, что два русских корабля с "Калибрами" - "это ясный сигнал террористам". Эксперт подчеркнул, что фрегаты являются не только усилением российских военных в регионе, но и поддержкой сирийских властей.
"А поскольку "Калибр" знаком и террористам, и их покровителям, это достаточное усиление тех наших военных, которые находятся там, и поддержка законных властей Сирии", - сообщил Ненашев в беседе с РИА Новости.
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