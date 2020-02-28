Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Состоялась жеребьёвка 1/8 финала Лиги Европы
В преддверии 10-летней годовщины катастрофы под Смоленском Варшава лихорадочно в...
Записки киевлянки: У нас хотят сжечь все книги из СССР на русском!
Семен Багдасаров: Из наших С-400, поставленных в Турцию, российские Су-24 над Ид...
Главная / Политика

Два русских корабля с "Калибрами" - это "ясный сигнал": Перекроет ли Турция проход через Босфор и Дарданеллы?

28 февраля 2020, 16:54  •  215 • Политика
Сразу два русских фрегата "Адмирал Макаров" и "Адмирал Григорович" проходят турецкие проливы Босфор и Дарданеллы. Но в турецких СМИ не исключают, что Анкара может закрыть нашим кораблям проход. Эксперт, капитан первого ранга Михаил Ненашев отметил, что два наших корабля с "Калибрами" - это "ясный сигнал террористам".
Ранее стало известно, что для пополнения постоянной группировки российского флота в Средиземноморье направлены сразу два наших фрегата - "Адмирал Макаров" и "Адмирал Григорович". Оба корабля оснащены ракетным комплексом "Калибр-НК".
Фрегаты начали переход через турецкие проливы Босфор и Дарданеллы. Как отмечается, переход плановый.
Однако в медиапространстве появилась информация о том, что турецкие СМИ не исключили закрытие проливов для прохождения этих российских фрегатов. Это, мол, может быть реакция Анкары на вчерашнее обострение конфликта в Идлибе.
Эксперты объяснили, что может означать проход наших военных судов через турецкие проливы. Экс-командующий Черноморским флотом адмирал Виктор Кравченко обратил внимание на то, что "если где-то в мире складывается сложная обстановка, то корабли США там обязательно присутствуют". Он задал логичный вопрос: почему бы и нашим кораблям не присутствовать?
"Это может и устрашающая мера какая-то быть", - не исключил адмирал, отметив также, что эти корабли могут быть и охраной для наших судов, которые проходят в том районе.
Председатель Общероссийского движения поддержки флота капитан первого ранга Михаил Ненашев обратил внимание на тот момент, что два русских корабля с "Калибрами" - "это ясный сигнал террористам". Эксперт подчеркнул, что фрегаты являются не только усилением российских военных в регионе, но и поддержкой сирийских властей.
"А поскольку "Калибр" знаком и террористам, и их покровителям, это достаточное усиление тех наших военных, которые находятся там, и поддержка законных властей Сирии", - сообщил Ненашев в беседе с РИА Новости.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



215
Источник
Похожие новости
28 февраля 2020, 07:09
"Пиар-ход, но не решение проблемы": Увеличение НДФЛ для богатых не даст эффекта - ФНС
28 февраля 2020, 14:54
Лавров: Россия выступает за уважение между внешними игроками в вопросах Сирии и Ливии
27 февраля 2020, 21:24
Мечты не забываются: президент посетил новый парк развлечений
27 февраля 2020, 22:39
Путин: Россия нацелена на всемерное укрепление разноплановых связей с Киргизией
28 февраля 2020, 11:39
Посольство России: турецкий спецназ обеспечивает безопасность загранучреждений РФ в стране
28 февраля 2020, 03:54
Встреча Путина с лидерами фракций Госдумы состоится 5 марта
Новости партнеров
 
Выбор дня
28 февраля 2020, 07:09
"Не удалось сбить российские самолёты": После провокаций Турция предложила ...
28 февраля 2020, 03:54
"Эрдоган соврал Путину. Помидорами не отделаются": Сатановский расстроил ту...
28 февраля 2020, 13:39
Турки нанесли новое поражение русским, отобрав ключевой город Идлиба
28 февраля 2020, 03:54
Даже без мата: Сатановский литературно ответил главе Госдепа США на призыв "прек...
28 февраля 2020, 07:09
Лукашенко проговорился зачем ему Союз с Россией (Telegram. Обзор)
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
22 февраля 2020, 01:39
"Мы пощёчин не прощаем": Баранец посоветовал США сказать спасибо "русскому Ивану". Пока не поздно
27 февраля 2020, 14:54
Лукашенко был так зол, что наплевал на протокол: Китай дал "ценные указания" Минску, заявил Безпалько
24 февраля 2020, 04:12
Сын Порошенко считает себя русским
25 февраля 2020, 01:09
А был ли "Бук"? Нидерланды нашли "свидетеля" запуска ракеты по "Боингу MH17"
26 февраля 2020, 06:24
ЗРПК «Панцирь-С1»: туляки вышли за пределы реальности
27 февраля 2020, 01:54
Малахову и "наследникам" на заметку: Путин оценил передачу "Пусть говорят"
27 февраля 2020, 01:54
"И Крым был бы, и Донбасс": Украинец вышел из себя после упоминания о русском языке
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.