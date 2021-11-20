Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Ответ Донбасса на просьбу Киева продать им уголь поставил Украину в тупик. Приде...
На Армению и Азербайджан нашлась управа пострашнее Шойгу: Хватило звонка
Белоруссия оставила Европу без нефти и электричества
После критики от Захаровой главред La Repubblica Молинари сделал "неприличн...
Главная / Политика

Два реанимобиля и колонна полиции: Саакашвили перевезли в военный госпиталь в Гори

20 ноября 2021, 04:30  •  104 • Политика
Предполагается, что в горийском госпитале грузинский политик будет проходить лечение после голодовки, продолжавшейся с 1 октября
Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, как и анонсировалось ранее, был доставлен в ночь на 20 ноября в военный госпиталь, расположенный в городе Гори. По данным местных СМИ, на территорию медучреждения заехали два реанимобиля в сопровождении колонны из нескольких автомобилей полиции. В одном из реанимобилей перевозили Саакашвили.
Сообщается, что в больницу допустили личного врача политика Николоза Кипшидзе, в то время как мать Саакашвили Гиули Аласания и его адвокаты находятся на проходной медучреждения.
Ранее с инспекцией госпиталя в Гори побывала глава грузинского Минздрава Екатерина Тикарадзе. Осмотрев его, она заверила представителей прессы, что он оснащён всем необходимым, кроме того, в нём работают специалисты высокого уровня.
Ещё до того, как перевод был произведён, адвокат Ника Гварамия заявил, что Саакашвили прекратит голодовку, которую начал 1 октября. "Как только попадёт в госпиталь", - уточнил Гварамия.
Напомним, что после пересечения границы Украины с Грузией Саакашвили был задержан, это произошло 1 октября. Ранее в Грузии политику заочно вынесли приговор по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. По первому из них Саакашвили приговорили к трём годам тюрьмы, во втором случае срок заключения назначили в два раза больше.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





104
Источник
Похожие новости
19 ноября 2021, 22:40
"Вы пришли в наш дом": Лукашенко задал британскому журналисту неудобный вопрос
19 ноября 2021, 23:15
Россия должна поставить Белоруссии шесть дивизионов "Искандеров" - Коротченко
19 ноября 2021, 23:15
Берлин испугался возможной победы Лукашенко в вопросе мигрантов
20 ноября 2021, 02:45
"Варшава рискует остаться без энергоресурсов": Экономист о проблеме Польши с Baltic Pipe
20 ноября 2021, 02:45
Рост убийств как предвестник разрушения США: Политолог объяснил, почему всё будет только хуже
20 ноября 2021, 02:45
После перестрелки на границе Алиев и Пашинян договорились о новом "предохранителе" - ЕС
Новости партнеров
 
Выбор дня
20 ноября 2021, 01:00
Украина представила план удара по России
20 ноября 2021, 02:45
"Варшава рискует остаться без энергоресурсов": Экономист о проблеме Польши ...
20 ноября 2021, 02:05
«Вмешательство в чистом виде»: как в РФ отреагировали на проект резолюции конгресса С...
20 ноября 2021, 02:45
Рост убийств как предвестник разрушения США: Политолог объяснил, почему всё будет тол...
20 ноября 2021, 02:45
После перестрелки на границе Алиев и Пашинян договорились о новом "предохранител...
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
15 ноября 2021, 16:00
Испанка, или Страшная тайна, которую пытаются скрывать
14 ноября 2021, 15:30
"Ищут, кому бы почистить сапоги": Путин осадил либералов словами Достоевского
18 ноября 2021, 01:10
"Может привести к трагическим последствиям": Киссинджер предупредил США и Китай
16 ноября 2021, 01:55
Финляндия поднимает вопрос об Ингерманландии
14 ноября 2021, 04:25
«Русский палач» оказался украинским агентом
17 ноября 2021, 13:30
На Армению и Азербайджан нашлась управа пострашнее Шойгу: Хватило звонка
18 ноября 2021, 09:20
Ярош сделал громкое заявление о судьбе России
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.