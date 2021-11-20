Два реанимобиля и колонна полиции: Саакашвили перевезли в военный госпиталь в Гори

Предполагается, что в горийском госпитале грузинский политик будет проходить лечение после голодовки, продолжавшейся с 1 октября

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, как и анонсировалось ранее, был доставлен в ночь на 20 ноября в военный госпиталь, расположенный в городе Гори. По данным местных СМИ, на территорию медучреждения заехали два реанимобиля в сопровождении колонны из нескольких автомобилей полиции. В одном из реанимобилей перевозили Саакашвили.

Сообщается, что в больницу допустили личного врача политика Николоза Кипшидзе, в то время как мать Саакашвили Гиули Аласания и его адвокаты находятся на проходной медучреждения.

Ранее с инспекцией госпиталя в Гори побывала глава грузинского Минздрава Екатерина Тикарадзе. Осмотрев его, она заверила представителей прессы, что он оснащён всем необходимым, кроме того, в нём работают специалисты высокого уровня.

Ещё до того, как перевод был произведён, адвокат Ника Гварамия заявил, что Саакашвили прекратит голодовку, которую начал 1 октября. "Как только попадёт в госпиталь", - уточнил Гварамия.

Напомним, что после пересечения границы Украины с Грузией Саакашвили был задержан, это произошло 1 октября. Ранее в Грузии политику заочно вынесли приговор по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. По первому из них Саакашвили приговорили к трём годам тюрьмы, во втором случае срок заключения назначили в два раза больше.