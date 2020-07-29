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Два разведчика ГРУ тремя сайтами поставили США в неудобное положение? АР заявило о дезинформации

29 июля 2020, 16:05  •  89 • Политика
Associated Press со ссылкой на чиновников сообщило о том, что якобы два гражданина России, занимающие руководящие должности "в военной разведке Москвы, известной как ГРУ", с помощью трёх сайтов распространяют дезинформацию о коронавирусе в США.
Любопытный момент: чиновники, которые согласились раскрыть информацию агентству на условиях анонимности, отметили, что ранее эта информация, мол, была засекречена. Но сейчас они бьют тревогу из-за нескольких конкретных сайтов, которые подозревают в распространении дезинформации и в тесной связи с российской разведкой.
Речь идёт о трёх англоязычных сайтах и двух, как уточняется, гражданах России, которые, мол, "занимали руководящие должности в военной разведке Москвы, известной как ГРУ". Имена не называются. Однако уточняется, что якобы распространяемая ими информация является дезинформацией о пандемии коронавируса в США, рассчитанной на американцев и западную аудиторию.
"В период с конца мая до начала июля, по словам одного из официальных лиц, на указанных сайтах было опубликовано около 150 статей о противодействии пандемии, включая освещение, направленное либо на поддержку России, либо на клевету на США", - говорится в публикации.
При этом распространение "дезинформации" в статье связывают с грядущими президентскими выборами в США. И судя по статье, США показаны в публикациях в весьма непрезентабельном виде, как неспособные справиться с пандемией. Что явно ставит страну-гегемона в неудобное положение.
"Чиновники говорят, что сайты продвигают свои рассказы в изощрённых, но коварных усилиях, которые они сравнивают с отмыванием денег, когда истории на хорошо написанном английском языке - и часто с пророссийскими настроениями - циклически повторяются через другие источники новостей, чтобы скрыть их происхождение и повысить легитимность информации", - утверждает также автор публикации.

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