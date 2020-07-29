Два разведчика ГРУ тремя сайтами поставили США в неудобное положение? АР заявило о дезинформации

Любопытный момент: чиновники, которые согласились раскрыть информацию агентству на условиях анонимности, отметили, что ранее эта информация, мол, была засекречена. Но сейчас они бьют тревогу из-за нескольких конкретных сайтов, которые подозревают в распространении дезинформации и в тесной связи с российской разведкой.

Речь идёт о трёх англоязычных сайтах и двух, как уточняется, гражданах России, которые, мол, "занимали руководящие должности в военной разведке Москвы, известной как ГРУ". Имена не называются. Однако уточняется, что якобы распространяемая ими информация является дезинформацией о пандемии коронавируса в США, рассчитанной на американцев и западную аудиторию.

"В период с конца мая до начала июля, по словам одного из официальных лиц, на указанных сайтах было опубликовано около 150 статей о противодействии пандемии, включая освещение, направленное либо на поддержку России, либо на клевету на США", - говорится в публикации.

При этом распространение "дезинформации" в статье связывают с грядущими президентскими выборами в США. И судя по статье, США показаны в публикациях в весьма непрезентабельном виде, как неспособные справиться с пандемией. Что явно ставит страну-гегемона в неудобное положение.

"Чиновники говорят, что сайты продвигают свои рассказы в изощрённых, но коварных усилиях, которые они сравнивают с отмыванием денег, когда истории на хорошо написанном английском языке - и часто с пророссийскими настроениями - циклически повторяются через другие источники новостей, чтобы скрыть их происхождение и повысить легитимность информации", - утверждает также автор публикации.