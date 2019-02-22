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Два "роскошных" круизных лайнера столкнулись в порту Аргентины
22 февраля 2019, 08:09 • 165 • В мире
"Буэнос-Айрес: два роскошных крейсера столкнулись в порту", - передает канал Multivisión HD об инциденте в порту Аргентины.
Два круизных лайнера столкнулись в Буэнос-Айресе, сообщает телеканал Todo Noticias.
По информации СМИ, никто из пассажиров и экипажа не пострадал.
Лайнер "Оркестр", который должен был отправиться в бразильский Рио-де-Жанейро, столкнулся с круизным судном "Симфония", который стоял пришвартованным.
Оба судна оказались повреждены.
Военно-морская полиция начала расследование и поиск виновных.
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