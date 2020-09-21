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Два "нет" в деле Навального: Что накопала полиция в ходе проверки

21 сентября 2020, 19:35  •  265 • Политика
В МВД рассказали о проверке по факту происшествия с Навальным. В деле есть два "нет", в том числе полный отказ Германии от сотрудничества.
Сотрудники полиции в ходе доследственной проверки по делу основателя ФБК Алексея Навального допросили порядка 200 человек. Проверка началась сразу после того, как Навальному стало плохо на борту самолёта. Затем, как известно, он впал в кому.
Проверка продолжается и сейчас, пояснили в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по СФО.
Отдельно уточняется, что немецкая сторона так и не пошла на сотрудничество. Напомним, именно в Германии заявили, что Навальный якобы был отравлен "Новичком". Но на запросы российской стороны с просьбой помочь в расследовании Берлин не откликается.
Также в МВД сообщили, что так называемая тайная свидетельница Мария Певчих так и не явилась на допрос. Хотя ранее сообщалось, что именно она была тем человеком из окружения Навального, который вывез улики из России. Затем якобы на бутылках, вывезенных Певчих, был обнаружен "Новичок". Так говорили представители ФБК. Но в Германии не дали внятного ответа.
Кстати, представитель МИД ФРГ Мария Адебар подтвердила, что запрос от России получен. Однако, по её словам, он всё ещё обрабатывается. На протяжении нескольких недель. Хотя за это время было сделано огромное количество заявлений с обвинениями России по делу "отравления" Навального.
Итак, в этом деле Навального уже два "нет": первое - отказ Германии сотрудничать с Россией, второе - отказ Марии Певчих беседовать с полицией. При этом требований к Москве со стороны европейских спикеров уже огромное количество.

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