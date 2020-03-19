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Два "чёрных лебедя": Силуанов подтвердил опасения экспертов - экономика России под угрозой

19 марта 2020, 20:35  •  163 • Политика
Антон Силуанов заявил, что коронавирус ударит по экономике России сильнее, чем обвал цен на нефть. В общем и целом он подтвердил угрозу двух "чёрных лебедей" для нашей экономики.
Глава Министерства финансов России Антон Силуанов заявил, что распространение коронавируса в мире влияет на российскую экономику сильнее, чем обвал цен на нефть. В целом же пандемия и нефтяной кризис - это два основных пункта, которые стали и станут причинами трудностей.
Силуанов полагает, что предпринимаемых мер на сегодня должно хватить для стабилизации ситуации.
"Ресурсы и запасы, которые мы сформировали в бюджете, это ФНБ, это 300 млрд рублей, о которых в плане говорится, позволят нам оперативно реагировать на развитие событий и помочь нуждающимся бизнесам, людям, субъектам", - пояснил министр.
В общем и целом у правительства, по словам Силуанова, есть план действий, в соответствии с которым и будет выстраиваться работа. Поддерживать станут отрасли, несущие максимальные потери. В их числе туризм, малый и средний бизнес, а также авиаперевозки. Будет сокращена административная нагрузка, а также последует прямая финансовая поддержка.
Ранее эксперты заявляли, что два "чёрных лебедя" - коронавирус и нефтяной кризис - могут добить экономику России. Потому меры должны приниматься самые экстренные. В деталях об этом мы пишем в обзорной публикации.

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