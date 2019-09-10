Два процента для молодых и многодетных. Не опоздай на ипотеку! • 10 • Аналитика Начинай рожать в тринадцать, чтобы успеть!

Если честно, я до сих пор внутренне поёживаюсь, услышав выражение «два процента». Виной тому бывший премьер российского правительства, Михаил Касьянов по прозвищу Миша Два Процента. Такова была, по слухам, его ставка при принятии некоторых решений – два процента от суммы проекта. И вот с тех самых пор, стоит где-то услышать про эти пресловутые «два процента», мне сразу мерещится некая «коррупционная составляющая»…









Но в этот раз повод, похоже, хороший. Напомню: президент России Владимир Путин во время проведения Владивостокского экономического форума анонсировал снижение ставки по ипотечным кредитам для дальневосточников. Теперь она будет равна этим самым двум процентам, что весьма и весьма облегчит жизнь тем, кто захочет взять ипотечный кредит под строительство жилья на Дальнем Востоке.



Но давайте сразу сделаем небольшое уточнение: данное новшество коснется (многозначительно скажем «пока») далеко не всех дальневосточников, а только «молодых многодетных семей» и тех, кто участвует в программе «Дальневосточный гектар». И это разительно меняет картину: вместо очень хорошего, грамотного шага мы получаем обычную для нас экономическую инициативу, кастрированную почти до летального состояния.



Почему я убежден, что сам ход мыслей в данном случае верен? Ну, это очень просто: во-первых, в результате реализации данной инициативы тысячи и тысячи дальневосточников получили бы реальное и большое облегчение, а во-вторых, деньги, вложенные в ипотеку, заработали бы в самом регионе, массово создавая там рабочие места, оживляя экономику, работая на повышение уровня зарплат и так далее.



Относительно облегчения для граждан всего несколько цифр. При существующих ставках по ипотечным кредитам переход на ставку два процента привел бы к снижению ежемесячных платежей на суммы от десяти до пятнадцати тысяч рублей в месяц при кредите от 2,5 до 3 миллионов рублей. Согласитесь, звучит неплохо даже для семей, где оба супруга имеют нормальную работу с хорошей и своевременной оплатой. Кроме того, это в принципе было бы неплохим способом инвестировать деньги: при уровне инфляции в 4% ставка вдвое ниже привела бы к фактическому удешевлению жилья для граждан, с учетом всего цикла выплат, на очень серьезные суммы.



В принципе, все это остается и сейчас, но в каком-то мизерном объеме. А что касается плюсов для экономики в целом, то они, увы, при таком подходе стремятся к нулю. Общее количество выданных в Приморье и Хабаровском крае ипотечных кредитов в период с января по июль составило 7,7 и 6,3 тысячи соответственно. По этому показателю они примерно на уровне не самых богатых регионов центральной полосы России, но нужно иметь в виду, что на Дальнем Востоке они абсолютные и безусловные лидеры, вряд ли все остальные края и области региона, вместе взятые, их обходят. И это, говоря откровенно, слишком мало, чтобы активно простимулировать экономику региона.



Вроде не подарок. Многие готовы платить

Снижение ставки ипотечного кредитования до двух процентов могло бы, возможно, в разы увеличить спрос на ипотеку на Дальнем Востоке. Со всеми вытекающими из этого возможностями, о которых сказано выше. Причем нужно иметь в виду, что это не было бы чистым подарком населению – все-таки основную массу кредита заемщики выплатили бы со временем сами. То есть это прекрасный способ привлечения в экономику инвестиций частных граждан, причем напрямую, без различных инструментов типа депозитов, ценных бумаг и так далее. Государство, постоянно жалующееся на отсутствие инвестиций, вроде бы должно с радостью ухватиться за такую перспективу, тем более что она полностью согласуется с проводимой политикой на Дальнем Востоке.



Увы, пока был выбран гораздо более осторожный вариант, при котором наши драгоценные «стабфонды» не пострадают. Возможно, это действительно лишь временная мера, на период накопления информации и более детальной проработки всей программы. Но мы с вами знаем, что нет в России ничего более постоянного, чем временное. И от этого знания становится немного тревожно…



Признаться, у меня нет статистики, сколько на Дальнем Востоке «молодых многодетных семей». По личному ощущению – мало. Сначала вообще хотел сказать, что их нет, но вдруг вспомнил про своих соседей из солнечной Средней Азии. Поселились в моем подъезде года три назад – спокойные, тихие, внешне вполне симпатичные. Деток у них на тот момент не было. Но сейчас старшенькая уже бегает с маленьким рюкзачком вокруг мамы, её братец с важным видом сидит у мамы на ручках, а ещё один, пока не понятно кто, скоро выберется у мамы из живота.







Дети, кажется, по-русски не говорят. Да и от мамы я пока связной русской речи не слышал. И хотя я всячески желаю им здоровья, коварный вопрос все-таки вертится у меня на языке: «Владимир Владимирович, а эта ваша новая программа, она для вот этих ребят? Это они будут укреплять наше присутствие на Дальнем Востоке? Или для кого? Кто подходит под определение "молодая многодетная семья", можно узнать?»



Не поспешишь — людей насмешишь...

Нет, я понимаю: дорого. И все-таки рискну с этим поспорить, ведь денег страной накоплено очень много. Более того, это выгодно, поскольку строительство, как никакая другая отрасль, завязано на национальную экономику. Возможно, у нас есть слабые позиции по некоторым видам строительной техники и отделочных материалов, но в остальном-то все производится у нас, пусть даже и по зарубежным лицензиям или иностранными компаниями. Инвестируя в ипотеку миллиарды или даже десятки миллиардов долларов, мы параллельно привлечем сотни миллиардов от граждан и компаний, что может гарантировать России хороший экономический рывок.





Поэтому осторожничать надо, но как? Правильно: сначала осторожно, потихонечку, запустить программу на Дальнем Востоке, но для всех его жителей. Потом, через пару лет максимум, включить в программу Сибирь. А ещё через год-другой распространить её на всю Россию.



Это и будет осторожный, но более-менее адекватный вариант…



А то, что происходит сейчас, немного похоже на желание и племенного быка купить, и кастрировать его, чтобы не хулиганил. Тогда будет у нас в колхозе и племенной бык, и патриархальный покой. Правда, коровье стадо не улучшится, но кому есть дело до таких мелочей, правда?



Возможно, кто-то укажет на то, что анонсированная Путиным программа субсидирования ипотечного кредитования напрямую коснется и тех, кто получил участок на ДВ по программе «Дальневосточный гектар». Там, говорят, целых 70 тысяч участков разобрано, вот уж развернутся переселенцы!



Это верно, но я открою вам секрет: количество «застолбивших» себе участок и количество реально переехавших на Дальний Восток различается так сильно, что на эту программу можно особо и не рассчитывать. Поэтому обсуждать степень их участия в новой программе ипотечного кредитования я даже не стану.



Просто отмечу: идея, озвученная президентом, сама по себе очень хороша. Ещё бы немного смелости при её реализации, и цены бы ей не было. Но пока, к сожалению, настроение больше скептическое. Если честно, я до сих пор внутренне поёживаюсь, услышав выражение «два процента». Виной тому бывший премьер российского правительства, Михаил Касьянов по прозвищу Миша Два Процента. Такова была, по слухам, его ставка при принятии некоторых решений – два процента от суммы проекта. И вот с тех самых пор, стоит где-то услышать про эти пресловутые «два процента», мне сразу мерещится некая «коррупционная составляющая»…Но в этот раз повод, похоже, хороший. Напомню: президент России Владимир Путин во время проведения Владивостокского экономического форума анонсировал снижение ставки по ипотечным кредитам для дальневосточников. Теперь она будет равна этим самым двум процентам, что весьма и весьма облегчит жизнь тем, кто захочет взять ипотечный кредит под строительство жилья на Дальнем Востоке.Но давайте сразу сделаем небольшое уточнение: данное новшество коснется (многозначительно скажем «пока») далеко не всех дальневосточников, а только «молодых многодетных семей» и тех, кто участвует в программе «Дальневосточный гектар». И это разительно меняет картину: вместо очень хорошего, грамотного шага мы получаем обычную для нас экономическую инициативу, кастрированную почти до летального состояния.Почему я убежден, что сам ход мыслей в данном случае верен? Ну, это очень просто: во-первых, в результате реализации данной инициативы тысячи и тысячи дальневосточников получили бы реальное и большое облегчение, а во-вторых, деньги, вложенные в ипотеку, заработали бы в самом регионе, массово создавая там рабочие места, оживляя экономику, работая на повышение уровня зарплат и так далее.Относительно облегчения для граждан всего несколько цифр. При существующих ставках по ипотечным кредитам переход на ставку два процента привел бы к снижению ежемесячных платежей на суммы от десяти до пятнадцати тысяч рублей в месяц при кредите от 2,5 до 3 миллионов рублей. Согласитесь, звучит неплохо даже для семей, где оба супруга имеют нормальную работу с хорошей и своевременной оплатой. Кроме того, это в принципе было бы неплохим способом инвестировать деньги: при уровне инфляции в 4% ставка вдвое ниже привела бы к фактическому удешевлению жилья для граждан, с учетом всего цикла выплат, на очень серьезные суммы.В принципе, все это остается и сейчас, но в каком-то мизерном объеме. А что касается плюсов для экономики в целом, то они, увы, при таком подходе стремятся к нулю. Общее количество выданных в Приморье и Хабаровском крае ипотечных кредитов в период с января по июль составило 7,7 и 6,3 тысячи соответственно. По этому показателю они примерно на уровне не самых богатых регионов центральной полосы России, но нужно иметь в виду, что на Дальнем Востоке они абсолютные и безусловные лидеры, вряд ли все остальные края и области региона, вместе взятые, их обходят. И это, говоря откровенно, слишком мало, чтобы активно простимулировать экономику региона.Снижение ставки ипотечного кредитования до двух процентов могло бы, возможно, в разы увеличить спрос на ипотеку на Дальнем Востоке. Со всеми вытекающими из этого возможностями, о которых сказано выше. Причем нужно иметь в виду, что это не было бы чистым подарком населению – все-таки основную массу кредита заемщики выплатили бы со временем сами. То есть это прекрасный способ привлечения в экономику инвестиций частных граждан, причем напрямую, без различных инструментов типа депозитов, ценных бумаг и так далее. Государство, постоянно жалующееся на отсутствие инвестиций, вроде бы должно с радостью ухватиться за такую перспективу, тем более что она полностью согласуется с проводимой политикой на Дальнем Востоке.Увы, пока был выбран гораздо более осторожный вариант, при котором наши драгоценные «стабфонды» не пострадают. Возможно, это действительно лишь временная мера, на период накопления информации и более детальной проработки всей программы. Но мы с вами знаем, что нет в России ничего более постоянного, чем временное. И от этого знания становится немного тревожно…Признаться, у меня нет статистики, сколько на Дальнем Востоке «молодых многодетных семей». По личному ощущению – мало. Сначала вообще хотел сказать, что их нет, но вдруг вспомнил про своих соседей из солнечной Средней Азии. Поселились в моем подъезде года три назад – спокойные, тихие, внешне вполне симпатичные. Деток у них на тот момент не было. Но сейчас старшенькая уже бегает с маленьким рюкзачком вокруг мамы, её братец с важным видом сидит у мамы на ручках, а ещё один, пока не понятно кто, скоро выберется у мамы из живота.Дети, кажется, по-русски не говорят. Да и от мамы я пока связной русской речи не слышал. И хотя я всячески желаю им здоровья, коварный вопрос все-таки вертится у меня на языке: «Владимир Владимирович, а эта ваша новая программа, она для вот этих ребят? Это они будут укреплять наше присутствие на Дальнем Востоке? Или для кого? Кто подходит под определение "молодая многодетная семья", можно узнать?»Нет, я понимаю: дорого. И все-таки рискну с этим поспорить, ведь денег страной накоплено очень много. Более того, это выгодно, поскольку строительство, как никакая другая отрасль, завязано на национальную экономику. Возможно, у нас есть слабые позиции по некоторым видам строительной техники и отделочных материалов, но в остальном-то все производится у нас, пусть даже и по зарубежным лицензиям или иностранными компаниями. Инвестируя в ипотеку миллиарды или даже десятки миллиардов долларов, мы параллельно привлечем сотни миллиардов от граждан и компаний, что может гарантировать России хороший экономический рывок.Поэтому осторожничать надо, но как? Правильно: сначала осторожно, потихонечку, запустить программу на Дальнем Востоке, но для всех его жителей. Потом, через пару лет максимум, включить в программу Сибирь. А ещё через год-другой распространить её на всю Россию.Это и будет осторожный, но более-менее адекватный вариант…А то, что происходит сейчас, немного похоже на желание и племенного быка купить, и кастрировать его, чтобы не хулиганил. Тогда будет у нас в колхозе и племенной бык, и патриархальный покой. Правда, коровье стадо не улучшится, но кому есть дело до таких мелочей, правда?Возможно, кто-то укажет на то, что анонсированная Путиным программа субсидирования ипотечного кредитования напрямую коснется и тех, кто получил участок на ДВ по программе «Дальневосточный гектар». Там, говорят, целых 70 тысяч участков разобрано, вот уж развернутся переселенцы!Это верно, но я открою вам секрет: количество «застолбивших» себе участок и количество реально переехавших на Дальний Восток различается так сильно, что на эту программу можно особо и не рассчитывать. Поэтому обсуждать степень их участия в новой программе ипотечного кредитования я даже не стану.Просто отмечу: идея, озвученная президентом, сама по себе очень хороша. Ещё бы немного смелости при её реализации, и цены бы ей не было. Но пока, к сожалению, настроение больше скептическое. Виктор Кузовков Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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