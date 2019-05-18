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Два президента поручились и внесли залог: Экс-главу Армении освободили из-под стражи

18 мая 2019, 16:39  •  50 • Политика
Экс-лидера Армении Роберта Кочаряна суд в Ереване освободил из-под стражи под поручительство сразу двух президентов Нагорного Карабаха - бывшего и нынешнего. Они же внесли за экс-коллегу залог равный примерно $1000.
Сразу два президента поручились за экс-лидера Армении Роберта Кочаряна. Свои личные поручительства представили в суде Еревана нынешний глава Нагорного Карабаха Бако Саакян и его предшественник Аркадий Гукасян.
Они же, как сообщается, внесли за бывшего коллегу залог равный примерно $1000.
В результате Кочаряна освободили из-под стражи.
Напомним, в июле прошлого года экс-президент Армении Роберт Кочарян был арестован в Ереване. Буквально накануне ареста Специальная следственная служба предъявила обвинение Кочаряну в свержении конституционного строя в рамках уголовного дела о разгоне акций протеста 1 марта 2008 года.
Известно, что сам Кочарян считает обвинение сфабрикованным, а дело против него - политическим преследованием. Экс-президент уверен, что таким образом его пытаются нейтрализовать перед парламентскими выборами.

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