Два переворота, один из которых остался незамеченным

О механике государственных переворотов в Мали

На прошлой неделе в Совете Безопасности ООН прошло заседание, посвященное ситуации в Республике Мали – одному из крупнейших государств Африки. Положение в этой стране серьёзно осложнилось после вторжения в Африку «Аль-Каиды» (АК), а затем вооружённых формирований так называемого Исламского государства в Большой Сахаре (ДАИШ-БС). И именно в Мали произошла первая серьёзная попытка захвата террористами государственной власти.

Впрочем, кроме террористов АК и ДАИШ-БС, в Мали вторгся гораздо более опасный субъект – Международный уголовный суд. Соблюдены все нормы «протокола»: МУС был «приглашен» властями Мали для расследования злодеяний АК и ДАИШ, но прокурор МУС Ф.Бенсуда только изображала борьбу с бандитами. Почти за десять лет «расследования» она обнародовала лишь два обвинительных акта… демонстративно периферийного свойства: на фоне террора и массовых убийств МУС смог «расследовать» лишь… разрушение культурных ценностей и обвинить в этом … одного-единственного человека. Теперь власти Мали находятся под плотным контролем структур глобального управления: правительство должно обеспечивать права человека во время борьбы с «Аль-Каидой»!

Масштаб террора в Мали сопоставим с войной. В марте 2012 г. международная армия террористов стояла в нескольких километрах от столицы. На этом фоне и произошёл государственный переворот, имевший целью сместить военно-политическое руководство, неспособное противостоять террористической агрессии.

Новые власти сумели переломить ситуацию, было создано правительство с широким представительством оппозиции. Однако умеренные мусульманские лидеры, готовые на переговоры с властями, оказались под угрозой ликвидации. В середине апреля был убит председатель Координации движений Азавада (КДА) и генеральный секретарь Арабского движения Азавада С.Брахим ульд Сидатт (Азавад – название гипотетического государства, которое сепаратисты предполагают создать на севере Мали).

Продолжаются нападения исламистов на малийские силы обороны и безопасности, на мирных граждан, на военную миссию ООН. По всеобщему признанию, миротворческая миссия ООН в Мали – самая опасная из всех аналогичных миссий в мире.

Заседание СБ ООН состоялось через две недели после нового государственного переворота. Это второй государственный переворот в стране за полтора года. Всеобщее внимание привлёк переворот, состоявшийсяв марте 2020 года, а вот последний переворот, произошедший 24 мая, почти остался без внимания мировых СМИ.

Переворот был совершён по той же схеме, что и прошлом году: были арестованы президент и премьер-министр, а после того, как они объявили о своей отставке, их отпустили. Так сказать, мирная смена власти. Как и в прошлый раз не пролилось ни капли крови. Разница лишь в том, что в прошлом году власть взял человек со стороны, а сейчас – вице-президент Мали. И оба раза это был один человек – полковник Ассими Гойта.

Можно обнаружить и существенную разницу между двумя переворотами. Если переворот 2020 года потребовал длительного процесса формирования правительства с широким представительством оппозиции, то на сей раз всё произошло практически мгновенно. Высшая судебная инстанция страны – Конституционный суд – провозгласила полковника Гойту главой государства и поручила ему сформировать новое правительство. Вторая высшая инстанция – Верховный суд – немедленно привела А. Гойту к присяге.

Если бывший теперь уже президент Ба Ндау в прошлом году был легитимирован внешними силами (миссий ЭКОВАС), то новый переворот узаконен внутри страны, на уровне двух высших судебных инстанций! Это значительно укрепляет позиции А.Гойты во внешних связах. На заседании СБ ООН Франция осудила этот переворот и заявила о прекращении совместных военных операций, а делавший доклад для Совета о ситуации в стране руководитель миссии ООН в Мали сообщил о «приведении к присяге» А. Гойты, умолчав, что это было сделано по решению Конституционного суда. Поскольку умолчание было провокационным, представитель Мали попросил слова, чтобы сделать важное добавление для членов Совета Безопасности.

Единодушная позиция судебной власти в Мали имеет, на наш взгляд, свою основу. Внешне переворотом выглядят действия А. Гойты, но на самом деле настоящий переворот произошёл днем раньше. И совершил его президент Ба Ндау, который произвёл смену правительства, в частности министров обороны и государственной безопасности. О том, что это был именно переворот, говорит тот факт, что смена ключевых министров была проведена втайне от вице-президента А. Гойты. Учитывая, что вице-президент и ряд министров олицетворяют баланс сил в ранее достигнутом компромиссе, тайную операцию по смене правительства и можно расценить как переворот. Так что 24 мая в Мали произошло сразу два государственных переворота, но один остался «незамеченным», а второй был проведён сколь стремительно, столь и изящно.

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