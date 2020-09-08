«Два непримиримых лагеря»: смогут ли демократы оттолкнуть от Трампа военные круги США

Дональд Трамп обвинил Демократическую партию и лояльные ей СМИ в распространении ложных новостей. Ранее американские медиа со ссылкой на «анонимные источники» сообщили о пренебрежительных репликах Трампа по отношению к воевавшим в Европе в годы Первой мировой американским солдатам и офицерам. Комментируя публикацию, кандидат на пост президента от Демократической партии Джо Байден заявил, что Трамп не подходит на роль президента и верховного главнокомандующего. По мнению экспертов, эти обвинения являются частью предвыборной кампании и призваны дискредитировать главу Белого дома в глазах военных.

Президент США Дональд Трамп обвинил своих политических оппонентов из Демократической партии в организации кампании по дезинформации, которая угрожает интересам Соединённых Штатов. Об этом глава Белого дома написал в своём Twitter.

«Демократы, их партнёры в лице СМИ, сообщающих фейковые новости, а также технологические гиганты ведут массированную дезинформационную кампанию. Они производят и затем проталкивают ложные истории с невиданным усердием, превосходя даже то, что наблюдалось на фоне (предвыборной) кампании 2016 года. Это ставит нашу страну под угрозу и должно прекратиться немедленно. Победа в 2020-м!» — написал президент США.

Ранее Трамп разместил на своей странице в социальной сети видеоролик, в котором американские ветераны боевых действий говорили о своей признательности 45-му президенту США.

pic.twitter.com/PNqAvoGReK — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 6, 2020

В поддержку Трампа накануне выступил и министр по делам ветеранов Роберт Уилки. Он отметил, что, будучи заместителем министра обороны, лично наблюдал, как Трамп подписывал письма с соболезнованиями родственникам погибших в Ираке и Афганистане, и склонен судить о главе государства по его поступкам. Об этом он заявил, отвечая на просьбу корреспондента CNN прокомментировать сообщения о неуважительном отношении Трампа к ветеранам военных действий.

«Сейчас в самом разгаре (избирательная. — RT) кампания. О человеке я сужу по поступкам, и (в случае Трампа. — RT) налицо поступки, улучшающие положение ветеранов по всей стране невиданным с конца Второй мировой войны образом», — заявил Уилки в интервью корреспонденту CNN Дане Бош.

«Демонизация Трампа»

Поводом для новой волны обвинений против Дональда Трампа стала история, произошедшая около двух лет назад — в ноябре 2018 года. Находясь тогда с визитом во Франции, глава Белого дома отменил поездку к месту захоронения павших в годы Первой мировой войны американских солдат и офицеров в Эн-Марн. Причиной стала плохая погода.

Это решение американского лидера тогда раскритиковал внук бывшего британского премьер-министра Уинстона Черчилля и член парламента Великобритании Николас Сомс. Политик упрекнул Трампа в том, что он не смог противостоять даже погоде, чтобы отдать дань павшим.

Военное кладбище Эн-Марн во Франции

AFP

© Geoffroy VAN DER HASSELT

В своё оправдание Трамп заявил тогда, что, когда вертолёт не смог вылететь на кладбище из-за почти нулевой видимости, он предложил поехать туда. Но Секретная служба заблокировала эту инициативу, заявив, что ехать слишком далеко, пояснил президент США.

История сорвавшейся поездки на военное кладбище получила продолжение в сентябре 2020 года, в разгар предвыборной кампании в Соединённых Штатах.

3 сентября один из старейших американских журналов The Atlantic опубликовал размышления главного редактора издания о причинах неуважения, которое якобы проявляет Дональд Трамп к ветеранам военных действий и военным героям.

Большинство приведённых автором примеров подобного пренебрежения стали известны изданию из анонимных источников в окружении Трампа.

Издание утверждает, будто глава Белого дома отказался выехать на кладбище из опасений за свою причёску, которая могла бы растрепаться из-за непогоды. Якобы в приватном разговоре со своим окружением Трамп назвал упокоенных на кладбище солдат неудачниками.

Также в разговоре с высокопоставленными членами своего штаба Трамп, как утверждает издание, заявил: «Зачем мне на то кладбище? Там же полно лузеров». В ходе той же поездки, но уже в другом разговоре Трамп назвал 1800 морских пехотинцев, погибших в битве при Белло Вуд, «олухами» за то, что они не выжили, сообщают источники издания.

Автор статьи также приводит неизвестные ранее публике слова Трампа в отношении сенатора-демократа Джона Маккейна. Якобы, узнав о приспущенных флагах во время похорон сенатора, Трамп возмутился, заявив, что покойный был «неудачником». Об этом The Atlantic также сообщили анонимные источники. В качестве косвенного подтверждения достоверности этих данных автор статьи напомнил о случае 2015 года, когда Трамп, будучи ещё кандидатом на пост президента, пренебрежительно отозвался о Маккейне. Трамп заявил тогда, что Маккейна считают героем только потому, что он побывал в плену во время вьетнамской кампании.

На следующий день после публикации The Atlantic похожий материал вышел и на страницах The Washington Post. Издание сделало акцент на реакции американских ветеранов на неуважительное отношение Трампа к военным. В качестве примера приводится история ветерана армии Дэвида Вайсмана, который ранее прославился как активный интернет-сторонник Трампа. Однако после того, как СМИ сообщили о пренебрежительных словах Трампа по отношению к погибшим солдатам и офицерам, он изменил свою позицию и стал противником действующего президента.

Похороны Джона Маккейна

Reuters

© Jim Lo Scalzo/POOL

Однако эксперты сомневаются в достоверности сведений, распространяемых в СМИ со ссылкой на источники.

«Борьба между кандидатами идёт по-чёрному. Тот факт, что идёт демонизация Трампа, совершенно очевиден. Ветераны и военные — одна из очень важных составляющих электората Трампа, они самые преданные. Тем более что по линии Министерства по делам ветеранов он многое сделал, в частности было увеличено финансирование медицинских программ», — отметил в беседе с RT главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев.

В свою очередь, научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин отметил, что количество фейков и вбросов с приближением выборов будет только расти.

«Политическая борьба ужесточается, и со временем в информационном пространстве будет появляться всё больше грязи. Возможно, что оппоненты приписали Трампу эти слова», — не исключил эксперт.

Армейский акцент

Конкурент Дональда Трампа по предвыборной гонке Джо Байден поспешил подхватить эти обвинения.

«Скажу прямо: если то, что говорится в материале The Atlantic, правда, значит, верно то, что представляется правдой большинству из нас: Дональд Трамп не подходит на роль президента и верховного главнокомандующего», — заявил Байден, выступая с предвыборной речью в Уилмингтоне, штат Делавэр.

Джо Байден

Reuters

© Kevin Lamarque

Следует отметить, что обвинение в презрении к ветеранам — не единственное обвинение, выдвинутое против Трампа за последние дни в СМИ. 5 сентября издание The New York Times сообщило, что глава государства тратит пожертвования, собранные на предвыборную кампанию, на оплату юридических услуг. Издание обвинило главу Белого дома в том, что он относится к собранным на предвыборную кампанию средствам в размере $58,4 млн как к личному счёту.

«Отстаивание личных интересов президента Трампа уже настолько слилось с интересами Республиканской партии, что стало с ними единым целым — сюда же относятся и судебные тяжбы, которые сейчас оплачивает партия», — так прокомментировал эти обвинения изданию The New York Times юрист по вопросам финансирования кампаний Мэттью Сандерсон.

По словам Владимира Васильева, эта публикация является частью кампании, направленной на дискредитацию Трампа. Однако эти выпады не достигают своей цели, поскольку сторонники и противники Трампа со временем лишь больше утверждаются в своих взглядах.

«Страна разделена, и одна сторона не слышит другую. Есть два непримиримых лагеря, которые не воспринимают аргументы друг друга. Что касается обвинений в оскорблении ветеранов и павших воинов, то вряд ли это нанесёт большой урон имиджу Трампа в среде военных. Дело в том, что демократы планируют сокращать военные расходы. А курс Трампа предполагает рост оборонных трат. Так что если поддержка Трампа в военных кругах и ослабнет, то лишь очень ненамного», — считает эксперт.

Похожей точки зрения придерживается и Константин Блохин.

«Фигура Трампа связана с усилением роли военно-промышленного комплекса. И Трамп делает всё для усиления американского ВПК. Кроме того, Трамп говорит, что не хочет войн, он выступает за сворачивание участия в конфликтах. Если к власти придёт Байден, то он точно развяжет какую-нибудь войну. А военным не нужны боевые действия, им нужны новые контракты и финансовые вливания. Так что они, скорее всего, всё равно останутся сторонниками Трампа», — подытожил эксперт.