«Два нелепых гола всё испортили»: что говорили после поражения сборной России от Швеции в товарищеском матче

Автор единственного гола в составе сборной России Александр Соболев назвал нелепыми мячи, пропущенные от шведов в контрольном матче в Москве. Он также отметил, что Артём Дзюба поздравил его с первым взятием ворот в дебютной встрече в национальной команде. По мнению бывшего тренера сборной Александра Бородюка, игра проходила в низком темпе и выделить по её итогам некого. А экс-наставник молодёжки Евгений Бушманов подчеркнул, что первый гол скандинавов стал следствием ошибок вратаря Сослана Джанаева и защитника Ильи Кутепова.

Поражение от сборной Швеции в товарищеском матче вызвало негативные эмоции у российских футболистов. Пожалуй, повод порадоваться имел лишь нападающий «Спартака» Александр Соболев, в дебютной встрече за национальную команду забивший мяч. После финального свистка он затруднился ответить на вопрос, почему подопечные Станислава Черчесова провели два разных тайма.

«Будем разбирать свою игру. В какие-то моменты действовали очень хорошо, находили перспективные подходы к воротам. Но пропустили два нелепых мяча. Они всё испортили. Особенно обидным получился второй, после рикошета», — сказал Соболев в эфире телеканала «Матч Премьер».

При этом молодой нападающий, отвечая на вопрос о товарищеском характере встречи, подчеркнул, что футболисты сборной не делят матчи по такому принципу.

«Мы всегда хотим побеждать. Не знаю, повышает ли мой гол шанс на попадание в основной состав в следующем матче. Это решать тренеру. Одна игра ничего не значит. Нужно доказывать дальше. Уже пообщались с партнёрами в раздевалке. Артём Дзюба поздравил меня с первым голом», — добавил Соболев.

В свою очередь, бывший капитан сборной России Александр Мостовой высказался об игре однофамильца и другого дебютанта сборной, Андрея Мостового. По словам экс-футболиста «Сельты», полузащитник «Зенита» пока не достиг его уровня.

«Ещё до игры говорили, что матч экспериментальный, товарищеский, кому-то он нужен, кому-то — нет. Я, честно говоря, не удивлён ни результатом, ни ходом игры. Думаю, что никто не расстроится. Этот матч — лишний повод увидеть какие-то ошибки, но они всегда были, есть и будут. Говоря с иронией, Андрею пока далеко до настоящего Мостового. Но, конечно, можно и нужно поздравить его с дебютом», — цитирует Мостового ТАСС.

А вот бывший тренер сборной России, помощник Гуса Хиддинка Александр Бородюк, напротив, призвал подопечных Станислава Черчесова задуматься после поражения от Швеции. Специалист напомнил, что совсем скоро отечественную команду ждут две важнейшие встречи Лиги наций УЕФА.

«Если говорить о самой игре, то темп был невысокий. Что у наших, что у шведов выделить некого. Состав команды был неоптимальный, но тем не менее любой матч сборной имеет огромное значение. Возможно, где-то происходили ошибки во взаимопонимании, в центре обороны присутствовали другие игроки. Надеюсь, тренерский штаб сделает определённые выводы после данной встречи и в следующих матчах, где результат будет иметь значение, наши покажут более содержательную игру», — приводит слова Бородюка Sport24.

Высказался тренер и о дебютном голе Соболева. На его взгляд, мяч в первом же матче в составе сборной России придаст молодому нападающему уверенности. В свою очередь, другой известный специалист, Андрей Тихонов, сделал акцент на различиях в игре Соболева и Дзюбы.

«Артём очень много играет спиной к воротам, сохраняет мячи для команды. Посмотрите, сколько в первом тайме было атак и хороших подходов. Во втором этого не стало. Кроме того, вышедшие после перерыва футболисты должны были понимать, что выступают за сборную. За свои 45 минут ты должен выложиться по полной, а не ходить пешком», — резюмировал эксперт.

Валерий Газзаев, в прошлом также работавший со сборной России, подчеркнул, что команда провела не лучший свой матч, а особенно раскритиковал действия подопечных Черчесова в середине поля и центре обороны.

«Не думаю, что первый гол надломил ребят психологически, всё же матч был контрольный. Надо было в первой половине первого тайма добивать соперника. Конечно, фактор гола имеет большое значение, но это контрольный матч, тренерский штаб пригласил людей, дал им всем сыграть, так что никакой катастрофы не произошло», — цитирует Газзаева ТАСС.

А бывший наставник молодёжной сборной России Евгений Бушманов обратил внимание, что два тайма получились для хозяев совершенно разными по исполнению.

«В первом сборная России имела достаточно большое преимущество, но реализовать его не получилось. Не смогли забить. Пропустили мяч, который не вытекал из логики игры. В этом моменте ошиблись наши игроки Сослан Джанаев и Илья Кутепов. Во втором тайме было заметно, что желание сравнять счёт у игроков есть, ребята старались. На мой взгляд, пропал какой-то игровой рисунок. Ну и замены сделали своё дело», — констатировал он.

Наконец, выступавший за сборную в 2004—2010 годах защитник Денис Колодин убеждён, что результату контрольного матча не следует придавать большого значения.

«Ничего страшного не произошло. Посмотрели новых футболистов — Соболев тот же вышел, забил. Это товарищеская встреча, её можно проиграть хоть 0:10, но зато посмотреть, кто нужен, кто подходит под схему. А когда трясёшься за результат и смотришь только на табло, смысл товарищеской игры теряется», — цитирует Колодина «Спорт-Экспресс».