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Два литовских депутата решили не посещать сессию ПАСЕ из-за России

30 сентября 2019, 16:39  •  39 • Украина
Член консервативной партии «Союз Отечества — Христианские демократы Литвы» Эммануэлис Зингерис и либерал Симонас Гентвилас приняли решение не посещать осеннюю сессию Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) из-за возвращения России в организацию.
 
Reuters
 

Соответствующее заявление опубликовано на странице партии «Союз Отечества — Христианские демократы Литвы» в Facebook.

«После просьбы (главы украинской делегации в ПАСЕ Елизаветы. — RT) Ясько о солидарности мы не можем махнуть на это рукой. Именно поэтому мы единодушно решили не принимать участия в осенней сессии ассамблеи, учитывая пренебрежение международными обязательствами России и дальнейшую демонстрацию военной агрессии», — заявил Зингерис.

Ранее новая украинская делегация в ПАСЕ официально отказалась от участия в осенней сессии организации. 

26 июня ПАСЕ приняла резолюцию, подтверждающую полномочия России в полном объёме.

Итальянский делегат Альвизе Маньеро в беседе с ФАН заявлял, что отсутствие Москвы в ПАСЕ нарушало сам смысл существования данного института.

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