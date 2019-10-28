Два купола одной башни • 109 • Аналитика Согласитесь, старые парламентские партии своё отживают. Стареют левый Зюганов и правый Жириновский. Следующие думские выборы через два года. Зюганову стукнет 77, Жириновскому – 75. Но в их партиях не выросла смена! Безликая партийная масса не породила ярких преемников. Впрочем, проблема, кажется, решена. Будут у нас и новые левые, и новые правые. С новыми правыми всё более-менее ясно. Известно даже название их партии – «Двуглавый орёл». Эдакий имперский проект с соответствующими персонажами. Монархистка Наталья Поклонская, консерватор Александр Бородай, недолго руководивший совмином ДНР. «Новую партию под выборы заказали Константину Малофееву», – сообщает глава общественного движения «Новороссия», ветеран ФСБ Игорь Гиркин (Стрелков). Тому самому банкиру, спонсировавшему «русскую весну» в Донбассе. Но интрига здесь в том, что Малофеев ещё по весне, кажется, определился со своим политическим будущим: в марте он вступил в «Справедливую Россию», объявив, что примет участие в «преобразовании партии». А кроме того, банкир, как писали некоторые издания, «выступит главным спонсором эсеров». Но, похоже, с эсерами у Малофеева что-то пошло не так. То ли сказались скандалы с финансовой пирамидой «Соль Руси» (болтали, будто группа «похитила миллиард» у инвалидов с пенсионерами), то ли тёмная история с криптовалютной биржей Wex (там тоже утекло чуть ли не 200 млн долларов). Так или иначе, но с эсерами у Малофеева не срослось. И теперь у него новая партия. Орёл комнатный Правда, «у него» – это сказано слишком громко. Партия-то не Малофеева. Да, он спонсор – отчасти. И партийный строитель – тоже отчасти. Приглядимся, кто там ещё в составе «Двуглавого орла». Игорь Щёголев – президентский полпред в Центральном федеральном округе. Чувствуете, как сразу «тяжелеет» проект?! Шушукались, что Щёголев якобы свояк Малофеева. Может, и так, зато достоверно известно, что Щёголев входил в попечительский совет благотворительного фонда святителя Василия Великого, а возглавлял его Малофеев. Но это ещё что! «Покровители и направители проекта, – сообщает Игорь Гиркин, – Алексей Громов с коллегами». Ого! Так это же первый замглавы президентской администрации! Вот, значит, откуда у партии «ноги растут». Вот ещё важный момент. В партию смогли привлечь Игоря Иванова, главу Русского общевоинского союза (РОВС). Структура эта, скажем так, не без странностей, но главное в ней то, что она – структура. Ячейки РОВС проросли буквально во всех регионах страны. Чаще всего они немногочисленны, зато заметны, чтобы не написать «скандальны». «Хруст» их «французской булки» бывает слышен на всю страну. И ещё штришок. В ходе «русской весны» Иванов возглавлял политуправление штаба ДНР – фактически был правой рукой Стрелкова. В общем, не стоит удивляться тому, что часть партийцев «Двуглавого орла» неплохо обстреляна в боях и имеет представление об оружии. Может, и не только представление. Именно прошлое Платошкина, в котором прослеживается явная связь с властью, несмотря на оппозиционную риторику, дало основания подозревать его в том, что он некий «проект Кремля» по реновации чахлого и иссохшего левого политического фланга России. Но на этом сюрпризы не кончаются. За идеологию в новой партийной структуре отвечать будет, возможно, лично «серый кардинал» Владислав Сурков. Во всяком случае на это указывает Гиркин. Уж не он ли придумал «орлам» их «партийные маркеры» – «национальная», «право-консервативная партия»? Тактическая цель новой партии, продолжает Гиркин, войти в Думу на следующих выборах. Стратегическая цель – стать «системной партией». «Кстати, вы будете смеяться, – продолжает эксперт, – но в этом проекте может оказаться и коммунист Платошкин, но если нет, и ему под выборы партию соорудят, персональную». По теме 2466 Владимир Колокольцев и Мариа Охисало встретились в Хельсинки Главы министерств внутренних дел России и Финляндии на встрече в Хельсинки обсудили важные аспекты сотрудничества правоохранительных органов двух стран. На встрече поднимались темы миграции, борьбы с наркоторговлей и другие. Ручной коммунист Ну зачем же смеяться? Нечему тут смеяться – Платошкин и в самом деле с недавних пор готовится стать могильщиком КПРФ. Не случайно же всезнающий Владимир Жириновский ещё летом в Госдуме озвучивал «хитрый план» замены Зюганова на Платошкина. А уж Жириновский если сказал – значит знает! И вот вам новость – 23 октября Платошкин открыл свой избирательный штаб. А на 7 ноября (бывший красный день календаря!) запланирован съезд созданной им партии «За новый социализм». Программа-максимум – «реставрация государственного социализма», как вам? Согласитесь, чувствуется размах. А ещё в воздухе явно носится запах больших денег – к Платошкину уже потянулись профессиональные партстроители, учуявшие знакомый аромат. Но откуда у Платошкина деньги? Ведь ещё год назад никто и знать не знал, кто такой этот самый Платошкин?! Бывший сотрудник МИДа. Бизнесом не занимался. Кто же оплачивает этот банкет? Догадка напрашивается как бы сама собой. С недавних пор Платошкин – завсегдатай многочисленных политических ток-шоу на федеральных каналах. А кто «наверху» их курирует, эти телеканалы? Вот-вот. Но мы не станем гадать, как бабка-угадка. Мы воспользуемся знанием. Сакральным. В сентябре в Комсомольском округе № 70 по Хабаровскому краю проходили довыборы депутата Госдумы. Победил на них либерал-демократ Иван Пиляев, но из десяти его конкурентов заметны были лишь двое. Певица Вика Цыганова – она шла от «Единой России» – и Николай Платошкин, выступавший от имени КПРФ. Про Цыганову нам кое-что было известно: отбирал её лично Сергей Кириенко, замглавы президентской администрации. Тоже, кстати, первый – как и Громов. По этому поводу из Хабаровска в Москву доносились изумлённые возгласы: мол, ого, какая нешуточная борьба развернулась в президентской администрации за депутатское кресло! Это было чем-то вроде спортивных состязаний, вроде скачек – чья лошадь придёт первой? Азарт! Но победил всех в итоге «скакун» Жириновского, а Платошкин пришёл вторым. Цыганова – третьей. Полный разгром «несистемщиков» И вот какая картинка у нас вырисовывается: в руководстве АП, оказывается, «строят» сразу две будущие парламентские партии. Правую и левую. И обе, следует признать, выглядят вполне жизнеспособными. Про «орлов» уже было сказано выше, но и проект Платошкина мнится не менее перспективным. Читаем программу: «В России надо открыть бюсты Сталину!» Нет, не это. Так, «прогрессивная шкала», «национализация всех природных ресурсов», «реставрация социализма – легальными методами». То есть безо всякой уличной майданщины. Неплохо? Народ наверняка оценит. Да и «наверху» тоже. И ведь вот что примечательно: Платошкин действует почти точно так же, как Павел Грудинин на предыдущих думских выборах. Максимально осторожно. Зюганова почём зря не критикует, как и президента. Уж не договорились ли с коммунистами о замене «лошадей» на «переправе-2021»? С Грудининым не срослось и с Сурайкиным тоже, а ну как удастся с Платошкиным? Медийная поддержка у него – ого! «Защитил Скабееву от украинского депутата!» «Врезал либералам!» А голос какой у Платошкина – настоящий мужик! Женщины млеют. В «команде Платошкина» мы можем увидеть немало медийных лиц. Тележурналист Максим Шевченко, экономист Михаил Делягин, писатель Максим Калашников, историк Евгений Спицын. А если ещё коммунисты пособят Платошкину в регионах (у них ведь самая мощная и разветвлённая система региональных ячеек)! Розыск А знаете, кто в итоге «выпадает в осадок»? Несистемные политики – как справа, так и слева. Националистам и прочим правым будет не по зубам тягаться с «орлами», а левые, по сути, уже проиграли Платошкину. Почитайте, что пишет Виктор Алкснис, явно недовольный появлением Платошкина на политическом горизонте: «А вы не задавали себе вопрос, почему «глотком свежей и здравой мысли в пропагандистской помойке центральных каналов» дозволено быть одному Платошкину? Почему не дать слово, например, философу Владимиру Бушину или публицисту Сергею Кара-Мурзе? Я что-то не припоминаю, чтобы с 2006 по 2018 год где-то звучала фамилия учёного и завкафедрой Платошкина. И вдруг он выскакивает как чёртик из табакерки!» А ещё Алкснис «приложил» Платошкина, обозвав его «куклой из театра Карабаса-Барабаса». Вот и депутат Госдумы Евгений Фёдоров призывал «устраивать пикеты против Платошкина». Не от обиды ли? На их фоне примечательно мнение левого публициста Александра Халдея: «Именно прошлое Платошкина, в котором прослеживается явная связь с властью, несмотря на оппозиционную риторику, дало основания подозревать его в том, что он некий «проект Кремля» по реновации чахлого и иссохшего левого политического фланга России. Но, смеясь над левыми идеологами, неверно смеяться над левой идеологией. Невидимые миру слёзы человека труда осушит только левый политик». Почему не Платошкин?! Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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