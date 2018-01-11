Два котла в Идлибе заставляют нервничать Турцию

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Очередная победа сирийской армии вызывает множество вопросов

Судя по тому, как развиваются события в провинции Идлиб, демарш Турции с вызовом послов России и Ирана в МИД в Анкаре не имел успеха. Наступление Сирийской арабской армии (САА) — точнее говоря, правительственных войск, потому что задействована не только армия, но и ударные подразделения спецназначения, — продолжается.

Или даже можно сказать — заканчивается. Потому что самые ударные подразделения "Тигров" вплотную подошли, а частью и ворвались, на территорию базы Абу ад-Духур, основной цели операции. Они заняли также и часть города возле базы.

В этих боях сирийцам активно помогает русская авиация.

Наступление и уничтожение

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Это было движение прямо с юга. С севера от Алеппо туда же подходят другие части САА, почти не встречая сопротивления. Картину довершает группировка, продвигающаяся с востока, от Ханассера. Сомкнувшись, войска всех трёх направлений намертво зажимают сразу в двух котлах все банды террористов из запрещённой в России группировки "Джебхат ан-Нусра" во всех её реинкарнациях, а также прочие банды, находящиеся с ней в альянсе.

Дальнейшее уничтожение их становится лишь вопросом времени. Более интересный вопрос, что будет с теми группировками, которые ранее сражались плечом к плечу с террористами, но вовремя успели сменить ориентацию и объявили себя просто "вооружённой оппозицией", перебежав под крыло конгломерата "Сирийской свободной армии" (ССА).

Дело в том, что последняя курируется Турцией, выполняет её задания, воюет в её интересах. Как это было, например, под Аль-Бабом или как сейчас держит фронт против курдского кантона Африн. Значительные отряды САА скопились и в провинции Идлиб.

Здесь же заметным влиянием обладает и группировка "Ахрар аш-Шам". Это та самая, которая то сражалась с "ан-Нусрой" в одном строю, то сражалась против "ан-Нусры" в том же Идлибе (и не так чтобы с успехом), то бьётся сейчас в тактическом ситуативном союзе с террористами против правительственных войск в пригороде Дамаска. Она вовремя выскользнула из-под саудовско-кувейтского "шефства", перекинувшись под Турцию, и сегодня тоже считается протурецкой, оставаясь при этом анти-асадовской, то есть антиправительственной.

Восток — дело тонкое...

Фото: www.globallookpress.com

Будет ли война между группировками

Ещё одну деталь в картину добавляет то, что правительство ведёт наступление примерно в границах российской и иранской долей ответственности в зоне деэскалации Идлиб. Турецкая остаётся левее, если смотреть на карту, куда теперь судорожно выскальзывают из намечающихся котлов и террористы, и "оппозиционеры", и все прочие, кто не ждёт от встречи с правительственными войсками ничего хорошего. Как их примет Турция, как их примет "Ахрар аш-Шам" — ещё один вопрос нынешней военно-политической ситуации.

В принципе, у "аш-Шама" возникают хорошие шансы посчитаться с "нусровцами" за те обидные и жестокие поражения, что те наносили им в 2016 и 2017 годах. Собственно, часто это были даже не поражения, а натуральная резня. За ней стояли, естественно, разные стремления поделить провинцию Идлиб на собственные зоны контроля, то есть выдавить соперника. Или убить его. Ну, или перевербовать, убедив вступить в свои ряды. В средствах убеждения стороны были, скажем так, подчас смертельно убедительны...

Если по факту нынешнее наступление завершится тем, чем ожидается, и на восточную часть провинции не обратится, то в восточной половине Идлиба неизбежно (если не успеют убежать через захлопывающуюся горловину котла) скопятся сорванные со своих кормовых баз, перемешанные, рассеянные и разбитые части различных группировок. В этих условиях, полагают наблюдатели, у "Джебхат ан-Нусры" сильно поубавится прежнего авторитета. В сирийских условиях это означает, что как входящие в неё группировки, так и отдельные боевики будут искать возможности перебежать на сторону "Ахрар аш-Шам", пока она ещё признаётся "конструктивной оппозицией" и даже участвует в Астанийском процессе примирения.

Расклад для Турции

Анкара. Фото: www.globallookpress.com

И тут опять вопрос: что со всем этим делать Турции? Просто так принять террористические группировки в число своих? Так турки всё-таки не американцы, у них совесть осталась. Заставить "шамовцев" разбираться с бывшими "нусровцами", кто из них менее заляпан кровью? Так это всё в тех же сирийских условиях — резня. Или война, если руководство "ан-Нусры" всё же найдёт силы и средства хоть как-то удержать группировку от распада.

Наконец, есть и целый ком сложных внутри- и внешнеполитических вопросов, встающих после фактического раздела Идлиба между Дамаском и Анкарой. Как то: дадут ли Россия и Иран Анкаре вообще возможность кого-то защищать в Идлибе, на кого-то опираться? С точки зрения Дамаска, "аш-Шам" ничем не лучше "ан-Нусры", и нет никаких причин оставлять плодородные земли в руках врага. Тем более, что он в разум не приходит, но то склад вооружений правительственных войск взорвёт, то на авиабазу союзника России нападёт.

Теперь вот та же протурецкая САА призвала находящихся под ударом сирийской армии боевиков не сдаваться и отбить потерянные территории. Протурецкая же Исламская Партия Туркестана объявила о начале контрнаступления против Асада. Трогательное единение с "ан-Нусрой", которая требует от боевиков проявлять стойкость, потому что, мол, не всё ещё потеряно.

С другой стороны, понятно, что и САА не остановится (имеется в виду, конечно, по политическим причинам, ибо по военным всякое может быть). В споре же между Дамаском и Анкарой Москва и Тегеран встанут на сторону Дамаска, что естественно.

Что сделает в таком случае Турция? Введёт свои войска уже официально? Вряд ли. Не тот случай, не тот повод ("ан-Нусру" ведь никто пока не отменил, так что по факту окажется, что Турция вступилась именно за террористов), не те возможности. К тому же очень большой негативный потенциал может приобрести курдский вопрос. Подчеркнём: "может" и "потенциал". Потому что превращение возможности в действительность, а потенциала — в кинетику — всё это будет зависеть исключительно от действий турецкого руководства.

Сблизится ли Турция с США

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Да, Турция в ответ может начать интенсивное сближение с американцами. Судя по тому, что за нападением турецких прокси на русскую авиабазу внимательно следил американский самолёт-разведчик, американцы были то ли предупреждены об этом, то ли хорошо в курсе глубинных решений возле самого дна турецких спецслужб. Да и вообще нереалистично было бы ожидать, что весь корпус турецких спецслужб, буквально взрощенных в США, немедленно отвернётся от учителей, шефов и кураторов и будет работать против них, стоит лишь пробежать чёрной кошке между лидерами государств. Ибо лидеры временны, а "тихая война" вечна. И в этой войне турецкие спецслужбы остаются в союзе с американскими, а не с собственным президентом. Разве что Эрдоган действительно совершит нечто вроде исламской революции, как в Иране, провозгласит себя халифом, а Америку — "Большим Сатаной".

Но фантастика идёт по другому разделу...

Одним словом, очевидным следствием сирийско-российских успехов будет нарастание объёма работы турецких спецслужб в интересах США против России — работы, включающей в том числе теракты и обстрелы руками террористов.

Что же, тем больше оснований не обращать внимания ни на чьи неудовольствия и просто продолжать освобождать Сирию от вооружённых элементов, обслуживающих интересы любых враждебных держав.

Покровский Александр