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Два корабля ВМС США вошли в Чёрное море для участия в учениях с Украиной
08 июля 2018, 00:24 • 71 • Украина
Флагманский корабль 6-го флота ВМС США «Маунт Уитни» вошёл в Чёрное море, чтобы принять участие в совместных с Украиной военно-морских учениях «Морской бриз». Об этом сообщает пресс-служба флота.
© Reuters
«Мы с нетерпением ждём совместной работы с союзниками и партнёрами НАТО для содействия миру и экономической стабильности», — говорится в сообщении.
Как отмечается, присутствие данного судна говорит о приверженности США безопасности на море.
До этого с теми же целями в Чёрное море вошёл ракетный эсминец «Портер», сообщило командование.
Ранее министр обороны Украины Степан Полторак рассказал о скором проведении учений «Морской бриз».
Планируется, что манёвры пройдут с 9 по 21 июля.
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