Два корабля ВМС США вошли в Чёрное море для участия в учениях с Украиной

Флагманский корабль 6-го флота ВМС США «Маунт Уитни» вошёл в Чёрное море, чтобы принять участие в совместных с Украиной военно-морских учениях «Морской бриз». Об этом сообщает пресс-служба флота.

«Мы с нетерпением ждём совместной работы с союзниками и партнёрами НАТО для содействия миру и экономической стабильности», — говорится в сообщении.

Как отмечается, присутствие данного судна говорит о приверженности США безопасности на море.

До этого с теми же целями в Чёрное море вошёл ракетный эсминец «Портер», сообщило командование.

Ранее министр обороны Украины Степан Полторак рассказал о скором проведении учений «Морской бриз».

Планируется, что манёвры пройдут с 9 по 21 июля.