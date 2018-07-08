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Два корабля ВМС США вошли в Чёрное море для участия в учениях с Украиной

08 июля 2018, 00:24  •  71 • Украина
Флагманский корабль 6-го флота ВМС США «Маунт Уитни» вошёл в Чёрное море, чтобы принять участие в совместных с Украиной военно-морских учениях «Морской бриз». Об этом сообщает пресс-служба флота.
 
© Reuters
 

«Мы с нетерпением ждём совместной работы с союзниками и партнёрами НАТО для содействия миру и экономической стабильности», — говорится в сообщении.

Как отмечается, присутствие данного судна говорит о приверженности США безопасности на море.

До этого с теми же целями в Чёрное море вошёл ракетный эсминец «Портер», сообщило командование.

Ранее министр обороны Украины Степан Полторак рассказал о скором проведении учений «Морской бриз».

Планируется, что манёвры пройдут с 9 по 21 июля.

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