Два кандидата под арестом, у Лукашенко 3%. Что происходит в Белоруссии?

Представители оппозиции через соцсети распространяют информацию о том, что рейтинг президента составляет 3%. Александр Лукашенко опроверг эти данные, заявив, что "...в этой альтернативной компании я и то больше наберу".

Что такое белорусская оппозиция? Кто и почему был арестован? Кто поддерживает Лукашенко? Что думают жители страны? И куда смотрит Белоруссия – на Запад или в сторону России? В белорусской ситуации разбираются директор центра "Европейский диалог" Анатолий Лебедько, белорусский политолог Алексей Дзермант и кандидат политических наук, доцент Российского государственного социального университета Анастасия Рудницкая.

Директор центра "Европейский диалог" Анатолий Лебедько:

07:32 Реальный рейтинг Александра Лукашенко низкий. Он не позволяет ему взобраться на пьедестал почёта.

10:22 На самом деле, Александр Лукашенко последователен. Ни одна избирательная кампания не обходилась без риторики, что есть некий враг – внешний, который пытается воздействовать на ситуацию в Белоруссии. Поиск врагов – это часть избирательной стратегии Лукашенко в предыдущие годы. Другое дело, что никогда это не ассоциировалось с Москвой…

12:55 Я думаю, что поездка Лукашенко в Москву – это поездка на очень сложный разговор с Путиным. И Лукашенко идёт ва-банк. Он понимает, что так его не ждёт ничего хорошего, но с другой стороны, отступать некуда. Выбор между плохим и очень плохим.

16:56 Сегодня в Белоруссии нет радикально настроенных экстремистских групп, которые готовы браться за оружие и идти свергать Лукашенко. По крайнем мере, сейчас так это выглядит. Нет таких сил политических. И никто в это не инвестирует.

Политолог Алексей Дзермант:

32:42 Нужно понимать, что сама картинка о протестах, и то, что мы видим, это не весь срез белорусского общества. Я полагаю, что … пока молчаливое большинство белорусов всё-таки поддерживают Лукашенко и его риторику, его мотивацию. Потому что, я полагаю, что в данном случае, белорусы понимают, что стоит на кону. И, если сравнить ... Бабарико, самого популярного на среди оппозиций кандидата, то на мой взгляд, для Белоруссии это примерно тоже самое, что Порошенко для Украины. Примерно такой же кандидат, ставленник крупного капитала, который продвигает антироссийскую (хотя и мягко) повестку.

39:48 Такие пропорции – тех, кто поддерживает путь, условно говоря на Запад и интеграцию с Россией – они существуют в любом обществе, и даже в самом российском. Но у нас (Белоруссии - ред.), понятно, естественно, тоже. Потому что мы находимся между ЕС – крупным образованием западным и Россией, с которой мы находимся в союзнических отношениях. Естественно, это отражается на нашем населении. И эти пропорции меняются циклично… В моменты спокойной жизни в Белоруссии где-то 60-65% выступают за интеграцию в Россией … и за интеграцию в запад, с ЕС, 15-20 %.

42:44 Я полагаю, что основной двигатель Майдана – это, всё-таки, олигархическое устройство государства … То есть, когда в государстве появляются крупные группировки финансово-экономические, которые между собой конкурируют, в том числе, в политическом поле, очень жёстко, за собственность, ресурсы, власть – вот это, на мой взгляд, является таким приводным ремнём Майдана. У нас власть достаточно консолидированна и этих … экономических группировок нет. Поэтому не может быть вот такого внутреннего раздрая, который и приводит в реальности к Майдану.

Доцент Российского государственного социального университета Анастасия Рудницкая:

53:32 Лукашенко достаточно много сделал для Белоруссии, на лицо и система безопасности, и чистота… и то, что люди обеспечены рабочими местами, минимум внешних мигрантов. Стабильность есть и она видна.

54:47 Если он останется, то будет точно также балансировать на грани проевропейских и пророссийских отношений, потому что он прекрасно понимает уникальное положение Белоруссии, он осознает ее возможности и перспективы.