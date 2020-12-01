Два из семи: Зеленскому напомнили про невыполненные обещания коллегам по "нормандской четверке"

Владимир Зеленский. Фото: Ukrainian Presidential Office/Xinhua/www.globallookpress.com

Попытка Киева заменить общие решения односторонними идеями провалилась

До годовщины саммита "нормандской четверки" в Париже в декабре 2019 г. осталась неделя, а большинство обязательств, которые взял на себя президент Украины Владимир Зеленский, так и остались на бумаге. На это указал посол РФ в Вене Дмитрий Любинский.

По словам дипломата, на саммите в Париже лидеры обозначили 7 шагов, которые требовалось выполнить к апрелю 2020 года. Реализовать удалось лишь два из них и то частично. Во-первых, в два этапа был проведен обмен пленными между Киевом и Донбассом, домой вернулись 234 человека, хотя некоторых украинская сторона не освободила от уголовного преследования. Во-вторых, к июлю 2020 г. на площадке Минской контактной группы удалось согласовать некоторые меры "по укреплению перемирия". И все.

"Остальные пять основных соглашений остаются нереализованными исключительно из-за позиции Украины",

– приводит австрийская газета Wiener Zeitung слова российского посла. По его мнению, Киев попросту отказывается вести переговоры с Донбассом по юридическим аспектам статуса региона, не говоря уже о внесении пункта об особом статусе Донбасса в украинское законодательство.

Вместо выполнения четко обозначенных мер Киев придумывает отговорки. Например, недавно представил некий "План совместных шагов", в котором в одностороннем порядке пересмотрел как положения Минских договоренностей, так и итоги Парижского саммита.

В результате перспектива новой встречи "нормандской четверки" становится все более отдаленной. Ведь какой смысл устраивать переговоры, если потом их участники не придерживаются достигнутых договоренностей, поясняет дипломат.

Ранее о киевском "Плане совместных шагов" подробно рассказал глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук.

Последний саммит лидеров "нормандской четверки" состоялся в Париже 9 декабря. По некоторым данным, он проходил на повышенных тонах. В МИД РФ позже это назвали "рабочим разговором".