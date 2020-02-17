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Два градуса до потопа: Австралийские учёные дали новый прогноз по глобальному потеплению
17 февраля 2020, 00:54 • 19 • В мире
Австралийские учёные дали новый прогноз по глобальному потеплению. Они считают, что повышение температуры воздуха на Земле всего на два градуса приведёт к тому, что уровень Мирового океана в ближайшие 100 лет поднимется на несколько метров.
В следующие 100 лет уровень Мирового океана может повыситься на несколько метров. Об этом пишет Ura.ru.
Негативный прогноз озвучили эксперты из Университета Нового Южного Уэльса. Австралийские учёные отмечают, что прогноз от 2013 года о том, что в ближайшее столетие уровень Мирового океана повысится на 40-80 сантиметров, якобы сильно занижен. Ситуацию с потопом может усугубить потепление всего на пару градусов.
"Нам не стоит приближаться к потеплению на два градуса", - пояснили они, добавив, что необходима перепроверка данных на основе новых проб в Антарктиде.
Как сообщает телеканал "360", ранее профессор Лидского университета Эндрю Шепард рассказал, что за последние 28 лет Земля потеряла около четырёх триллионов тонн гренландского льда. Это эквивалентно повышению уровня Мирового океана на один сантиметр.
В результате шесть миллионов человек оказались в зоне ежегодных сезонных наводнений. Более того, если в 90-х годах прошлого века Гренландия теряла 33 миллиарда тонн льда ежегодно, то теперь цифры подскочили до 254 миллиардов тонн в год.
"С текущими тенденциями таяние льдов Гренландии приведёт к тому, что к концу столетия ежегодно от затопления будут страдать 400 миллионов человек по всей планете", - поведал эксперт.
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