Два года Зеленского у власти — лучшее, что могло случиться с Украиной • 190 • Аналитика © РИА Новости / Стрингер Сегодня исполняется ровно два года со дня инаугурации Владимира Зеленского на пост президента Украины. Это достаточный срок, чтобы подвести предварительные итоги выполнения обещаний и деятельности на посту. По факту за два года Зеленским не выполнено ни одно из ключевых обещаний: войну в Донбассе не прекратил, Петра Порошенко или его окружение не посадил, экономический прорыв не обеспечил, коррупцию не поборол — а возглавил, дискриминационные языковые законы не тронул. Некоторые второстепенные обещания выполнены были, хотя нередко в извращенном виде. Например, один из ключевых для Украины вопросов — о рынке земли — был решен без референдума. И более того, без референдума недавно были узаконены схемы приобретения земли иностранцами. Другой пример: Избирательный кодекс с обещанными открытыми списками при пропорциональной системе утвержден был, но масштабы фальсификаций и злоупотреблений на состоявшихся после этого выборах превысили все мыслимые пределы. В условиях невыполнения ключевых обещаний, заигрывания с праворадикалами, перехода к политической риторике своего предшественника на фоне неудач в экономике и бесконечных коррупционных скандалов рейтинг Зеленского за два года обвалился как минимум вдвое. И уже не имеет перспектив роста. Большинство предвыборных обещаний Зеленского было сформулировано расплывчато. Оно и понятно — целью было привлечение на свою сторону максимального числа людей, которые хотели перемен. С учетом огромного антирейтинга Порошенко это вполне удалось: за Зеленского во втором туре выборов весной 2019 года проголосовало свыше 73 процентов пришедших на выборы избирателей. Хотя больше 40 процентов голосовавших за Зеленского голосовало скорее против Порошенко, чем за комика-политика, но даже при этом выходит, что рейтинг нового президента тогда превышал 43 процента. Однако среди обещаний Зеленского (предвыборных и сделанных позже) были и достаточно конкретные. Условно их все можно разделить на политические, социально-экономические и гуманитарные. Условно — потому что они переплетены между собой. Главным политическим обещанием Зеленского было прекращение войны на востоке Украины. Начиналось оно с "надо просто прекратить стрелять" — но просто не прекратили. Позже были декабрьские 2019 года договоренности в рамках "нормандского формата", в рамках которых стороны взяли на себя определенные обязательства. О выполнении обязательств украинской стороной кратко и точно сказал экс-глава офиса президента Андрей Богдан: "Мы его (Владимира Путина) как-то жестко кинули". Далее в риторике Зеленского появились претензии к очередности шагов, прописанных в Минских соглашениях, и озвучено обещание достичь мира в течение 2020 года, а если, мол, не удастся, то будет переход к "плану Б". Понятно, что с этого момента всерьез на достижение мира рассчитывать не приходилось. А "план Б" с агрессивной риторикой со стороны Украины и подтягиванием ею войск в Донбасс недавно закончился паническими криками: "Помогите, на нас Путин хочет напасть!" Другое важное политическое обещание было выражено в лозунгах Зеленского "Придет весна — сажать будем" и в сказанном во время дебатов Петру Порошенко: "Я — ваш приговор!" Вместе с обещанием побороть коррупцию, которая при предыдущем президенте достигла невиданных масштабов, это дало ему немало голосов. По факту же ни сам Порошенко, ни кто-либо из его окружения к ответственности привлечен не был. Более того, остались на свободе и виновники вопиющих преступлений: организаторы и исполнители бойни в Одессе 2 мая 2014 года, убийцы Олеся Бузины, зарезавший безоружного оппонента Сергей Стерненко… Последнему Зеленский еще и предлагал работу в Службе безопасности Украины (СБУ). Что же касается коррупции, то это до прихода Зеленского ее масштабы казались невиданными. Зеленский и Ко с "Большой стройкой", борьбой с пандемией и сохранением схем, доставшихся в наследство от Порошенко (особенно в газовой и оборонной сфере), пожалуй, превзошли своих предшественников. Некоторые формально выполненные Зеленским политические обещания (законы о референдуме, об импичменте президента и так далее) не оказывают ни малейшего влияния на жизнь страны в целом и отдельного гражданина в частности. Социально-экономические обещания стартовали с популистских лозунгов "конец эпохи бедности", "мы стоим на пороге экономического прорыва" и "четыре тысячи долларов зарплаты учителям". Затем появились более четкие обещания: заменить налог на прибыль налогом на выведенный капитал, запретить СБУ заниматься экономическими преступлениями, провести налоговую амнистию для бизнеса, строить дороги по европейским стандартам и т. п. По факту налог на прибыль не заменен налогом на выведенный капитал. СБУ по щелчку пальцев может уничтожить любой бизнес и рассчитывает на получение еще более обширных внесудебных полномочий. Налоговая амнистия для бизнеса превратилась в "обилечивание" и презумпцию виновности для максимально широкого числа граждан. А строительство дорог стало главной коррупционной схемой в стране. ВВП при Зеленском сократился, а промышленность беспрерывно падает еще с допандемических времен. Гуманитарные обещания не выполнены Зеленским целиком и полностью. Обещание "тщательно проанализировать" языковые законы, ущемляющие русский язык в разных сферах, и при необходимости внести в них изменения, оказалось забыто. Теперь Зеленский, как попугай, повторяет тезис: "Проблем использования русского языка на Украине нет". А агрессивная украинизация проводится по лекалам Порошенко — Парубия. Еще одним обещанием было прекращение вмешательства государства в религиозные вопросы. Но и здесь Зеленский продолжает политику Порошенко по поддержке так называемой Православной церкви Украины и преследованию канонической Украинской православной церкви. Даже ликвидированное после прихода Зеленского к власти "министерство правды" (официально — Министерство информационной политики) теперь воссоздается в формате Центра противодействия дезинформации, который Зеленский недавно справедливо назвал Центром дезинформации. В условиях внешнего управления шансов выполнить обещания у Зеленского изначально было немного. Еще меньше их стало, когда в списки "Слуг народа" в 2019 году были включены десятки "соросят", а правительство было отдано им на откуп вообще почти полностью, особенно гуманитарные и социально-экономические вопросы. Инфраструктура внешнего управления включает в себя так называемые офисы реформ при каждом министерстве, которые финансируются и руководятся извне и при этом определяют политику ведомств в интересах кураторов. Дополняет картину сохранение под крышей силовиков парамилитарных праворадикальных формирований, с помощью которых купируются шансы выполнения Минских соглашений и мирная повестка вообще. В условиях невыполнения Зеленским обещаний, под которые он два года назад получил голоса избирателей, а также продолжающегося ухудшения социально-экономической ситуации обвал его рейтинга стал логичным итогом. А следствием этого итога является то, что Зеленский и его окружение пошли по пути затягивания гаек — сначала путем внесудебного преследования оппонентов и подавления инакомыслия, а потом и путем фабрикации уголовных дел против политических оппонентов. Видимо, таким образом Зеленский, забывший об обещании не идти на второй срок, собирается стать президентом еще раз. Ведь второй раз обмануть избирателей вряд ли удастся. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



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