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Два года новых санкций: США ввели ограничения против производителя ракет С-300 и С-400
21 мая 2019, 22:39 • 70 • Политика
США расширили санкции против РФ, добавив в чёрный список два российских предприятия и военный учебный центр, уличённые в нарушении режима нераспространения.
Стало известно о том, что Соединённые Штаты расширили санкции против России. Теперь в чёрном списке - два наших предприятия и один военный учебный центр.
Как следует из документа, эти учреждения якобы нарушили запрет на передачу технологий создания оружия массового уничтожения Ирану, Северной Корее и Сирии.
Госдеп опубликовал официальное сообщение об этом. Отмечается, что ограничения вводятся в отношении Конструкторского бюро приборостроения, расположенного в Туле, Московского машиностроительного завода "Авангард", а также против учебного центра зенитных ракетных войск в Гатчине.
Теперь эти санкции будут действовать в течение двух лет.
Таким образом, американским предприятиям запрещено получать от этих организаций какие-либо товары, равно как и услуги. Кроме того, американской стороне запрещается оказывать российским предприятиям какую-либо поддержку.
Центр зенитных ракетных войск в Гатчине и бюро приборостроения в Туле уже попадали в санкционные списки Госдепа США в предыдущие годы, причём тоже за нарушение режима нераспространения.
"Авангард", входящий в состав концерна "Алмаз-Антей", является единственным производителем ракет для комплексов С-300 и С-400.
Тульское КБП - это одно из крупнейших российских оборонных предприятий, занимается разработкой высокоточного оружия и систем ПВО.
Ранее издание Defence One сообщало о том, что США намерены заставить мир отказаться от русского оружия - и не только от его покупки, но и от того, что уже было ранее приобретено у РФ. В качестве инструмента воздействия Штаты планируют использовать банальный подкуп. Стартовавшая в 2018 году "Европейская программа стимулирования рекапитализации" уже работает в шести европейских странах.
Как отмечает издание, Госдеп хочет выйти на глобальный уровень с новой программой, рассчитанной на то, что те страны, которые покупают российское оружие, откажутся от этого.
Подобная программа была изначально рассчитана на бывших членов Варшавского договора. Фактически же Америка готовится с помощью банального подкупа заставить мир отказаться от русского оружия. Что весьма напоминает нечестную конкуренцию. Удивляться, впрочем, особо нечему: в политике США во главе угла всегда стояла выгода. Политическая и экономическая, продвижение американских интересов.
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