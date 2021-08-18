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«Два главаря и три активных участника»: ФСБ задержала членов ячейки «Хизб ут-Тахрир» в Крыму

18 августа 2021, 17:00  •  73 • В России
Сотрудники ФСБ, МВД и Росгвардии задержали в Крыму двух главарей и трёх активных участников ячейки террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»*. Задержанные распространяли среди жителей полуострова террористическую идеологию, а также вербовали в свои ряды местных мусульман. В ходе обысков у них изъяли пропагандистские материалы террористической группировки, средства связи и электронные носители информации.
 
Сотрудники ФСБ сопровождают задержанного участника ячейки запрещённой международной террористической организации «Хизб ут-Тахрир» РИА Новости © ЦОС ФСБ РФ
 

В Крыму задержаны пятеро членов ячейки террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»*. Об этом сообщил Центр общественных связей ФСБ.

«Сотрудниками Федеральной службой безопасности Российской Федерации во взаимодействии с подразделениями Министерства внутренних дел и Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации в Республике Крым пресечена деятельность ячейки международной террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами», задержано два главаря и три её активных участника», — говорится в сообщении.

В спецслужбе установили, что задержанные осуществляли антиконституционную деятельность, основанную на доктрине создания так называемого «всемирного халифата», разрушения институтов светского общества и направленную на свержение власти насильственным путём.

Также в ФСБ сообщили, что радикалы распространяли среди жителей Крыма террористическую идеологию и осуществляли вербовку местных мусульман в свои ряды.

Наряду с этим силовики изъяли у членов террористической организации значительное количество пропагандистских материалов «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами», средства связи и электронные носители информации.

«Следственными органами возбуждены уголовные дела. Оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются», — заключили в ФСБ.

Кроме того, пресс-служба ведомства представила видеозапись, на которой запечатлены фрагменты спецоперации по задержанию членов ячейки «Хизб ут-Тахрир» и проведение обысков по местам жительствам.

  • Видеозапись ФСБ

По информации агентства «Интерфакс», в отношении членов ячейки «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» возбуждено дело по статье (205.5 УК РФ) об организации деятельности террористической организации и участии в её деятельности.

По словам адвоката Эдема Семедляева, в среду, 18 августа, в Крыму должны состояться заседания суда об избрании меры пресечения двоим задержанным.

«Вчера избрали меру пресечения троим — двоим в Севастополе и одному в Симферополе, моему подзащитному. Сегодня будут ещё двоим избирать в Севастополе», — рассказал он.

При этом агентство «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу Киевского районного суда Симферополя сообщило, что в отношении одного из задержанных возбуждено дело по части 1 статьи 205.5 УК РФ (участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации признана террористической). Согласно данным следствия, мужчина, будучи членом «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами», организовал и руководил ячейкой этой террористической группировки на территории Симферопольского района.

Задержания членов «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» в РФ

В январе сотрудники ФСБ пресекли в Калужской области деятельность ячейки «Хизб ут-Тахрир». 

В феврале силовики в ходе спецоперации задержали членов этой запрещённой террористической организации в Крыму, Москве, Санкт-Петербурге, Приморском и Краснодарском краях, а также в республиках Башкортостан, Дагестан, в Орловской, Калужской и Ивановской областях.

В отношении семи человек были возбуждены уголовные дела. По данным ФСБ, задержанные распространяли среди жителей РФ «воинствующую исламистскую террористическую идеологию», а также вербовали российских мусульман в ряды международной террористической организации.

В апреле сотрудники ФСБ пресекли деятельность ячейки террористической организации «Хизб ут-Тахрир» в Новосибирской и Кемеровской областях. Её участники распространяли среди жителей регионов террористическую идеологию, а также вербовали в свои ряды местных мусульман.

1 июля в Татарстане был задержан главарь регионального звена «Хизб ут-Тахрир». Злоумышленник распространял в российском интернет-сегменте пропаганду воинствующей исламистской террористической идеологии и вербовал российских мусульман в боевики.

В конце июня — начале июля 2021 года в Пензе, Уфе и Челябинске сотрудниками ФСБ были нейтрализованы четыре законспирированные ячейки «Хизб ут-Тахрир». Силовики задержали четырёх главарей и 11 активных участников запрещённой террористической организации.

* «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» («Партия исламского освобождения») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

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