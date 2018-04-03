«Два договора свидетельствуют о махинациях»: Росгвардия подозревает охранявший «Зимнюю вишню» ЧОП в мошенничестве

ЧОП «Центр защиты», охранявший кемеровский ТЦ «Зимняя вишня», мог заключить фиктивный договор об оказании услуг. Об этом заявили в Росгвардии. В ведомстве также отметили, что организация незаконно взяла на себя обязательство по профилактике угроз пожара. Ранее ЧОП самоликвидировался, а его лицензия была аннулирована. После трагедии в Кузбассе Росгвардия пообещала провести проверку более 5 тыс. охранных предприятий, действующих на объектах массового пребывания граждан.

Частное охранное предприятие, работавшее в торговом центре «Зимняя вишня», после пожара могло заключить второй договор об охране ТЦ. Об этом сообщила главный эксперт Главного управления лицензионно-разрешительной работы Росгвардии Светлана Тернова.

«Мною были обнаружены два договора, что уже свидетельствует о наличии неких махинаций. Оба договора имеют один и тот же номер, однако дата заключения разная​​​. По одной версии, договор был заключён 1 января 2018 года, а по другой — 12 февраля», — цитирует Тернову РИА Новости.

Она пояснила, что таким образом ЧОП, вероятно, намеревался скрыть факт нарушения порядка уведомления Росгвардии о начале оказания охранных услуг. На отправку такого уведомления охранным организациям даётся пять дней.

«Если договор от 12 февраля, это означает, что после 12 февраля ЧОП имеет пять дней, чтобы подать уведомление. Но уведомление в этот период не подавалось. Оно было подано 9 февраля. Так вот, чтобы оправдать факт уведомления Росгвардии о начале оказания услуг в «Зимней вишне» тогда, когда договора ещё не было, ЧОП и решил, на мой взгляд, задним числом поменять первую страницу договора и показать, что якобы этот договор он заключил 1 января», — предположила она.

По её словам, сам договор об охране, заключённый организацией «Центр защиты», был составлен с многочисленными нарушениями закона. В частности, ЧОП взял на себя обязательство по профилактике угроз пожара внутри объекта и в 50-метровой зоне вокруг ТЦ.

«Хочу подчеркнуть, что частные охранные организации учреждаются исключительно для оказания охранных услуг и профилактика пожара к числу услуг ЧОО не относится. В силу прямого указания статьи 4 федерального закона «О пожарной безопасности» профилактика пожаров отнесена к компетенции пожарной охраны», — цитирует Тернову РИА Новости.

Ранее советник директора Росгвардии Александр Хинштейн сообщил, что кемеровский ЧОП «Центр защиты» самоликвидировался, а его лицензия на охранную деятельность аннулирована. В беседе с газетой «Коммерсантъ» он подтвердил, что ЧОП действовал незаконно, так как лицензия не позволяла ему осуществлять охрану объектов массового пребывания граждан. Под такими объектами подразумеваются здания, где единовременно могут находиться 50 и более человек.

«Если бы такой пункт был у них в лицензии, то сотрудникам охранного предприятия пришлось бы проходить специальное обучение навыкам поведения во время чрезвычайной ситуации. Поскольку никакой подготовки охранники не проходили, они оказались не готовы к такой ситуации и повели себя так, как повели», — заявил Хинштейн.

Он также отметил, что «Центр защиты» не имел права осуществлять пультовую охрану и не мог оказывать услуги консультирования заказчика по вопросам безопасности.

По данным газеты, Росгвардия будет добиваться привлечения к ответственности своих сотрудников, допустивших неподготовленных охранников к работе в ТЦ.

Вопрос об исправности сигнализации

Напомним, что подозреваемым по делу о пожаре проходит сотрудник ЧОП «Центр защиты» Сергей Антюшин. По версии следствия, он отключил сигнализацию, когда поступил сигнал о возгорании.

Под арестом также находится Игорь Полозиненко — директор компании «Системный интегратор», которая разрабатывала систему безопасности для ТЦ. Он настаивает, что система работала безупречно, но была отключена вручную за 15 минут до пожара.

Сам Антюшин утверждает, что не мог отключить сигнализацию, потому что не имел соответствующих навыков. Противопожарная система, по словам обвиняемого, не работала уже неделю.

Помимо Антюшина и Полозиненко, по делу о пожаре также арестованы директор компании — собственника ТЦ Юлия Богданова, технический директор компании Георгий Соболев, управляющая «Зимней вишни» Надежда Судденок, бывший руководитель Инспекции государственного строительного надзора Кемеровской области Танзилия Комкова, а также подчинённый Полозиненко электромонтёр Александр Никитин. Большинство из них уже обжаловали свой арест.

Проверка охраны

В связи с событиями в Кемерове Росгвардия проверит более 5 тыс. ЧОПов, которые осуществляют охрану объектов массового пребывания людей. Об этом заявил начальник лицензионно-разрешительного главка ведомства Леонид Веденов.

«Через день после этого трагического события руководством Росгвардии была подписана телеграмма на места, которая предписывала осуществить проверку всех объектов с массовым пребыванием граждан, которые находятся под охраной ЧОП, и оценить соответствие деятельности охранных предприятий на таких объектах требованиям закона», — цитирует Веденова РИА Новости.

По словам Веденова, всего в России около 27 тыс. таких объектов.