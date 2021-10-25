Два дня на вакцинацию: Путин поручил обеспечить работающим россиянам выходные для прививки от COVID-19

Президент России Владимир Путин утвердил поручения по введению мер, необходимых в борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Так, глава государства поручил обеспечить предоставление двух выходных для прививки от COVID-19, ввести самоизоляцию для пожилых и лиц с хроническими заболеваниями. Также он рекомендовал запретить развлекательные мероприятия и ограничить работу заведений общепита в ночное время. Между тем в Москве сообщили, что не планируют продлевать режим нерабочих дней после 7 ноября, тогда как в Санкт-Петербурге подчеркнули, что коронавирусные ограничения в городе будут действовать до достижения коллективного иммунитета на уровне не менее 80%. Вместе с тем в Севастополе с 30 октября установят блокпосты, чтобы не пропускать в город туристов, у которых нет QR-кодов.

В понедельник, 25 октября, президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам совещания с членами правительства, состоявшегося 20 октября. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Как говорится в документе, президент поручил главам субъектов РФ совместно с руководителями организаций и предприятий обеспечить реализацию рекомендаций по предоставлению работающим россиянам два оплачиваемых выходных дня за вакцинацию от коронавирусной инфекции.

Глава государства поручил правительству совместно с региональными властями и сторонами социального партнёрства принять и реализовать соответствующие рекомендации.

Доклад по этой теме должен быть представлен до 15 ноября, далее — ежемесячно.

К тому же главам регионом рекомендовано ввести самоизоляцию для граждан старше 60 лет, которые пока не вакцинировались от COVID-19, и перевести их на удалёнку, аналогичная мера также касается лиц с хроническими заболеваниями. Отмечается, что это сделать нужно в течение четырёх недель для вакцинации (в случае отсутствия медицинских противопоказаний) и формирования иммунитета.

Кроме того, губернаторам поручено усилить контроль за соблюдением гражданами масочного режима и социальной дистанции, санитарно-эпидемиологические меры на всех видах транспорта.

Также Владимир Путин поручил правительству привлекать силы и средства Минобороны и МЧС для помощи регионам, в которых складывается сложная ситуация с распространением COVID-19. Кабмин также должен закупать и доставлять в регионы дорогостоящие лекарства, которые необходимы для лечения больных COVID-19.

Ещё одно поручение касается кратного увеличения объёмов тестирования населения, в том числе с использованием экспресс-тестов.

Другая рекомендация со стороны президента касается запрета на работу заведений общественного питания и проведение массовых развлекательных мероприятий в ночное время (с 23:00 до 06:00).

Доклад на эту тематику должны будут подготовить руководители субъектов РФ и глава Роспотребнадзора Анна Попова до 30 ноября, а после отчитываться ежемесячно.

Напомним, что 20 октября Владимир Путин на совещании с членами правительства поддержал предложение кабмина об объявлении по всей стране нерабочих дней с сохранением заработной платы в период с 30 октября по 7 ноября включительно.

Меры поддержки бизнеса на фоне пандемии COVID-19

В понедельник, 25 октября, состоялось оперативное совещание премьер-министра Михаила Мишустина со своими заместителями. На повестке дня, в частности, был вопрос поддержки бизнеса в условиях роста заболеваемости COVID-19. Глава кабмина напомнил, что на прошлой неделе президент одобрил соответствующие предложения.

«Мы должны не только помочь сохранить рабочие места, но и дать возможность быстро восстановить обороты после того, как новая волна пойдёт на спад», — подчеркнул он.

Так, уже подготовлен проект первого постановления, в рамках которого предусматривается выделение единовременной выплаты в виде гранта, который смогут получить социально ориентированные НКО, а также предприятия малого и среднего бизнеса из числа наиболее пострадавших отраслей. По словам Мишустина, сумма гранта будет рассчитываться, исходя из одного МРОТ на каждого занятого.

«Общий объём такой поддержки составит порядка 38,5 млрд рублей. Рассчитываем, что такая мера позволит частично покрыть пострадавшим предприятиям выпадающую часть выручки и поддержать около 3 миллионов человек. Заявки на гранты бизнес сможет подать дистанционно в течение полутора месяцев — уже начиная с 1 ноября этого года», — пояснил Мишустин.

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Он также рассказал, что с 1 декабря ожидается запуск эксперимента по формированию единой системы, которая позволит малому и среднему бизнесу, самозанятым получить доступ ко всем государственным мерам поддержки и востребованным коммерческим сервисам.

«Эксперимент поможет отладить новый сервис всех инструментов получения и обработки информации из разных источников, а также адресного подбора услуг и дистанционного обслуживания предпринимателей. Главное — довести качество до высокого уровня», — заявил премьер.

Ситуация с COVID-19 в регионах

В столичном оперштабе сообщили об отсутствии у городских властей планов по продлению в Москве режима нерабочих дней после 7 ноября.

«В связи с распространяющимися в СМИ и социальных сетях сообщениями о намерении властей продлить нерабочие дни после 7 ноября оперштаб Москвы сообщает: «Продление нерабочих дней после 7 ноября не планируется», — говорится в посте ведомства.

Напомним, что в Москве период нерабочих дней вступит в силу с 28 октября. При этом с сегодняшнего дня в столице стали действовать меры, обязывающие работодателей перевести на удалённый режим работы не менее 30% сотрудников, тогда как пожилых москвичей и лиц с хроническими заболеваниями обязали соблюдать домашний режим.

«Комплекс введённых мер должен помочь замедлить темп распространения инфекции», — пояснили в оперштабе.

В то же время начальник отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу Ирина Чхинджерия сообщила, что коронавирусные ограничения в городе будут действовать, пока коллективный иммунитет не достигнет не менее 80%.

«Нужно спокойно, без паники принять это, как необходимую меру. И эта вакцинация будет проводиться в дальнейшем ежегодно, так, как это делается при гриппе. У нас нет другого пути, если мы не хотим ограничений, которые сейчас мы обсуждаем. Мы должны жить обычной жизнью. И таким условием будет достижение коллективного иммунитета», — сказала она.

С 30 октября на въездах в Севастополь будут установлены блокпосты для того, чтобы не пускать в город туристов без QR-кодов о вакцинации или перенесённом заболевании COVID-19. Как заявил губернатор Михаил Развожаев, данная технология отрабатывалась в прошлом году. Он заметил, что множество людей желают приехать в Севастополь в период нерабочих дней, но они должны понимать, что этот режим вводится для изменения эпидобстановки.

«Хотя прошла информация, что начались всё-таки отмены бронирования, к сожалению, есть люди, которые воспринимают эти нерабочие дни не как средство и возможность побыть дома, чтобы страна немножко переключилась от этой волны (роста заболеваемости COVID-19), а как выходные дни и планируют себе отпуска, поездки разные, в том числе на полуостров и в Севастополь», — цитирует его агентство «Крыминформ».

В Калининградской области управление Роспотребнадзора выступило за введение жёстких противоэпидемических мер, поскольку текущий прогноз развития эпидситуации «крайне неблагоприятный».

«Все эти меры направлены на ограничение контактов», — заявила глава регионального ведомства Елена Бабура.

При этом в Липецкой области с 25 октября вступил запрет для всех граждан, в том числе несовершеннолетних, на посещение торгово-развлекательных центров и всех непродовольственных магазинов ресторанов и кафе, салонов красоты, бань, бассейнов, спортивных центров, учреждений культур без предъявления QR-кодов.

«Мы не планируем вводить локдаун, учитывая, что принимаем такие жёсткие меры защиты наших граждан от вируса. Кроме этого, мы увеличили штат медиков, количество необходимой техники и госпиталей для заболевших», — заявил губернатор Игорь Артамонов.